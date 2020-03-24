Автор: Рада Ландарь, Бостон-Женева, 24. 03. 2020. Просмотров: 327
Вот и прошла неделя с момента нашей первой игры. Очень приятно, что большинство читателей, принявших в ней участие, дали правильный ответ – Сальвадор Дали. Именно о нем наш сегодняшний рассказ.|
Une semaine est passée depuis notre premier jeu. La plupart des lecteurs ayant y participé ont donné la réponse juste – Salvador Dali. Parlons donc de lui.
Итак, вы правильно догадались: художник, зашифрованный на первой ребусной картинке под кодовым названием «Точка, точка, огуречик, получился – человечек!», – никто иной, как Сальвадор Дали.
Дали был замечательным рисовальщиком, этаким Дюрером сюрреализма. Однако можно утверждать, славу ему принесли не столько его фантазия и феноменальные навыки рисунка, сколько неуемная способность придуриваться и корчить из себя сумасшедшего, балаганного персонажа. Хотя кузнечиков он действительно боялся на полном серьезе!
Невероятные усы – фирменный знак испанского гения. Нарисуйте их, и все поймут, что они могут принадлежать только одному человеку на свете – Сальвадору Дали. Так же, как и Гала, роковая его жена, могла быть только женой Дали. Скажите «Гала», и все вспомнят Сальвадора. Дали разъезжал в лимузине, салон которого был завален цветной капустой. Гале он подарил механическое сердце, усыпанное рубинами. К середине своей жизни художник приобрел облик полоумного гранда: к визитерам он выходил то в мундире, увешанном орденами, то в халате из леопардовых шкур, то в белоснежном фраке, а то и вообще появлялся голым, верхом на лошади.
Что мы видим на картинке?
На картинке, внимательно рассмотреть которую мы предложили вам неделю назад, мы видим самую заметную часть индивидуальности Сальвадора Дали: напомаженные, по его собственному утверждению, той же помадой, которой пользовался Марсель Пруст, усы с победно загибающимися и извивающимися кончиками.
Видим мы и летящую кошку с легендарной фотографии Филиппа Халсмана (1906-1979), сюрреалиста и экспериментатора, президента Американского общества журнальных фотографов, штатного фотографа журнала Life. С этим фотографом-сюрреалистом Дали работал более тридцати лет, вместе они выпустили знаменитый сборник «Усы Дали». Да и чего только не вытворяли! Снимок «Dali Atomicus», созданный в 1948 году, сегодня определили бы как сделанный по мотивам «Атомной Леды» самого Дали. Слово «атомная» появилось в названии потому, что, вдохновленный информацией о структуре атома, частицы в котором разделены пустотой и никогда не соприкасаются, Дали изобразил на картине все предметы висящими в пустоте и не прикасающимися друг к другу. Сцена носит явный эротический характер – Леда на пьедестале изображена обнаженной и очень смахивает на Галу!
Дочь фотографа Ирен, присутствовавшая при создании фото, вспоминала: «Дали сказал: А давай возьмем утку, подведем к ней динамит и взорвем! Мой отец ответил: Эй, ты в Америке, ты не можешь делать здесь подобные вещи, за это можно попасть в тюрьму!» В конце концов сошлись на трех кошках и, к счастью, решили обойтись без динамита.
Снимок был сделан на спроектированную самим Халсманом двухобъективную камеру и потребовал шести часов работы! Творческий процесс выглядел так. Мольберт и неоконченную картину Дали «Атомная Леда» подвесили к потолку на тонкую леску. Жена фотографа Ивонна держала стул, на счет «три» ассистенты выплескивали воду из ведра и подбрасывали кошек, на счет «четыре» Дали прыгал и Халсман делал кадр (вместо воды сначала хотели использовать молоко, но в послевоенные годы это показалось излишней расточительностью). Потом фотограф удалялся проявлять пленку и смотреть, что получилось, а Ирен ловила кошек, приводила их в чувство и сушила большим полотенцем. После чего все начиналось с начала — и так двадцать шесть раз.
Наконец, Третий образ на картинке – это знаменитый «Телефонный Омар» из скульптуры 1936 года. Композиция представляет собой обычный телефон, трубка которого изготовлена из гипса в виде муляжа омара. Дали соединил объект живой природы с изобретением человека. По словам самого Дали, «в будущем омары заменят телефоны». Вполне себе сюрреалистическая классика: составлять предметы из несопоставимых вещей. Но в целом это что-то такое по поводу тайных желаний в духе фрейдистской теории подсознательного.
Точка, точка, огуречик, получился..... Сальвадор Дали!! Но теперь с Дали покончено, да здравствует следующий художник, спрятавшийся на зеленой картинке под заголовком статьи. Кто он? Что это за лицо, рука, надпись на незнакомом для многих языке? Ждем ваших ответов, а правильный ответ сообщим ровно через неделю!
Об авторе: Рада Ландарь – историк, искусствовед, выпускница отделения изобразительных искусств исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, докторант кафедры славистики Женевского университета. Куратор нескольких выставок и со-автор сопровождавших их каталогов. Живет в Бостоне. Но душой в Женеве.
Швейцария больше не выдает визы… а также ограничивает продажу парацетамола, аспирина и ибупрофена, переносит голосования и призывает своих граждан как можно скорее вернуться на родину.
Коронавирус: все ищут тестыКоличество доступных тестов на коронавирус быстро сокращается. Швейцария пытается приобрести больше тестов и выступает за их умеренное использование.
Оставайтесь дома!С таким призывом швейцарское правительство обратилось ко всем жителям страны.
COVID-19: о «низменности характера» и санкциях за угрозу общественному здоровьюУже неделю – и никто не знает, как долго это продлится – мы живем в новых реалиях, привыкая к меняющейся каждый день ситуации. Кантональные власти и федеральное правительство регулярно объявляют о новых мерах борьбы с коронавирусом и о новых ограничениях. Швейцария не видела ничего подобного со времен Второй мировой войны.
Коронавирус: кого будут лечить?Швейцарская академия медицинских наук (ASSM) и Швейцарское общество интенсивной терапии (SSMI) дополнили указания, которыми должны руководствоваться врачи, если отделения реанимации и интенсивной терапии окажутся переполненными.
Коронавирус: более 1000 новых случаев за суткиКоличество заболевших Covid-19 в Швейцарии продолжает расти. Больше всего случаев заболевания по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино, Во и Базель-городской.
Gulidova Yulia марта 24, 2020
Sikorsky марта 24, 2020
Добавить комментарий