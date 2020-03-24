Итак, вы правильно догадались: художник, зашифрованный на первой ребусной картинке под кодовым названием «Точка, точка, огуречик, получился – человечек!», – никто иной, как Сальвадор Дали. Дали был замечательным рисовальщиком, этаким Дюрером сюрреализма. Однако можно утверждать, славу ему принесли не столько его фантазия и феноменальные навыки рисунка, сколько неуемная способность придуриваться и корчить из себя сумасшедшего, балаганного персонажа. Хотя кузнечиков он действительно боялся на полном серьезе!





Был он испанцем, вернее каталонцем, года рождения 1904, и прожил до 1989-го, итого – целых 84 года. Из всех собратьев-сюрреалистов: Бретонов, Ман Рэйев, да Кирико, Эрнстов, Дюшанов, Арпов и Магриттов, – он был самым младшим, баловнем судьбы, откровенным хулиганом, неисправимым капризным шалуном. Если он проигрывал, то орал, как резаный: «О, неужели! Я смог! Смог! Какой молодец! Ай да Сальвадор Фелип Жасинт Дали-и-Доменек, ай да, маркиз де Пуболь!» Разумеется, все начинали переглядываться и уже сомневались, кто же на самом деле выиграл, может, и правда этот придурковатый сын нотариуса?Дали был человеком чести. Уведя у поэта Поля Элюара его жену, Елену Дмитриевну Дьякову, написал его портрет и подарил – в виде компенсации за принесенные неудобства. Вы бы так поступили? Только честно?Сальвадор и Гала (как все называли Елену Дьякову) много раз проходили через брачную церемонию, освящая свой союз под сводами различных церквей и регистрируя брак во многих странах мира. И каждый раз отправлялись в новое свадебное путешествие. Гала научила художника изысканно одеваться, не сорить деньгами, заботиться о здоровье. Она помогла Сальвадору найти свой путь в сюрреализме, взяла на себя устройство их семейного быта. Почти каждый день Гала посещала редакции журналов, наносила визиты владельцам салонов и галерей, меценатам и коллекционерам, предлагая им ознакомиться с гениальными работами великого живого мастера. Дали не зря называл Галу «мое божество», «мое сокровище с орехово-подводными глазами».Правда, справедливости ради скажем, не все выходки сходили с рук этому enfant terrible. несколько раз Сальвадора выставляли из дома родители – на некоторое время. А из Мадридской Академии выставили раз и навсегда – за наглость и высокомерие. Пришло время, когда и приятели-сюрреалисты выставили Дали из сюрреализма, решив, что не место ему в их рядах. Такому. Ну действительно, сколько можно шалить без всяких тормозов? Ну какое еще, скажите на милость, эротическое влечение к Гитлеру, о котором сам Дали торжественно заявил, ничтоже сумняшеся. Бред же! Или нет?Телезрителям – современникам Дали надолго запомнилась реклама шоколада Lanvin, в которой художник откусывал кусочек плитки, после чего у него от эйфорического восторга закручивались усы и он восклицал, что этот шоколад свел его с ума! Реклама есть реклама! Но чего? Шоколада ли? Судите сами, мы нашли для вас запись 1970 года.



Невероятные усы – фирменный знак испанского гения. Нарисуйте их, и все поймут, что они могут принадлежать только одному человеку на свете – Сальвадору Дали. Так же, как и Гала, роковая его жена, могла быть только женой Дали. Скажите «Гала», и все вспомнят Сальвадора. Дали разъезжал в лимузине, салон которого был завален цветной капустой. Гале он подарил механическое сердце, усыпанное рубинами. К середине своей жизни художник приобрел облик полоумного гранда: к визитерам он выходил то в мундире, увешанном орденами, то в халате из леопардовых шкур, то в белоснежном фраке, а то и вообще появлялся голым, верхом на лошади.



Что мы видим на картинке?



На картинке, внимательно рассмотреть которую мы предложили вам неделю назад, мы видим самую заметную часть индивидуальности Сальвадора Дали: напомаженные, по его собственному утверждению, той же помадой, которой пользовался Марсель Пруст, усы с победно загибающимися и извивающимися кончиками.

Видим мы и летящую кошку с легендарной фотографии Филиппа Халсмана (1906-1979), сюрреалиста и экспериментатора, президента Американского общества журнальных фотографов, штатного фотографа журнала Life. С этим фотографом-сюрреалистом Дали работал более тридцати лет, вместе они выпустили знаменитый сборник «Усы Дали». Да и чего только не вытворяли! Снимок «Dali Atomicus», созданный в 1948 году, сегодня определили бы как сделанный по мотивам «Атомной Леды» самого Дали. Слово «атомная» появилось в названии потому, что, вдохновленный информацией о структуре атома, частицы в котором разделены пустотой и никогда не соприкасаются, Дали изобразил на картине все предметы висящими в пустоте и не прикасающимися друг к другу. Сцена носит явный эротический характер – Леда на пьедестале изображена обнаженной и очень смахивает на Галу!



Дочь фотографа Ирен, присутствовавшая при создании фото, вспоминала: «Дали сказал: А давай возьмем утку, подведем к ней динамит и взорвем! Мой отец ответил: Эй, ты в Америке, ты не можешь делать здесь подобные вещи, за это можно попасть в тюрьму!» В конце концов сошлись на трех кошках и, к счастью, решили обойтись без динамита.





Снимок был сделан на спроектированную самим Халсманом двухобъективную камеру и потребовал шести часов работы! Творческий процесс выглядел так. Мольберт и неоконченную картину Дали «Атомная Леда» подвесили к потолку на тонкую леску. Жена фотографа Ивонна держала стул, на счет «три» ассистенты выплескивали воду из ведра и подбрасывали кошек, на счет «четыре» Дали прыгал и Халсман делал кадр (вместо воды сначала хотели использовать молоко, но в послевоенные годы это показалось излишней расточительностью). Потом фотограф удалялся проявлять пленку и смотреть, что получилось, а Ирен ловила кошек, приводила их в чувство и сушила большим полотенцем. После чего все начиналось с начала — и так двадцать шесть раз.



Наконец, Третий образ на картинке – это знаменитый «Телефонный Омар» из скульптуры 1936 года. Композиция представляет собой обычный телефон, трубка которого изготовлена из гипса в виде муляжа омара. Дали соединил объект живой природы с изобретением человека. По словам самого Дали, «в будущем омары заменят телефоны». Вполне себе сюрреалистическая классика: составлять предметы из несопоставимых вещей. Но в целом это что-то такое по поводу тайных желаний в духе фрейдистской теории подсознательного.





Точка, точка, огуречик, получился..... Сальвадор Дали!! Но теперь с Дали покончено, да здравствует следующий художник, спрятавшийся на зеленой картинке под заголовком статьи. Кто он? Что это за лицо, рука, надпись на незнакомом для многих языке? Ждем ваших ответов, а правильный ответ сообщим ровно через неделю!



Об авторе: Рада Ландарь – историк, искусствовед, выпускница отделения изобразительных искусств исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, докторант кафедры славистики Женевского университета. Куратор нескольких выставок и со-автор сопровождавших их каталогов. Живет в Бостоне. Но душой в Женеве.