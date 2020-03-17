«Пир во время чумы», а в более широком смысле – возможность радоваться жизни на фоне всеобщего несчастья, – тема сложная. Как в реальной жизни, так и в художественной литературе, в искусстве в целом. Допустима ли ирония в описании/изображении общей беды? Что есть веселье во дни мора – пренебрежение законами этики, проявление бессердечности или воспевание Человека, освободившегося от страха пред смертью?



Когда-то и Вильсон, и Пушкин размышляли об этом в своих трагедиях, не находя однозначного ответа. Упрек, собственно, мог быть одним: «когда говорят пушки, музы молчат». Да и без пушек – там, где витает призрак смерти, нет места для изящного рассказа и фривольной игры. Так ли это? И как быть с неистовой верой в человека, способного победить веселостью нрава самое страшное зло и напасти? Весь опыт, накопленный человечеством за время, проведенное в тюрьмах, в лагерях смерти, на полях сражений, во дни депрессий и на больничных койках, в состоянии одиночества, тоски или беспомощной старости, весь этот горький опыт свидетельствует: там, где человек не теряет человеческое достоинство, сохраняет интерес к жизни, тягу к знаниям и способность воспринимать красоту, там и смерть отступает, посрамленная. Примеров множество, вспомним хотя бы Арта Шпигельмана с его комиксами «Маус» или Роберто Бениньи с фильмом «Жизнь прекрасна». Одна из знаковых книг мировой литературы, «Десятиднев» или «Декамерон» Джованни Боккаччо, была написана в середине XIV века, вскоре после пандемии чумы, получившей название «Черной смерти», зародившейся в Азии и в 1346-1348 годах бушевавшей в Европе, где её жертвами стали 25 миллионов человек.





Группа из трех благородных юношей и семи дам, встретившаяся в церкви Санта Мария Новелла, уезжает из охваченной заразой Флоренции на загородную виллу в двух милях от города, чтобы спастись от болезни и пережить карантин, рассказывая друг другу занимательные истории. (Принято считать, что речь идет о Вилле Пальмьери во Фьезоле).



В каждый из десяти дней затворничества компания выбирала «правителя», устанавливавшего порядок и назначавшего тему для рассказов. Десять участников, стало быть, по десять историй в день на заданную тему. Заданную для всех, кроме Дионео, получившего привилегию рассказывать свою историю последним и карт-бланш на тему. Разнообразие – король любой игры. Рассказывать истории в замкнутом пространстве друг другу или одному слушателю по сериям, вечерами или днем – традиция известная. Вспомним «Тысячу и одну ночь». В этом средневековом памятнике персидской литературы на протяжении 1001 ночи, а точнее, 999 ночей, умная дочь визиря нашептывает царю Шахрияру сказки, обрывая рассказ ранним утром «на самом интересном месте». Принцип нанизывания притч был популярен и в европейской средневековой новеллистической литературе, литературе городского анекдота. Так что, кажется, в творении Боккаччо нет ничего удивительного или, пользуясь современной терминологией, новаторского. Но удивительное-новаторское было, и заключалось оно в том, что события этого эстетского лектория представлены на фоне смертоносного пространства, в мрачной атмосфере одной из самых страшных пандемий человечества. Пестрые, радостные, порой чуть непристойные истории находились в резком контрасте с обрамлявшей их траурной рамой. Как в свое время перевел на русский с латыни Н. М. Карамзин, «ничто не ново под луною». Когда-то уже была и страшная «юстинианова чума», и не менее страшная «бубонная», были эпидемии холеры, испанки, черной оспы, малярии. Люди переживали все эти напасти и рассказали нам о них и о своем им противостоянии.





Что всегда сопровождает вспышки мировых волн заболеваний, кроме Смерти? Паника, страх и, неизбежно, карантин, а с ним – скука, в борьбе с которой без Искусства не обойтись.



Где найти ту спасительную виллу во Фьезоле, когда концерты и спектакли отменяются, музеи и выставочные залы закрыты, университеты и школы распущены, все поездки отложены? Как продолжить общение с галантным и образованным обществом? В интернете, разумеется, в частности, на сайте Нашей Газеты.



Мы придумали для вас игру, играть в которую приглашаем каждую неделю, по вторникам. Игра состоит в расшифровке набора символов-ассоциаций, образных знаков, за которыми скрывается имя Художника. Игра на первый взгляд простая, детская, но не говорите гоп, тем более что со временем задания будут усложняться, требуя все более смелого взмаха крыльев вашего ассоциативного мышления.



Через неделю после заданной загадки мы будем объяснять разгадку и называть самого успешного игрока. Сколько таких партий мы успеем сыграть, неизвестно, ведь неизвестно, сколько продлится карантин. Но не будем терять времени! Итак, загадка № 1 – какой художник «зашифрован» на первой картинке? Время пошло!