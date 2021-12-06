Как в доме повешенного не принято говорить о веревке, так и нам неловко как-то писать о банальном гриппе в то время, когда все наши помыслы обращены к коронавирусу. Единственное оправдание нам – грипп в данном случае не банальный, а творчески переосмысленный режиссером Кириллом Серебренником, за всеми появлениями которого в Швейцарии мы стараемся следить.

Ценя качественную литературу, мы склонны полагать, что спектакли и фильмы, имеющие под собой солидный текст, могут с большей долей вероятности рассчитывать на успех. И редко ошибаемся. Данный случай тому подтверждение, ведь Кирилл Серебренников написал сценарий по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», благодаря которому 43-летний писатель получил всероссийскую известность, заслужив в 2018 году премию Национальный бестселлер и Приз критического сообщества литературной премии НОС. Нам кажется интересным уже тот факт, что после многочисленных опытов с русской классикой, от Пушкина и Гоголя до Ахматовой и Горького, Серебренников обратился к современной литературе, способствуя ее популяризации. Смог ли он полностью оторваться от классики, как литературной, так и живописной, да и входил ли такой отрыв в его задачи? Об этом можно порассуждать и поспорить, но на наш взгляд очевидны отсылки к Булгакову и Босху и многим другим великим творцам.

По содержанию своему фильм к Швейцарии отношения не имеет, но, связи, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, есть. В мае 2019 года, в рамках Каннского кинорынка продюсер Илья Стюарт (уже работавший над картинами Кирилла Серебренникова «Ученик» и «Лето») объявил о запуске фильма в производство совместно с Logical Pictures, Charades (Франция) и Bord Cadre – кинокомпанией, созданной в Женеве в 2004 году с целью «развивать оригинальное кино, отдавая предпочтение взглядам нового поколения кинематографистов». Дальше мы узнавали, что съемки в Москве начались, что на две главные роли – супругов Петровых – отобраны Чулпан Хаматова и Семен Серзин, что позже к ним присоединились Юрий Дорн, Юлия Пересильд (в 2017 году ставшая официальным лицом швейцарского часового бренда Rado, а в октябре текущего года успевшая побывать в космосе) и другие хорошие российские артисты.

3 июня 2021 года стало известно, что фильм «Петровы в гриппе» включён в основную конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Он встретил там хороший приём: оператор Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии, глава которой Паскаль Морен подчеркнул, что он «показал себя настоящим виртуозом, заставив нас почувствовать всю лихорадку персонажей картины». А персонажей, действительно, лихорадит, и лихорадка эта не золотая, и не желтая, а та, которой в той или иной степени переболели все россияне, пережившие 2000-е.

Если коротко и поверхностно, то перед нами – страшная (страшненькая?) рождественская сказка, этакая «Карнавальная ночь» наоборот. Все то, что в культовой комедии Эльдара Рязанова умиляет и вызывает смех, в драме Серебренникова шокирует, отталкивает, вызывает если не слезы, то боль. А что, собственно, происходит? Ну канун Нового года, ну снег валит, ну кашляют все, ну соображают трое мужиков на крышке гроба в авто ритуальных услуг, ну уходит покойник на своих двоих, ну выкинули деда из автобуса, ну утренник в детском саду с зайчиками и снежинками, ну не досталось одному костюма, а Снегурочке до не него, ей об аборте надо думать, ну отделывает скромная библиотекарша здорового бугая похлеще вашего Рембо, ну пропадает в слесаре Художник, ну виноваты во всем таджики с евреями, ну несчастны все персонажи вместе и по отдельности, ну зашкаливает все это за градус, дозволенный человеческому организму… Эка невидаль!

Помимо уже премированного в Каннах оператора и великолепных артистов (а великолепны они все без исключения!), хочется особо отметить работу реквизитора, без таланта и усердия которого фильм был бы иным, менее впечатляющим. Убогий быт с его убогими же потугами на не-убогость воспроизведен во всей своей зияющей красе: с панельными домами и просроченными лекарствами, лубочными картинками на стенах и трогательными варежками на резинках, купленными в подземных переходах иконками и клеенками на столах… Не знаем, догадался ли кто-то после съемок передать все эти собранные по крупицам сокровища в музей советского быта, в назидание потомкам, так сказать… Увы, не сотворяют дешевые иконки рождественского чуда, одна надежда на инопланетян, но что-то и они не летят, а пока – безысходность.

Пересказывать фильм сложно, особенно этот, с одной стороны словно на скорую руку сшитый из разрозненных лоскутков, а с другой являющий собой тему с вариациями, ведь зритель вынужден переживать одни и те же ситуации как бы с точки зрения разных героев. Как всегда, советуем посмотреть, чтобы составить собственное мнение - может, и в других швейцарских городах фильм сейчас идет. Личный опыт показывает, что реакции на фильм могут быть неожиданными. Мы посмотрели его в субботу в женевском кинотеатре Grütli, в зале было человек десять, в ряду с нами сидели две американки, за спиной – две русскоязычные дамы. Все четыре хохотали в голос в местах, когда у нас мурашки по коже бегали. Интересно, что скажете вы, дорогие читатели.