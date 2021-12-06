Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 6 декабря 2021 года   

«Петровы в гриппе»|« La fièvre de Petrov »

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 6. 12. 2021.

Кадр из фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

Фильм Кирилла Серебренникова, участвовавший в официальной программе Каннского фестиваля в 2021 году, еще можно увидеть сегодня и завтра в Женеве.

|

Vous avez encore aujourd’hui et demain pour Film de Kirill Serebrennikov présenté en compétition officielle au festival de Canne 2021.

Как в доме повешенного не принято говорить о веревке, так и нам неловко как-то писать о банальном гриппе в то время, когда все наши помыслы обращены к коронавирусу. Единственное оправдание нам – грипп в данном случае не банальный, а творчески переосмысленный режиссером Кириллом Серебренником, за всеми появлениями которого в Швейцарии мы стараемся следить.

Ценя качественную литературу, мы склонны полагать, что спектакли и фильмы, имеющие под собой солидный текст, могут с большей долей вероятности рассчитывать на успех. И редко ошибаемся. Данный случай тому подтверждение, ведь Кирилл Серебренников написал сценарий по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», благодаря которому 43-летний писатель получил всероссийскую известность, заслужив в 2018 году премию Национальный бестселлер и Приз критического сообщества литературной премии НОС. Нам кажется интересным уже тот факт, что после многочисленных опытов с русской классикой, от Пушкина и Гоголя до Ахматовой и Горького, Серебренников обратился к современной литературе, способствуя ее популяризации. Смог ли он полностью оторваться от классики, как литературной, так и живописной, да и входил ли такой отрыв в его задачи? Об этом можно порассуждать и поспорить, но на наш взгляд очевидны отсылки к Булгакову и Босху и многим другим великим творцам.

По содержанию своему фильм к Швейцарии отношения не имеет, но, связи, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, есть. В мае 2019 года, в рамках Каннского кинорынка продюсер Илья Стюарт (уже работавший над картинами Кирилла Серебренникова «Ученик» и «Лето») объявил о запуске фильма в производство совместно с Logical Pictures, Charades (Франция) и Bord Cadre – кинокомпанией, созданной в Женеве в 2004 году с целью «развивать оригинальное кино, отдавая предпочтение взглядам нового поколения кинематографистов». Дальше мы узнавали, что съемки в Москве начались, что на две главные роли супругов Петровых отобраны Чулпан Хаматова и Семен Серзин, что позже к ним присоединились Юрий Дорн, Юлия Пересильд (в 2017 году ставшая официальным лицом швейцарского часового бренда Rado, а в октябре текущего года успевшая побывать в космосе) и другие хорошие российские артисты.

3 июня 2021 года стало известно, что фильм «Петровы в гриппе» включён в основную конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля. Он встретил там хороший приём: оператор Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии, глава которой Паскаль Морен подчеркнул, что он «показал себя настоящим виртуозом, заставив нас почувствовать всю лихорадку персонажей картины». А персонажей, действительно, лихорадит, и лихорадка эта не золотая, и не желтая, а та, которой в той или иной степени переболели все россияне, пережившие 2000-е.

Если коротко и поверхностно, то перед нами страшная (страшненькая?) рождественская сказка, этакая «Карнавальная ночь» наоборот. Все то, что в культовой комедии Эльдара Рязанова умиляет и вызывает смех, в драме Серебренникова шокирует, отталкивает, вызывает если не слезы, то боль. А что, собственно, происходит? Ну канун Нового года, ну снег валит, ну кашляют все, ну соображают трое мужиков на крышке гроба в авто ритуальных услуг, ну уходит покойник на своих двоих, ну выкинули деда из автобуса, ну утренник в детском саду с зайчиками и снежинками, ну не досталось одному костюма, а Снегурочке до не него, ей об аборте надо думать, ну отделывает скромная библиотекарша здорового бугая похлеще вашего Рембо, ну пропадает в слесаре Художник, ну виноваты во всем таджики с евреями, ну несчастны все персонажи вместе и по отдельности, ну зашкаливает все это за градус, дозволенный человеческому организму Эка невидаль!

Помимо уже премированного в Каннах оператора и великолепных артистов (а великолепны они все без исключения!), хочется особо отметить работу реквизитора, без таланта и усердия которого фильм был бы иным, менее впечатляющим. Убогий быт с его убогими же потугами на не-убогость воспроизведен во всей своей зияющей красе: с панельными домами и просроченными лекарствами, лубочными картинками на стенах и трогательными варежками на резинках, купленными в подземных переходах иконками и клеенками на столахНе знаем, догадался ли кто-то после съемок передать все эти собранные по крупицам сокровища в музей советского быта, в назидание потомкам, так сказать Увы, не сотворяют дешевые иконки рождественского чуда, одна надежда на инопланетян, но что-то и они не летят, а пока безысходность.

Пересказывать фильм сложно, особенно этот, с одной стороны словно на скорую руку сшитый из разрозненных лоскутков, а с другой являющий собой тему с вариациями, ведь зритель вынужден переживать одни и те же ситуации как бы с точки зрения разных героев. Как всегда, советуем посмотреть, чтобы составить собственное мнение - может, и в других швейцарских городах фильм сейчас идет. Личный опыт показывает, что реакции на фильм могут быть неожиданными. Мы посмотрели его в субботу в женевском кинотеатре Grütli, в зале было человек десять, в ряду с нами сидели две американки, за спиной две русскоязычные дамы. Все четыре хохотали в голос в местах, когда у нас мурашки по коже бегали. Интересно, что скажете вы, дорогие читатели.

 

 

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 80.08
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Людмила Улицкая: «Шатается все, что казалось незыблемым»

 Знаменитая российская писательница поговорила с редактором Нашей Газеты о «Мемориале», о премии Яна Михальского, о царстве подворотни, о читателях и издателях, о прошлом и будущем.

Всего просмотров: 3,064

Covid-19: Швейцария готовится встретить вариант Омикрон

 Около 20 000 инфекций за 72 часа, бустерная вакцинация для всех, ужесточение условий въезда, новые страны в «карантинном списке» и вызывающий опасения вариант Омикрон – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,529

Covid-19: Берн ужесточает меры

 Использование сертификата, обязательство носить маску, рекомендация работать на дому, срок действия экспресс-тестов, въезд в Швейцарию – рассказываем о новых постановлениях Федерального совета, которые вступают в силу в понедельник, 6 декабря.

Всего просмотров: 2,236
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Читать Достоевского – это обмениваться крестами

 Мы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.

Всего просмотров: 1,499

Covid-19: Швейцария готовится встретить вариант Омикрон

 Около 20 000 инфекций за 72 часа, бустерная вакцинация для всех, ужесточение условий въезда, новые страны в «карантинном списке» и вызывающий опасения вариант Омикрон – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,529

Что заботит швейцарцев?

 Согласно последнему опросу Credit Suisse, второй год подряд швейцарцы называют пандемию своей главной проблемой. При этом изменение климата и пенсии заботят жителей Конфедерации почти в той же степени, что и коронавирус.

Всего просмотров: 1,052
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top