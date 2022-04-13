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четверг, 14 апреля 2022 года   

«Отражение слов»|« Le reflet des mots »

Автор: Надежда Сикорская, Монтрише, 13. 04. 2022.

Маркуц Ретц. We-Me. Mohammad Ali (Moi) © Succession Markus Raetz / ProLitteris, Zurich

Так называется выставка работ не самого известного, но очень интересного швейцарского художника Маркуса Ретца, проходящая сейчас в Фонде Яна Михальского.

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Une nouvelle exposition à la Fondation Jan Michalski présente les œuvres d’un artiste Suisse Markus Raetz.

Каждая выставка в Фонде в Монрише таит в себе сюрприз, и опыт показывает, что реагировать надо не только на такие фамилии на афише, как Кифер или Стефан Цвейг, но и на те, которые менее известны раз на кого-то пал выбор Веры Михальски-Хоффманн, значит, артист того стоит! Если имя Маркуса Ретца ничего вам не говорит, то мы только этому рады, ведь это значит, что вас ждет открытие!

Признаемся, мы тоже слышали о нем лишь краем уха, а не видели вообще никогда. Маркус Ретц (1941-2020) – далеко не самый «раскрученный» художник, ознакомление с его биографией удивляет уже тем, что родился и умер он в одном и том же месте крошечном средневековом городке Бюрен-на-Аре (кантон Берн), численность населения которого на последний год жизни художника не достигала четырех тысяч человек. Там он рос, во время летних каникул подрабатывал ассистентом местного художника, затем отправился учиться в Берн и в течение почти трех лет работал учителем. О Ретце можно сказать, что он самоучка, поскольку никакого специального художественного образования он не получил, если не считать шести месяцев, проведенных в Rietveld Academy в Амстердаме, где он изучал процесс травления, применяемый, например, для нанесения рельефного рисунка при художественной обработке материалов, чаще всего, металлов.

Но талант, как известно, не зароешь! Начиная с 1960-х годов Ретц создал множество работ, включая более 30 тысяч рисунков. В течение долгого времени он жил в деревне Карона в кантоне Тичино, облюбованном многими художниками, с которыми он активно общался. От рисунков и живописных работ Ретц обратился, в 1980-х и 1990-х годах, к скульптуре, начиная с «Головы» (Der Kopf), представленной в 1984 году в Merian Park, в Базеле.

Вообще, с тех пор как Ретц начал выставлять свои творения, они сразу обратили на себя внимание публики и профессионалов. Его выставки прошли во многих галереях и музеях, включая все крупные швейцарские институции, а также Stedelijk Museum в Амстердаме, Kolnischer Kunstverein в Кельне, Serpentine Gallery в Лондоне, Neue Galerie в Нью-Йорке. Он представлял Швейцарию на биеннале в Сан-Паулу в 1977 году, неоднократно участвовал в Венецианской биеннале, в четвертом, пятом и седьмом выпусках Documenta, а в 2009 году принял участие в Московской биеннале. Его работы хранятся в собраниях Музея современного искусства (МоМА) Нью-Йорка, Schaulager в Базеле, Музея современного искусства Франкфурта, Художественных музеев Базеля и Берна. Маркусу Ретцу повезло получить признание при жизни среди прочих наград отметим премии Герхарда Алтенбурга (2004) и Мерет Оппенгейм (2006).

Завсегдатаи Фонда Яна Михальского знают, что каждая выставка здесь обязательно имеет связь с литературой, со словом, с буквой. И нынешняя не исключение. «Язык одно из трех сердец творчества Маркуса Ретца. Его искусство все время обрабатывает слова, выталкивает их, исследует пересечения между ними в разных языках и воплощает их в совершенно особенной вселенной красноречивых визуальных форм», - рассказывает куратор выставки Райнер Микаэль Мэйсон.

Слово для Ретца источник вдохновения, «сырье», связанное с его переводом в образы с помощью знаний различных ремесел. Его размышления о сути, о материальности слов глубоки и систематичны, они невероятны личностны и при этом требуют участия зрителя. Да, экспозиция в Фонде Яна Михальского не из тех, что можно просто «пробежать». Каждая из представленных работ требует остановки, внимательного вглядывания, вчитывания, впитывания. У кого-то возникнут ассоциации с Рене Магриттом, из-за четко очерченных предметов, парящих в воздухе. У кого-то с arte povera, из-за простоты и доступности средств: проволока, карандаш, бумага, обычные зеркала. Любители ребусов примутся разгадывать визуальные и словесные каламбуры Ретца, математики выделять придуманные им формулы. Но каждый посетитель, мы уверены, включится в интерактивную игру и будет обходить скульптуры со всех сторон, восхищаясь преображением Oui в Non, Me в We, Todo в Nada, Ceci в Cela.

Представленные скульптуры, рисунки, эстампы и записные книжки Ретца выносят на поверхность одну из основных тем его творчества процесс превращения слов в формы и влияние этих форм на наше восприятие. Французские глаголы être (быть) и paraître (казаться), давшие пищу для многочисленных философских рассуждений, приобретают на выставке особый смысл, показывая иллюзорность нашего восприятия стоит лишь взглянуть на предмет с другой стороны, и смысл меняется до противоположного. «Нет смысла без интерпретации. Без нашей интерпретации он остается лишь аморфной массой», утверждал Маркус Ретц, каждым своим творением поддерживая этот тезис.

 

От редакции: Выставка продлится до 10 июля 2022 года. На сайте Фонда вы найдете всю практическую информацию, а также многочисленные предложения «вокруг экспозиции» для разных возрастных групп. 

 

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