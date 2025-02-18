Автор: Надежда Сикорская, Женева, 18.02.2025.
Программу из трех произведений, охватывающую три века музыки, предложит в Женеве своим поклонникам пианист Евгений Кисин в концерте серии «Великие исполнители» агентства Caecilia.|
Le pianiste Evgeny Kissin invite ses admirateurs genevois au récital dont le programme couvre trois siècles de musique, dans la série Les Grands Interprètes de l'agence Caecilia.
Наши читатели, прочитавшие статью «Шостакович в Люцерне» и отправившиеся после этого в прекрасный город на озере Четырех кантонов, наверняка об этом не пожалели – концерты были потрясающие! А тема Шостаковича, начатая выдающимся пианистом Евгением Кисиным на том фестивале в камерных ансамблях, будет продолжена им и в сольной программе, с которой в ближайшие месяцы он выступит в Испании, Швейцарии, Франции, Германии, Австрии, Италии, Канаде, США, Бельгии, Голландии и Великобритании – как хорошо, что всем этим странам не страшен иноагент!
Сам Евгений Игоревич прокомментировал нам подготовленную им программу так: «Во втором отделении я играю Шостаковича по случаю 50-летия его смерти, а в первом — композиторов, которые были важными для Шостаковича: Баха и Шопена. Бах был для Шостаковича идеалом; Рудольф Баршай рассказывал мне, что Шостакович каждое утро, прежде чем начать работать, садился за рояль и играл Баха, и что он говорил: «Музыку надо писать, как Бах: в какой тональности, на каком инструменте не играешь — звучит великолепно». Что же касается Шопена, то Шостакович как пианист принимал участие в самом первом конкурсе имени Шопена в Варшаве в 1927 году и получил на нем почетный диплом».
Вот такая причинно-следственная связь. А насчет того конкурса 1927 года можно добавить еще один интересный факт. Известно, что его инициатор, польский пианист и педагог Ежи Журавлев, был убежден в том, что только польские музыканты могут по-настоящему понять музыку Шопена – его позицию поддерживала и местная пресса. Поэтому и в жюри среди поляков затесался только один иностранец – немец Альфред Хён, и среди 26 участников 16 были представителями Польши. Но… главный приз достался Льву Оборину, чье исполнение Концерта № 2 вызвало единодушный восторг у всех, даже у музыкальных критиков!
Стоит напомнить также уже относимый к историческим концерт самого Евгения Кисина в Большом зале Московской Консерватории 27 марта 1984 года: 12-летний музыкант с кудрявой головой и с пионерским галстуком на шее сыграл, в сопровождении Московского Филармонического оркестра под управлением Дмитрия Китаенко, Первый и Второй концерты Шопена. И как сыграл! Незабываемо!
На этот раз в Женеве прозвучат более камерные произведения Шопена: первый (до-диез минорный) из двух Ноктюрнов ор. 27, сочинявшихся в 1834-1835 годах, и написанное в 1842 году Скерцо № 4, ми мажор. По мнению специалистов, Скерцо «являет собою типичный образец стиля композитора позднего периода творчества. Применительно к этому произведению не приходится говорить о какой-либо скрытой программности – образы его трудноуловимы, словно вереница воспоминаний – то ярких, то постепенно бледнеющих – проносится перед мысленным взором».
Шопен фигурирует в программе предстоящего концерта на втором месте, между Бахом и Шостаковичем, в хронологической, так сказать, последовательности. Девятнадцатиминутная Вторая партита Баха, до-минор входит в «Партиты для клавира», BWV 825–830 – набор из шести сюит, написанный Иоганном Себастьяном Бахом в 1726–1731 годах и получивший известность также под названием Clavier-Übung I. К сведению читателей, желающих при случае блеснуть в разговоре, делимся найденной в справочнике информацией: «Тональности партит (си-бемоль мажор, до минор, ля минор, ре мажор, соль мажор, ми минор) могут показаться случайными, но на самом деле они образуют такую последовательность интервалов: на секунду вверх (B♭–C), на терцию вниз (C–A), на кварту вверх (A–D), на квинту вниз (D–G) и на сексту вверх (G–E)». Если не получится запомнить все, запомните, пожалуйста, главное: у Баха случайностей не бывает!
Второе отделение концерта будет, как вы уже знаете, посвящено Д. Д. Шостаковичу. Появление Сонаты № 2, ор. 61 в 1943 году стало сюрпризом для современников Дмитрия Дмитриевича, ведь с момента написания Первой сонаты прошло 16 лет и, казалось, от этого жанра композитор отказался. Может быть, из-за такого длительного перерыва работа шла медленно. Премьера Сонаты № 2 в исполнении автора состоялась 6 июня 1943 года в Куйбышеве, где Шостакович находился в эвакуации. Мариэтта Шагинян вспоминала впоследствии, что сам он не высоко ценил это произведение и говорил во время работы над ним: «Не пишу музыку. Соната – это мелочь, экспромт. Кажется, у меня сейчас действительно пауза». Успех к Сонате пришел позже, и она прочно вошла в репертуар ведущих пианистов. Время все расставляет на свои места.
И еще два сочинения Шостаковича отобрал Евгений Кисин: №№ 15 и 24 из «24 прелюдий и фуг» ор. 87 – цикла, написанного очень быстро, с октября 1950 по марта 1951 года, и задуманного, по мнению специалистов, по образу Хорошо темперированного клавира И. С. Баха с одной стороны и в продолжение традиции русской концертной полифонии, в частности, А. Глазунова и С. Танеева, с другой. Первой исполнительницей цикла стала Татьяна Николаева, в 1950 году выигравшая главный приз Международного конкурса им. И. С. Баха, посвященного 200-летию со дня смерти композитора, – в Ленинграде, 23 декабря 1952 года. Ею же в январе 1962 года была сделана первая запись, которая долгое время оставалась единственной. Связь Татьяны Петровны с этим произведением драматична: её третья запись «24 Прелюдий и фуг» Д. Д. Шостаковича в 1990 году принесла пианистке премию Gramophone в инструментальной категории, а 13 ноября 1993 года во время исполнения цикла на концерте в Сан-Франциско, пианистка была поражена кровоизлиянием в мозг и вынуждена была прервать своё выступление. Татьяна Николаева скончалась девять дней спустя.
Да, Бах, Шопен, Шостакович давно перестали быть «национальными достояниями», став достояниями всемирными. Подзабытая ныне, а в свое время очень популярная пианистка Мария Гринберг сказала как-то, рассуждая о композиторах-классиках: «Сила этих гениев как раз и состоит в том, что они дышат одним с нами воздухом». Вдохнем же поглубже этот воздух, наполним им легкие до краев…
От редакции: Концерт Евгения Кисина состоится 10 марта в 19 ч. 30 мин. в женевском Виктория-холле. Последние билеты еще можно купить здесь.
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