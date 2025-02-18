Наши читатели, прочитавшие статью «Шостакович в Люцерне» и отправившиеся после этого в прекрасный город на озере Четырех кантонов, наверняка об этом не пожалели – концерты были потрясающие! А тема Шостаковича, начатая выдающимся пианистом Евгением Кисиным на том фестивале в камерных ансамблях, будет продолжена им и в сольной программе, с которой в ближайшие месяцы он выступит в Испании, Швейцарии, Франции, Германии, Австрии, Италии, Канаде, США, Бельгии, Голландии и Великобритании – как хорошо, что всем этим странам не страшен иноагент!

Сам Евгений Игоревич прокомментировал нам подготовленную им программу так: «Во втором отделении я играю Шостаковича по случаю 50-летия его смерти, а в первом — композиторов, которые были важными для Шостаковича: Баха и Шопена. Бах был для Шостаковича идеалом; Рудольф Баршай рассказывал мне, что Шостакович каждое утро, прежде чем начать работать, садился за рояль и играл Баха, и что он говорил: «Музыку надо писать, как Бах: в какой тональности, на каком инструменте не играешь — звучит великолепно». Что же касается Шопена, то Шостакович как пианист принимал участие в самом первом конкурсе имени Шопена в Варшаве в 1927 году и получил на нем почетный диплом».

Вот такая причинно-следственная связь. А насчет того конкурса 1927 года можно добавить еще один интересный факт. Известно, что его инициатор, польский пианист и педагог Ежи Журавлев, был убежден в том, что только польские музыканты могут по-настоящему понять музыку Шопена – его позицию поддерживала и местная пресса. Поэтому и в жюри среди поляков затесался только один иностранец – немец Альфред Хён, и среди 26 участников 16 были представителями Польши. Но… главный приз достался Льву Оборину, чье исполнение Концерта № 2 вызвало единодушный восторг у всех, даже у музыкальных критиков!

Стоит напомнить также уже относимый к историческим концерт самого Евгения Кисина в Большом зале Московской Консерватории 27 марта 1984 года: 12-летний музыкант с кудрявой головой и с пионерским галстуком на шее сыграл, в сопровождении Московского Филармонического оркестра под управлением Дмитрия Китаенко, Первый и Второй концерты Шопена. И как сыграл! Незабываемо!

На этот раз в Женеве прозвучат более камерные произведения Шопена: первый (до-диез минорный) из двух Ноктюрнов ор. 27, сочинявшихся в 1834-1835 годах, и написанное в 1842 году Скерцо № 4, ми мажор. По мнению специалистов, Скерцо «являет собою типичный образец стиля композитора позднего периода творчества. Применительно к этому произведению не приходится говорить о какой-либо скрытой программности – образы его трудноуловимы, словно вереница воспоминаний – то ярких, то постепенно бледнеющих – проносится перед мысленным взором».

Шопен фигурирует в программе предстоящего концерта на втором месте, между Бахом и Шостаковичем, в хронологической, так сказать, последовательности. Девятнадцатиминутная Вторая партита Баха, до-минор входит в «Партиты для клавира», BWV 825–830 – набор из шести сюит, написанный Иоганном Себастьяном Бахом в 1726–1731 годах и получивший известность также под названием Clavier-Übung I. К сведению читателей, желающих при случае блеснуть в разговоре, делимся найденной в справочнике информацией: «Тональности партит (си-бемоль мажор, до минор, ля минор, ре мажор, соль мажор, ми минор) могут показаться случайными, но на самом деле они образуют такую последовательность интервалов: на секунду вверх (B♭–C), на терцию вниз (C–A), на кварту вверх (A–D), на квинту вниз (D–G) и на сексту вверх (G–E)». Если не получится запомнить все, запомните, пожалуйста, главное: у Баха случайностей не бывает!

Второе отделение концерта будет, как вы уже знаете, посвящено Д. Д. Шостаковичу. Появление Сонаты № 2, ор. 61 в 1943 году стало сюрпризом для современников Дмитрия Дмитриевича, ведь с момента написания Первой сонаты прошло 16 лет и, казалось, от этого жанра композитор отказался. Может быть, из-за такого длительного перерыва работа шла медленно. Премьера Сонаты № 2 в исполнении автора состоялась 6 июня 1943 года в Куйбышеве, где Шостакович находился в эвакуации. Мариэтта Шагинян вспоминала впоследствии, что сам он не высоко ценил это произведение и говорил во время работы над ним: «Не пишу музыку. Соната – это мелочь, экспромт. Кажется, у меня сейчас действительно пауза». Успех к Сонате пришел позже, и она прочно вошла в репертуар ведущих пианистов. Время все расставляет на свои места.

И еще два сочинения Шостаковича отобрал Евгений Кисин: №№ 15 и 24 из «24 прелюдий и фуг» ор. 87 – цикла, написанного очень быстро, с октября 1950 по марта 1951 года, и задуманного, по мнению специалистов, по образу Хорошо темперированного клавира И. С. Баха с одной стороны и в продолжение традиции русской концертной полифонии, в частности, А. Глазунова и С. Танеева, с другой. Первой исполнительницей цикла стала Татьяна Николаева, в 1950 году выигравшая главный приз Международного конкурса им. И. С. Баха, посвященного 200-летию со дня смерти композитора, – в Ленинграде, 23 декабря 1952 года. Ею же в январе 1962 года была сделана первая запись, которая долгое время оставалась единственной. Связь Татьяны Петровны с этим произведением драматична: её третья запись «24 Прелюдий и фуг» Д. Д. Шостаковича в 1990 году принесла пианистке премию Gramophone в инструментальной категории, а 13 ноября 1993 года во время исполнения цикла на концерте в Сан-Франциско, пианистка была поражена кровоизлиянием в мозг и вынуждена была прервать своё выступление. Татьяна Николаева скончалась девять дней спустя.

Да, Бах, Шопен, Шостакович давно перестали быть «национальными достояниями», став достояниями всемирными. Подзабытая ныне, а в свое время очень популярная пианистка Мария Гринберг сказала как-то, рассуждая о композиторах-классиках: «Сила этих гениев как раз и состоит в том, что они дышат одним с нами воздухом». Вдохнем же поглубже этот воздух, наполним им легкие до краев…

От редакции: Концерт Евгения Кисина состоится 10 марта в 19 ч. 30 мин. в женевском Виктория-холле. Последние билеты еще можно купить здесь.