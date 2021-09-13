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вторник, 14 сентября 2021 года   

Нега восточная, интерпретация швейцарская |La volupté orientale en performance suisse

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 13. 09. 2021.

Так выглядел Армин Джордан, когда возглавил ОРШ в 1985 году (RTS)

В программу предстоящего концерта Оркестра Романдской Швейцарии включена симфоническая сюита Н. А. Римского-Корсакова «Шехерезада».

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La suite symphonique Schéhérazade de Nikolaï Rimski-Korsakov fait partie du programme du prochain concert de l’Orchestre de la Suisse Romande.

Сомнений нет: музыкально-театральный сезон открылся и тьфу-тьфу, не сглазить! – нам предстоит много приятных и познавательных моментов. Один из них намечается уже совсем скоро – 23 сентября. Этот концерт посвящен памяти известного швейцарского дирижера Армина Джордана, с 1985 по 1997 годы являвшегося художественным руководителем Оркестра Романдской Швейцарии и покинувшего этот мир почти ровно 15 лет назад, 20 сентября 2006-го. «До прихода Армина Джордана в качестве художественного руководителя ОРШ не было во главе нашего коллектива человека с подобными идеалами, с подобной открытостью к расширению репертуара и с подобной преданностью основам, заложенным в 1918 году Эрнестом Ансерме, обладавшим четким пониманием того, что присутствие симфонического оркестра может дать нашему городу», - признается генеральный директор ОРШ Стив Роже.

Меломаны со стажем помнят, что маэстро Джордан отдавал предпочтение русской и французской музыке и приложил немало усилий для того, чтобы сочинения швейцарских композиторов заняли достойное место в репертуаре оркестра. Так что можно не сомневаться, что программой концерта, составленной его коллегой Стефаном Блунье, он остался бы доволен, ведь в нее включены произведения Николая Римского-Корсакова, Франсиса Пуленка и Артура Хоннегера.

Читатели Нашей Газеты, следящие за культурными новостями, знают, что в истории ОРШ Симфоническая сюита «Шехерезада» занимает особое место: она прозвучала в самом первом концерте коллектива, состоявшемся 30 ноября 1918 года в главном концертном зале Женевы, Виктория-холле. Тогда за дирижерским пультом стоял основатель оркестра Эрнест Ансерме. Занявший это место в 1985 году Армин Джордан тоже очень любил это произведение и часто включал его в программы как «домашних» концертов, так и гастрольных поездок.

Стоит напомнить, что Римский-Корсаков создал «Шехеразаду» в 1888 году под впечатлением от арабских сказок «Тысяча и одна ночь», подхватив «восточную традицию» в русской музыке, идущую от «Руслана и Людмилы» М. Глинки. Эта чарующая музыка так полюбилась гениальному хореографу Михаилу Фокину, что в 1910 году он поставил одноименный балет, с великолепными декорациями и костюмами Леона Бакста.

Думаем, одобрил бы Армин Джордан и решение пригласить к участию в посвященном его памяти концерте французского пианиста Давида Фрея, в мае этого года отметившего свое 40-летие. Начав учиться игре на фортепиано в четыре года, этот талантливый музыкант в 1995 году закончил консерваторию в Тарбе с тремя золотыми медалями, а затем, с отличием, Парижскую консерваторию (класс Жака Рувье). Победитель нескольких международных конкурсов, он записал уже шесть дисков и ведет активную концертную деятельность, выступая с лучшими оркестрами мира. (Кому-то может быть интересно узнать, что с 2008 года Давид женат на итальянской актрисе Кьяре Мути, дочери прославленного дирижёра Рикардо Мути.)

Давид Фрей подарит публике редко исполняемый Концерт для фортепиано с концертом Франсиса Пуленка. Написанный в 1949 году, он впервые прозвучал во Франции в 1950-м и был буквально разгромлен известным тогда женевским критиком Алоизом Музером. Надеемся, сегодняшним нашим коллегам он придется больше по вкусу.

Третьим номером программы станет «Пасифик-231» - сочинение Артюра Оннегера, самого французского из швейцарских композиторов. Жанр сочинения сам автор определил в 1923 году как «симфоническое движение». Думаем, это определение отлично отражает суть произведения, названием которого стало название паровоза - самого нового и мощного в то время. Активный член «Шестерки», содружества молодых французских музыкантов, ищущих новые музыкальное пути, Онеггер решил тогда воплотить в звуках яркий урбанистический образ - мощного паровоза, с силой рассекающего пространство.

Связь «Пасифика 231» с Оркестром Романдской Швейцарии самая прямая, ведь Оннегер посвятил свое сочинение Эрнесту Ансерме. Оно было впервые исполнено 6 мая 1924 года в Париже оркестром под управлением Сергея Кусевицкого и вызвало целую бурю в критике. Композитора объявляли «механиком в музыке» и изображали его в спецовке машиниста с масленкой в руке. При этом С. С. Прокофьев 8 мая записал в своём дневнике: «„Pacific“ шёл до моего Концерта и имел шумный успех: одни требовали повторения, другие шикали: Онеггер, после Царя Давида, модный композитор и публика его приемлет. Год назад „Пасифик“ бы освистали. Или я не замечаю, или музыкального материала в нём нет, но есть масса изобретательности в оркестровке и звукописи. Этот „паровоз“ теперь со свистом объедет весь мир, переехав через шею многих композиторов, но когда другие композиторы используют его открытия и применят их к настоящей музыке, то паровоз будет сдан на слом. Не может быть, что я не замечаю в нём музыкального материала». Позже Прокофьев писал в письме Н. Я. Мясковскому, что в «Pacific 231» А. Онеггер изображает «бег канадийского транспасифического паровоза, но не столько механическую сторону бега, сколько аллегорию его устремлённости».

Время все расставило на свои места, и это безусловно оригинальное и новаторское для той эпохи сочинение заняло достойное место в концертных программах. В СССР «Пасифик 231» прозвучал впервые в Ленинграде - 17 февраля, а в Москве - 28 февраля 1926 года под управлением франко-американского дирижера Пьера Монтё. Преодолев расстояние длиной почти в целый век, паровоз Оннегера благополучно долетел до нас вы сможете услышать «Пасифик 231» 23 сентября в исполнении Оркестра Романдской Швейцарии под управлением Стефана Блунье.

И еще одна новость: по случаю годовщины смерти Армина Джордана ОРШ выпустил диск с двумя не издававшимися ранее записями, сделанными оркестром под его управлением и виолончелистом Франсуа Ги: рапсодию «Шеломо» Эрнста Блоха и «Весь далекий мир» Анри Дютийё.

От редакции: Билеты на предстоящий концерт проще всего приобрести на сайте Оркестра.

 

 

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