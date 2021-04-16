В этом году фестиваль Visions du réel должен был пройти исключительно в онлайн-формате, однако буквально за день до открытия стало известно, что Федеральный совет снимает ряд ограничений, и с 19 апреля кинотеатры снова смогут принимать гостей. Организаторы сумели буквально за пару часов уладить формальности, и в течение четырех последних дней фестиваля, с 22 по 25 апреля, конкурсные фильмы можно будет посмотреть на большом экране, как это и было задумано режиссерами. В программе этого года – почти полторы сотни фильмов из нескольких десятков стран. Расскажем подробнее о лентах, которые, наверняка, заинтересуют наших читателей.

«Горбачев. Рай»

Новая лента режиссера Виталия Манского – это фильм-портрет первого и последнего президента СССР. 90-летний Михаил Горбачев сейчас живет в подмосковном доме, подобно, как пишут в аннотации к фильму организаторы фестиваля, «Глории Свенсон, забытой звезде немого кино, запертой в воспоминаниях о славе на бульваре Сансет». Манский берет интервью у бывшего лидера, погружая зрителя в повседневную жизнь одной из ключевых фигур XX века, которую одни превозносят до небес за то, что он подарил им свободу, а другие проклинают за то, что он развалил великую державу. Фильм будет транслироваться с 22 по 25 апреля.

«Courage»

Эту ленту, премьера которой состоялась на Берлинале, вряд ли покажут в Беларуси, где картина собственно и была снята режиссером Алексеем Полуяном. На протяжении фильма камера следует за тремя членами труппы Белорусского свободного театра, который, как указано на сайте фестиваля, «ведет борьбу с правительством Александра Лукашенко». Вместе с актерами зритель окажется в гуще демонстраций и протестов, последовавших за президентскими выборами в августе прошлого года, и получит представление о борьбе народа против режима. Фильм можно будет посмотреть с 16 по 19 апреля.

«Остров»

На острове Чечень, затерянном посреди Каспийского моря, горстка жителей, позабытых властями после распада Советского Союза, живет без дорог, электричества и рабочих мест. Промысел икрой, который когда-то был сердцем экономики острова, теперь запрещен законом. Чтобы прокормить семью, Иван регулярно выходит в море. Хотя он уже дважды попадал в тюрьму за браконьерство, он остается убежденным, что однажды Путин спасет его от бедности, отмечает рецензент Камий Кэзер. В этой мрачной атмосфере Светлана Родина и Лоран Стооп показывают портрет семьи, вынужденной воображать себе будущее среди развалин. Эта документальная лента, отражающая необъятность российской территории, будет доступна онлайн с 16 по 19 апреля.

«Ханская плоть»

Фильм еще одного белорусского режиссера, Кристины Савуциной, посвящен маленькому белорусскому городку, жители которого, по ироничным замечаниям кинокритиков, «застряли в бесконечном настоящем». Мы видим картины из местного суда, где скучающие судьи читают лекцию трактористу-алкоголику о том, что злоупотребление водкой не совместимо с обязанностями главы домохозяйства. Потом перед нами предстает сцена доения коров, затем пышная провинциальная свадьба и внезапная тренировка пожарных, разворачивающих лестницы и шланги – на всякий случай, ведь приближается салют… Заглянуть в белорусскую глубинку можно, посмотрев ленту с 16 по 19 апреля.

«Начальник отряда»

Никита Ефимов отправился в петербургское СИЗО, чтобы снять сюжет о начальнике учреждения. Тот захотел сделать несколько постановочных кадров, чтобы запечатлеть положительный имидж тюрьмы. Игры в домино, рэп-имровизация – заключенные готовы в этом участвовать, надеясь получить в обмен какие-то поблажки от охранников. Ничто не ускользает от бдительного взгляда режиссера, которому удается запечатлеть всю сложность условий подобной жизни. Мировая премьера 45-минутной картины пройдет с 19 по 22 апреля.

«Город солнца»

Город Солнца – это поселение в Сибири, где живут последователи религиозной общины Последнего завета. Члены секты веруют, что их учитель Виссарион является реинкарнацией Иисуса Христа. Во время тщательно организованных церемоний Виссарион, бывший офицер полиции, угрожает неверующим Апокалипсисом. Несколько тысяч сектантов живут в изоляции от общества и следуют приказам своего «гуру». Режиссеру Марии Семеновой удалось впервые снять кадры в закрытом монастыре для мальчиков. 29-минутную картину можно будет посмотреть с 17 по 20 апреля.

Добавим, что фильмы можно посмотреть только из Швейцарии. Это связано с тем, что правообладатели предоставили фестивалю разрешение на трансляцию их работ с ограничением территории Конфедерации. Публика сможет выбрать между просмотром одного фильма за 5 франков или абонементом за 25 франков. Ленты будут доступны в течение 72 часов с ограничением до 500 просмотров на каждый фильм. Просмотр картины в кинотеатре обойдется в 10 франков. Мастер-классы, встречи с кинематографистами и торжественные церемонии будут транслироваться в прямом эфире на сайте фестиваля.