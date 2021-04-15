Covid-19: «нормальная» жизнь возобновится с понедельника

Принимая решение о снятии части ограничений, правительство учитывало динамику развития эпидемии, а также принимало во внимание экономические и социальные факторы, особенно последствия действующих мер для подростков и молодежи. Ношение маски и соблюдение дистанции остаются обязательными для всех видов деятельности, которые возобновляются со следующей недели.

Приемлемый риск

Согласно санитарному бюллетеню от 14 апреля, за сутки в Швейцарии и Лихтенштейне зарегистрированы 2601 инфекция, 89 госпитализаций и 14 летальных исходов. Эпидемиологическая ситуация остается хрупкой, более того, в последние недели она даже ухудшилась. Так, четыре из пяти показателей, определенных властями для снятия ограничения, в настоящее время превышают установленные пороговые значения.

Тем не менее, правительство считает, что условия для умеренных послаблений выполнены. В частности, рост числа госпитализаций относительно невелик по сравнению с количеством новых случаев, а охват вакцинацией уязвимых групп прогрессирует: почти половина лиц старше 80 лет и около 30% человек в возрасте от 70 до 79 лет полностью вакцинированы. Кроме того, уровень заполняемости отделений интенсивной терапии относительно стабилен.

Федеральный совет, впрочем, осознает риски, связанные с очередным этапом снятия ограничений, например, более половины людей, находящихся в настоящее время на стационарном лечении, моложе 65 лет. В зависимости от развития ситуации в больницах, не исключено, что какие-то меры снова придется ужесточить. Поэтому власти призывают население и впредь проявлять осторожность и соблюдать санитарные правила.

Возобновление работы террас

Рестораны и бары смогут вновь открыть свои террасы с 19 апреля. Употребление еды и напитков разрешено исключительно за столиком, причем клиенты могут снимать маски только во время еды. За каждым столом могут разместиться максимум четыре человека, данные которых должны быть зарегистрированы. Расстояние между столами должно составлять 1,5 метра, либо между ними должны быть перегородки. Поскольку многие заведения не смогут покрыть свои расходы только за счет открытия террас, ресторанный сектор продолжит получать такую же экономическую поддержку, как и сегодня. Террасы смогут работать до 23.00.

Кино, театры, матчи

При определенных ограничениях снова можно будет проводить мероприятия с участием публики. Число зрителей будет ограничено до 100 человек на улице, например, на футбольном матче или концерте под открытым небом, и до 50 человек в помещении, например, в кинотеатрах, театрах и концертных залах. В то же время вместимость объекта должна быть ограничена одной третью. Посетители должны постоянно носить маску и сидеть на расстоянии не менее 1,5 метров от других или быть отделены друг от друга пустым сиденьем. Это правило не распространяется на семьи и лиц, живущих в одном домохозяйстве. Употребление пищи и напитков запрещено, а антракт не рекомендуется.

В других мероприятиях, таких как музейные экскурсии или собрания ассоциаций, смогут участвовать до 15 человек. Дискотеки останутся закрытыми. Зоопарки и ботанические сады смогут открыться полностью при условии, что в помещениях гарантировано ношение масок и соблюдение расстояний.

Спорт – в маске

Любительские занятия спортивной и культурной деятельностью разрешены для взрослых, общее число которых не должно превышать 15 человек. Соревнования снова разрешены на тех же условиях. Снаружи необходимо носить маску или соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров, а в помещениях – и то, и другое. Исключения могут быть сделаны для тех видов деятельности, где ношение маски невозможно, например, кардио-нагрузки в фитнес-центрах и хоровое пение. В этих случаях необходимо соблюдать дистанцию. Контактные виды спорта запрещены в помещении, но возможны на улице и с маской. Власти рекомендуют отдавать предпочтение видам деятельности на свежем воздухе и предварительно сдавать тест.

Снова в университет

При определенных ограничениях очное обучение в университетах снова разрешено. Напомним, что сейчас это возможно только для учеников обязательных школ и гимназий. Количество студентов будет ограничено до 50 человек, а аудитории могут быть заняты на треть от их вместимости. Как и везде, в университетах обязательно соблюдать безопасную дистанцию и носить маску.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Тесты в компаниях

Если работники фирмы проходят тестирование не реже одного раза в неделю, то они освобождаются от карантина для осуществления своей профессиональной деятельности. Вакцинированные или переболевшие Covid-19 жители домов престарелых больше не должны носить маски.

Федеральный совет не объявил дату следующего этапа ослабления противоэпидемических мер, и неизвестно, когда будут сняты все ограничения. По мнению федерального советника Алена Берсе, это этический вопрос. «До тех пор, пока каждый желающий не сможет пройти вакцинацию, будет трудно отменить все меры», - отметил он во время состоявшейся в среду пресс-конференции. Но, по его словам, носить маски, соблюдать дистанцию и тщательно мыть руки, возможно, придется еще некоторое время, даже если все желающие привиться смогут это сделать.