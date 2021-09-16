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четверг, 16 сентября 2021 года   

На Швейцарию опускается длинная ночь … музеев|Une longue nuit des musées s'abat sur la Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн-Швиц-Цуг-Лозанна, 16. 09. 2021.

Фото: Museumsnacht-bern.ch

После вызванного пандемией перерыва в Конфедерации снова пройдет любимая многими акция, во время которой музеи будут работать до поздней ночи, приглашая посетителей познакомиться с коллекциями искусства при свете луны. 

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Après une pause due à une pandémie, la Confédération accueillera à nouveau cet événement très apprécié, au cours duquel les musées seront ouverts tard dans la nuit, invitant les visiteurs à explorer les collections d'art au clair de lune.

Появлением европейской традиции «Ночь музеев» мы обязаны Берлину, где эта акция впервые прошла в 1997 году и была приурочена отмечаемому в мае Международному дню музеев. Идею быстро подхватили другие города, страны и континенты, и с тех пор «Ночь музеев» проходит ежегодно буквально по всему миру, собирая сотни тысяч посетителей. График проведения акции сбился из-за противоэпидемических ограничений. Одни музеи перенесли мероприятие в онлайн-формат, а другие отложили акцию до лучших времен, которые, кажется уже наступили – в ближайшие дни «Ночь музеев» пройдет сразу в нескольких швейцарских городах.

Берн

Город федерального значения примет «Ночь музеев» уже в пятницу, 17 сентября. В акции принимают участие более 20 культурных учреждений, найти которые, как правило, не составляет труда, так как в этот вечер они обычно подсвечены разными цветами. Вы сможете подняться на башню Цитглогге и заглянуть в прямом смысле за цифебрлат многовекового часового механизма, узнать об истории бернской достопримечательности и насладиться прекрасным видом на ночной город. Тяжелые деревянные балки, толстые каменные стены, прохлада и тишина – только равномерное тиканье средневековых часов будет сопровождать вас в этом путешествии в прошлое. Кроме того, в рамках акции можно будет зайти в Эрлахерхоф, где заседают мэр Берна и муниципальный совет. С обратной стороны здания прячется один из самых красивых садов старого города. С полной программой можно ознакомиться на сайте Museumsnacht-bern.ch. Изюминкой акции в этом году станет особое звуковое сопровождение: бернский звукорежиссер Sassy J записала композицию «Эхо Мюнстера», которая будет звучать каждые четверть часа с 21:30 до полуночи с башни собора.

Швиц

Если вы уже изучили сокровища всех бернских музеев, то отправляйтесь в Швиц, где 17 сентября до полуночи будут открыты три музея, а также ратуша, церковь, старинная башня и другие культурные учреждения. Рекомендуем обязательно заглянуть в Форум истории Швейцарии, где проходит выставка, посвященная членам королевских семей, посетившим альпийскую республику. Император Наполеон III, императрица Елизавета Австрийская, королева Виктория, император Вильгельм II, королева Бельгии Астрид, королева Елизавета – членов королевских семей можно назвать частыми гостями в Конфедерации. Причины их приездов были самыми разнообразными. Одни монархи приезжали сюда с государственными визитами, другие предпочитали проводить здесь зимние каникулы, а для беглых или сверженных императоров Швейцария становилась убежищем. В конце выставки посетителей ждет сюрприз: возможность посидеть на троне и дать волю своему воображению. Вход свободный!

Цуг

19 сентября с 17:00 до полуночи вас ждет насыщенный вечер с увлекательными выставками, экскурсиями, беседами, чтениями, музыкой и интересными встречами в Цуге. В акции участвуют 16 музеев и галерей: вы успеете выпить коктейль на открытии выставки американского художника Ронни Катрона в галерее Gmurzynska, узнать о любимых картинах цугских художников Анны Маргрит Аннен, Даниэлы Шёнбехлер и Юрга Вайленманна в галерее Carla Renggli, открыть для себя шедевры местного художественного музея и даже побывать на боснийской кофейной церемонии в замке Цуга.

Лозанна

«Ночь музеев» в Лозанне пройдет 25 сентября, причем уже в двадцатый раз! Фонд «Эрмитаж», Музей обуви, Синематека, Музей иммиграции, Олимпийский музей и еще более десятка других учреждений будут работать до двух часов ночи. Если погода не подведет, то зайдите в Ботанический сад, который полностью перестроил сектор, посвященный лекарственным растениям. Вы узнаете о пользе и возможной токсичности растений, а также о распространенности определенных видов на территории Швейцарии. Расположение растений в саду соответствует их эволюции во времени. Лекарственный сад теперь соответствует новой классификации, основанной на последних открытиях в области молекулярной генетики цветковых растений. 25 сентября все желающие смогут поучаствовать в экскурсии и продегустировать травяной сироп.

Добавим, что посетить музеи в Швейцарии можно только при наличии Covid-сертификата, действительного при наличии удостоверения личности. Требование о предоставлении сертификата распространяется на всех лиц старше 16 лет. Многие организаторы дают возможность пройти тестирование на месте, например, в Берне сделать тест можно будет в Кирхенфельде. На тест лучше записаться заранее, не забудьте взять с собой карточку медицинского страхования. Напомним, что до 1 октября стоимость тестов для получения Covid-сертификата покрывает Конфедерация.

 

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На Швейцарию опускается длинная ночь … музеев

 После вызванного пандемией перерыва в Конфедерации снова пройдет любимая многими акция, во время которой музеи будут работать до поздней ночи, приглашая посетителей познакомиться с коллекциями искусства при свете луны. 

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