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четверг, 14 мая 2020 года   

На музыкальной волне|Sur une vague musicale

Автор: Надежда Сикорская, Бвзель, 14. 05. 2020. Просмотров: 132

Анастасия Волчок © DR

Сегодня вечером виртуальная бутылка с нотными страницами отправится в плавание. Успейте выловить ее ровно в 20 часов!

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Ce soir une bouteille avec des partitions partira en voyage à travers l’internet. Soyez prêt à l’attraper à 20 heures précises.

Особое время порождает особые проекты. Один из них родился из неравнодушия и неудержимого стремлению к созиданию четырех творческих личностей, профессионалов в разных областях искусства. Их артистический симбиоз вылился в серию бесплатных сольных и ансамблевых концертов в сопровождении литературных чтений и изобразительного ряда, которые они дарят меломанам через специально созданный для этого сайт.

«Идея записать в студии серию небольших концертов возникла, когда вокруг вдруг стало тихо, опустели улицы и концертные залы. В студии только я и звукорежиссер, – рассказывает инициатор проекта Анастастия Волчок. – Эти концерты – короткие музыкальные послания огромному миру любителей музыки, лишенных в эти дни возможности пойти на «настоящий» концерт. Благодаря прекрасным, талантливым людям, старым и новообретенным друзьям идея материализовалась».

Слушая Анастасию, так и представляешь себе виртуальную бутылку с закупоренной в ней партитурой, пущенную в плавание по волнам интернета!

Записи происходят в индустриальной зоне Базеля, обычно очень шумной и деловитой, а в последние два месяца замершей. Кто же эти четыре энтузиаста?

Анастасия Волчок родилась в Москве и в четыре года начала обучаться игре на фортепиано. В восемь лет впервые выступила с оркестром, исполнив концерт Гайдна, и с тех пор активно гастролирует в странах Европы и США.

Обучалась в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского под руководством Евгения Малинина и Ларисы Дедовой и в Базельской академии музыки под руководством Рудольфа Бухбиндера. Окончила аспирантуру Мэрилендского университета (класс Сантьяго Родригеса). Получила I премию и Золотую медаль на Международном конкурсе пианистов в Цинциннати (США, 2003).

Выступает с Симфоническим оркестром Мариинского театра, Симфоническим оркестром Индианополиса, Бамбергским симфоническим оркестром, Гамбургским симфоническим оркестром, Оркестром Итальянской Швейцарии, Филармоническим оркестром Сан-Паоло и оркестром Kremerata Baltica. Дает концерты в нью-йоркском Линкольн-центре, цюрихском Тонхалле, Виктория-холле в Женеве и Гюльбенкян-холле в Лиссабоне. Участвует в Московском Пасхальном фестивале, Фортепианном фестивале в Ла-Рок-д’Антероне, Фортепианном фестивале им. Артуро Бенедетти Микеланджело в Бергамо и Брешии. Сотрудничает с такими музыкантами, как Валерий Гергиев, Джон Нешлинг, Михал Нестерович, Деннис Рассел Дэвис, Роман Кофман, Гидон Кремер и Александр Торадзе.

Выступления Анастасии Волчок транслируются Швейцарским национальным радио, Итальянским радио и телевидением, каналом France Musique, а также различными телерадиокомпаниями России, Великобритании, Германии и США. В дискографии – записи, созданные в сотрудничестве с компаниями Novalis и Genuin. Особо отметим, что в 2016 году Анастасия основала в Базеле фестиваль «Звезды на Рейне», а в Нашей Газете ее имя было впервые упомянуто еще в 2011-м.

Второй участник этого необычного квартера – Филипп Стайнер, владелец Oslo Studios AG в Базеле, где, как вы уже догадались, происходят записи. Получив профессиональное образование инженера-электрика, он переквалифицировался на звукоинженера и работал на Radio DRS. Изучал вокал и духовную музыку в Консерватории Люцерна.

Освоив актерское мастерство в Лозаннской консерватории, Ирен Годель отправилась в турне по Канаде с пьесой Сартра «За закрытыми дверями». Это стало началом карьеры в театре, кино и на телевидении. Особое место в деятельности Ирен, с 2007 по 2018 годы бывшей официальным корпоративным голосом компании Swisscom, занимает чтение литературных текстов в рамках концертов классической музыки.

Наконец, как говорится, the last but not the least, Томас Юнг. Выпускник Базельской академии музыки по классу фортепиано, он стажировался в Московской консерватории и очень прилично говорит по-русски. В 2000 году присоединился к команде Konzertgesellschaft, а в 2009-м стал владельцем этого агентства, значительно расширив его деятельность. С 1 января 2020 года Томас – совладелец хорошо известного нашего читателям концертного агентства Caecilia, где он отвечает за организацию десяти серий концертов в Базеле, Женеве и Цюрихе.

Результат этой коллаборации вы сможете оценить уже сегодня вечером: в 20 ч. вот здесь Анастасия Волчок будет играть для вас «Партиту №2 до минор BWV 826» И.С. Баха и Вариации на тему Дюпора K.573 В. А. Моцарта.

Настройтесь на музыкальную волну, артисты ждут вас!

 

 

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