Моцарт, Глинка и Финци

Наши постоянные читатели знают, что вот уже много лет Наша Газета поддерживает деятельность оркестра, созданного и руководимого выпускником Санкт-Петербургской консерватории Глебом Скворцовым. Направленность этого международного коллектива нам близка и понятна – не только развлекать, но и просвещать, открывать новое, разжигать интерес к высокой культуре. И мы рады, что после вынужденного простоя оркестр вновь активно работает.

В программу концерта из серии «Хорошо темперированный сезон», на который мы хотим пригласить вас сегодня, включены три произведения для фортепиано и оркестра, созданные В. А. Моцартом (Концерт № 12), М. И. Глинкой («Блестящий дивертисмент» на тему оперы В. Беллини «Сомнамбула» и Джеральдом Финци («Эклога для фортепиано и струнных»). «Три страны, три культуры, три стиля, творчество этих трех композиторов в общей сложности охватывает более трех веков», - комментирует свой выбор Глеб Скворцов.

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Две страсти в одном концерте

В 1922 Финци поселился в Пэйнсвике, где создал первые свои сочинения, среди которых – оркестровая «Севернская рапсодия» и песни на стихи Томаса Харди. Вернувшись в 1925 году в Лондон, он часто посещает концерты, выставки, театральные представления, создаёт новые произведения и в корне перерабатывает ранее написанные (в том числе Скрипичный концерт, в 1928 году с успехом исполненный под управлением Ральфа Воан-Уильямса). По рекомендации Воан-Уильямса Финци получил место в Королевской академии музыки, где преподавал в 1930-1933 годах.

В 1933 Финци женится на художнице Джойс Блэк и вместе с ней уезжает из Лондона в Олдборн. Он почти перестаёт сочинять, отдавая предпочтение садоводству (на своём земельном участке он разводил редкие сорта яблок) и изучению английской поэзии и философии.

Первое после перерыва крупное сочинение Финци – «Dies natalis» для голоса и струнного оркестра на стихи Томаса Траэрна – показало, по мнению специалистов, сформировавшийся творческий почерк композитора. В это время он вместе с женой приводит в порядок и готовит к публикации сочинения композитора Айвора Гарни, умершего в 1937 году, и возрождает интерес к музыке английских композиторов 18 века, также способствуя их выходу в печать. В 1939 году семья переезжает в Эшменсуорт, где Финци организует любительский камерный оркестр «Newbury String Players». Этим оркестром он сам дирижировал до самой смерти, и именно этот коллектив стал первым исполнителем многих сочинений как самого Финци, так и его современников.

Начавшаяся Вторая мировая война помешала запланированной премьере «Dies natalis». Финци устроился на работу в Министерство военного транспорта, помогал немецким и чешским беженцам. В послевоенные годы музыка композитора наконец получила широкую известность, активнее стал сочинять и он сам. Наибольшую популярность завоевали его хоровые произведения и Концерт для кларнета с оркестром.

В 1951 году у Финци проявились признаки болезни Ходжкина. В 1956-м, во время посещения музыкального фестиваля в Глостере, он заразился ветрянкой, с которой ослабленный организм не смог справиться. Развившееся воспаление мозга привело к смерти, ему было всего 55 лет.

В 1965 году библиотека музыки XVIII века, которую собирал Финци, была передана в Сент-Эндрюсский университет, а четыре года спустя был основан Фонд Джеральда Финци, занимающийся продвижением его музыки и изданием произведений.

Первую редакцию своей Эклоги Финци написал в конце 1920-х годов, предполагая использовать ее в качестве медленной части концерта для фортепиано с оркестром, но впоследствии доработал в качестве самостоятельного произведения. Эклога – термин литературный, в античной поэзии (например, в «Буколиках» Вергилия) он означал пастораль, то есть сцену из сельской или пастушеской жизни (часто, любовную), выраженную в форме диалога. Первым автором русских эклог считается Александр Петрович Сумароков. Этот жанр изжил себя к началу 19 века, но был возрожден во второй половине века 20-го, в частности, в поэзии Иосифа Бродского.

К сожалению, Джеральду Финци не довелось услышать публичное исполнение этого короткого, всего 11-минутного, но красивейшего произведения, зато у вас такая возможность есть.

В качестве солиста Глеб Скворцов пригласил российского пианиста Владимира Петрова, которого без ложной скромности называет восходящей звездой и с которым Camerata Venia уже сотрудничал в 2018 году. Начав играть на рояле в пять лет, уже через два года Владимир стал победителем конкурса пианистов Petrof Symphony, а в десять лет впервые выступил в сопровождении симфонического оркестра. Владимир Петров – выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс Валерия Пясецкого и Элисо Вирсаладзе), где был признан лучшим студентом 2020 года. В данный момент продолжает обучение в Высшей школе музыки имени Ф. Листа в Веймаре, Германия, в классе Григория Грузмана. Владимир – лауреат нескольких всероссийских и международных конкурсов, в том числе в США и Мексике, обладатель гранта Президента Российской Федерации, стипендиат программы «Новые имена» и Благотворительного фонда Владимира Спивакова. К этому внушительному списку прибавилось в этом году звание лауреата Премии зрительских симпатий 63-го Международного конкурса им. Ф. Бузони в Больцано, Италия. С 2016 года Владимир Петров возглавляет благотворительный̆ фонд в поддержку молодых музыкантов.

От редакции: Концерт состоится 22 ноября 2021 года в зале Salle Frank-Martin (Rue de la Vallée 3, 1204 Genève). Вход свободный, но зарегистрироваться надо обязательно, направив сообщение на адрес reservation@venia.ch Приятного концерта!