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вторник, 16 ноября 2021 года   

Моцарт, Глинка и Финци|Mozart, Glinka et Finzi

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 15. 11. 2021.

Пианист Владимир Петров (Photo: PrincipePrPrive)

Три прекрасных и очень разных композитора встретятся в предстоящем концерте женевского оркестра Camerata Venia.

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Ces trois compositeurs aussi fabuleux que différent se retrouveront dans le programme du prochain concert de l’orchestre genevois Camerata Venia.

Наши постоянные читатели знают, что вот уже много лет Наша Газета поддерживает деятельность оркестра, созданного и руководимого выпускником Санкт-Петербургской консерватории Глебом Скворцовым. Направленность этого международного коллектива нам близка и понятна – не только развлекать, но и просвещать, открывать новое, разжигать интерес к высокой культуре. И мы рады, что после вынужденного простоя оркестр вновь активно работает.

В программу концерта из серии «Хорошо темперированный сезон», на который мы хотим пригласить вас сегодня, включены три произведения для фортепиано и оркестра, созданные В. А. Моцартом (Концерт № 12), М. И. Глинкой («Блестящий дивертисмент» на тему оперы В. Беллини «Сомнамбула» и Джеральдом Финци («Эклога для фортепиано и струнных»). «Три страны, три культуры, три стиля, творчество этих трех композиторов в общей сложности охватывает более трех веков», - комментирует свой выбор Глеб Скворцов.

Если Моцарт и Глинка в представлении не нуждаются, то музыка Джеральда Рафаэля Финци для многих станет открытием, так что расскажем немного об этом композиторе, последователе традиций английской музыки, заложенных Элгаром и Воан-Уильямсом. Финци родился в семье судового маклера Джона Абрахама Финци, итальянского еврея, и Элизы Эммы Леверсон. В семилетнем возрасте потерял отца. Получив домашнее образование, музыкой стал заниматься в 1915 году под руководством композитора Эрнеста Фаррара, а после того, как тот ушёл на фронт ― у Эдварда Бэрстоу. Весть о гибели Фаррара в 1918 году глубоко потрясла Джеральда, наложив отпечаток на всё последующее его творчество.

В 1922 Финци поселился в Пэйнсвикегде создал первые свои сочинения, среди которых оркестровая «Севернская рапсодия» и песни на стихи Томаса Харди. Вернувшись в 1925 году в Лондон, он часто посещает концерты, выставки, театральные представления, создаёт новые произведения и в корне перерабатывает ранее написанные (в том числе Скрипичный концерт, в 1928 году с успехом исполненный под управлением Ральфа Воан-Уильямса). По рекомендации Воан-Уильямса Финци получил место в Королевской академии музыки, где преподавал в 1930-1933 годах.

В 1933 Финци женится на художнице Джойс Блэк и вместе с ней уезжает из Лондона в Олдборн. Он почти перестаёт сочинять, отдавая предпочтение садоводству (на своём земельном участке он разводил редкие сорта яблок) и изучению английской поэзии и философии.

Первое после перерыва крупное сочинение Финци – «Dies natalis» для голоса и струнного оркестра на стихи Томаса Траэрна – показало, по мнению специалистов, сформировавшийся творческий почерк композитора. В это время он вместе с женой приводит в порядок и готовит к публикации сочинения композитора Айвора Гарни, умершего в 1937 году, и возрождает интерес к музыке английских композиторов 18 века, также способствуя их выходу в печать. В 1939 году семья переезжает в Эшменсуорт, где Финци организует любительский камерный оркестр «Newbury String Players». Этим оркестром он сам дирижировал до самой смерти, и именно этот коллектив стал первым исполнителем многих сочинений как самого Финци, так и его современников.

Начавшаяся Вторая мировая война помешала запланированной премьере «Dies natalis». Финци устроился на работу в Министерство военного транспорта, помогал немецким и чешским беженцам. В послевоенные годы музыка композитора наконец получила широкую известность, активнее стал сочинять и он сам. Наибольшую популярность завоевали его хоровые произведения и Концерт для кларнета с оркестром.

В 1951 году у Финци проявились признаки болезни Ходжкина. В 1956-м, во время посещения музыкального фестиваля в Глостере, он заразился ветрянкой, с которой ослабленный организм не смог справиться. Развившееся воспаление мозга привело к смерти, ему было всего 55 лет.

В 1965 году библиотека музыки XVIII века, которую собирал Финци, была передана в Сент-Эндрюсский университет, а четыре года спустя был основан Фонд Джеральда Финци, занимающийся продвижением его музыки и изданием произведений.

Первую редакцию своей Эклоги Финци написал в конце 1920-х годов, предполагая использовать ее в качестве медленной части концерта для фортепиано с оркестром, но впоследствии доработал в качестве самостоятельного произведения. Эклога термин литературный, в античной поэзии (например, в «Буколиках» Вергилия) он означал пастораль, то есть сцену из сельской или пастушеской жизни (часто, любовную), выраженную в форме диалога. Первым автором русских эклог считается Александр Петрович Сумароков. Этот жанр изжил себя к началу 19 века, но был возрожден во второй половине века 20-го, в частности, в поэзии Иосифа Бродского.

К сожалению, Джеральду Финци не довелось услышать публичное исполнение этого короткого, всего 11-минутного, но красивейшего произведения, зато у вас такая возможность есть.

В качестве солиста Глеб Скворцов пригласил российского пианиста Владимира Петрова, которого без ложной скромности называет восходящей звездой и с которым Camerata Venia уже сотрудничал в 2018 году. Начав играть на рояле в пять лет, уже через два года Владимир стал победителем конкурса пианистов Petrof Symphony, а в десять лет впервые выступил в сопровождении симфонического оркестра. Владимир Петров – выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс Валерия Пясецкого и Элисо Вирсаладзе), где был признан лучшим студентом 2020 года. В данный момент продолжает обучение в Высшей школе музыки имени Ф. Листа в Веймаре, Германия, в классе Григория Грузмана. Владимир – лауреат нескольких всероссийских и международных конкурсов, в том числе в США и Мексике, обладатель гранта Президента Российской Федерации, стипендиат программы «Новые имена» и Благотворительного фонда Владимира Спивакова. К этому внушительному списку прибавилось в этом году звание лауреата Премии зрительских симпатий 63-го Международного конкурса им. Ф. Бузони в Больцано, Италия. С 2016 года Владимир Петров возглавляет благотворительный̆ фонд в поддержку молодых музыкантов.

От редакции: Концерт состоится 22 ноября 2021 года в зале Salle Frank-Martin (Rue de la Vallée 3, 1204 Genève). Вход свободный, но зарегистрироваться надо обязательно, направив сообщение на адрес reservation@venia.ch Приятного концерта!

 

 

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