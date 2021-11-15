Моцарт, Глинка и Финци

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 15. 11. 2021.
Три прекрасных и очень разных композитора встретятся в предстоящем концерте женевского оркестра Camerata Venia.|
Ces trois compositeurs aussi fabuleux que différent se retrouveront dans le programme du prochain concert de l’orchestre genevois Camerata Venia.
Наши постоянные читатели знают, что вот уже много лет Наша Газета поддерживает деятельность оркестра, созданного и руководимого выпускником Санкт-Петербургской консерватории Глебом Скворцовым. Направленность этого международного коллектива нам близка и понятна – не только развлекать, но и просвещать, открывать новое, разжигать интерес к высокой культуре. И мы рады, что после вынужденного простоя оркестр вновь активно работает.
В программу концерта из серии «Хорошо темперированный сезон», на который мы хотим пригласить вас сегодня, включены три произведения для фортепиано и оркестра, созданные В. А. Моцартом (Концерт № 12), М. И. Глинкой («Блестящий дивертисмент» на тему оперы В. Беллини «Сомнамбула» и Джеральдом Финци («Эклога для фортепиано и струнных»). «Три страны, три культуры, три стиля, творчество этих трех композиторов в общей сложности охватывает более трех веков», - комментирует свой выбор Глеб Скворцов.
В 1922 Финци поселился в Пэйнсвике, где создал первые свои сочинения, среди которых – оркестровая «Севернская рапсодия» и песни на стихи Томаса Харди. Вернувшись в 1925 году в Лондон, он часто посещает концерты, выставки, театральные представления, создаёт новые произведения и в корне перерабатывает ранее написанные (в том числе Скрипичный концерт, в 1928 году с успехом исполненный под управлением Ральфа Воан-Уильямса). По рекомендации Воан-Уильямса Финци получил место в Королевской академии музыки, где преподавал в 1930-1933 годах.
В 1933 Финци женится на художнице Джойс Блэк и вместе с ней уезжает из Лондона в Олдборн. Он почти перестаёт сочинять, отдавая предпочтение садоводству (на своём земельном участке он разводил редкие сорта яблок) и изучению английской поэзии и философии.
Первое после перерыва крупное сочинение Финци – «Dies natalis» для голоса и струнного оркестра на стихи Томаса Траэрна – показало, по мнению специалистов, сформировавшийся творческий почерк композитора. В это время он вместе с женой приводит в порядок и готовит к публикации сочинения композитора Айвора Гарни, умершего в 1937 году, и возрождает интерес к музыке английских композиторов 18 века, также способствуя их выходу в печать. В 1939 году семья переезжает в Эшменсуорт, где Финци организует любительский камерный оркестр «Newbury String Players». Этим оркестром он сам дирижировал до самой смерти, и именно этот коллектив стал первым исполнителем многих сочинений как самого Финци, так и его современников.
Начавшаяся Вторая мировая война помешала запланированной премьере «Dies natalis». Финци устроился на работу в Министерство военного транспорта, помогал немецким и чешским беженцам. В послевоенные годы музыка композитора наконец получила широкую известность, активнее стал сочинять и он сам. Наибольшую популярность завоевали его хоровые произведения и Концерт для кларнета с оркестром.
В 1951 году у Финци проявились признаки болезни Ходжкина. В 1956-м, во время посещения музыкального фестиваля в Глостере, он заразился ветрянкой, с которой ослабленный организм не смог справиться. Развившееся воспаление мозга привело к смерти, ему было всего 55 лет.
В 1965 году библиотека музыки XVIII века, которую собирал Финци, была передана в Сент-Эндрюсский университет, а четыре года спустя был основан Фонд Джеральда Финци, занимающийся продвижением его музыки и изданием произведений.
Первую редакцию своей Эклоги Финци написал в конце 1920-х годов, предполагая использовать ее в качестве медленной части концерта для фортепиано с оркестром, но впоследствии доработал в качестве самостоятельного произведения. Эклога – термин литературный, в античной поэзии (например, в «Буколиках» Вергилия) он означал пастораль, то есть сцену из сельской или пастушеской жизни (часто, любовную), выраженную в форме диалога. Первым автором русских эклог считается Александр Петрович Сумароков. Этот жанр изжил себя к началу 19 века, но был возрожден во второй половине века 20-го, в частности, в поэзии Иосифа Бродского.
К сожалению, Джеральду Финци не довелось услышать публичное исполнение этого короткого, всего 11-минутного, но красивейшего произведения, зато у вас такая возможность есть.
В качестве солиста Глеб Скворцов пригласил российского пианиста Владимира Петрова, которого без ложной скромности называет восходящей звездой и с которым Camerata Venia уже сотрудничал в 2018 году. Начав играть на рояле в пять лет, уже через два года Владимир стал победителем конкурса пианистов Petrof Symphony, а в десять лет впервые выступил в сопровождении симфонического оркестра. Владимир Петров – выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (класс Валерия Пясецкого и Элисо Вирсаладзе), где был признан лучшим студентом 2020 года. В данный момент продолжает обучение в Высшей школе музыки имени Ф. Листа в Веймаре, Германия, в классе Григория Грузмана. Владимир – лауреат нескольких всероссийских и международных конкурсов, в том числе в США и Мексике, обладатель гранта Президента Российской Федерации, стипендиат программы «Новые имена» и Благотворительного фонда Владимира Спивакова. К этому внушительному списку прибавилось в этом году звание лауреата Премии зрительских симпатий 63-го Международного конкурса им. Ф. Бузони в Больцано, Италия. С 2016 года Владимир Петров возглавляет благотворительный̆ фонд в поддержку молодых музыкантов.
От редакции: Концерт состоится 22 ноября 2021 года в зале Salle Frank-Martin (Rue de la Vallée 3, 1204 Genève). Вход свободный, но зарегистрироваться надо обязательно, направив сообщение на адрес reservation@venia.ch Приятного концерта!
Моцарт, Глинка и ФинциТри прекрасных и очень разных композитора встретятся в предстоящем концерте женевского оркестра Camerata Venia.
Кантон Во планирует снизить налогиИзменения, которые должны вступить в силу 1 января 2022 года, приведут к уменьшению налоговой нагрузки для многих категорий граждан, в том числе для семей с детьми, налогоплательщиков с низким уровнем доходов и владельцев малого и среднего бизнеса.
Налоговые декларации швейцарцев попали в даркнетДекларации многих граждан и предприятий Цюриха, Цуга и Швица были обнаружены в виртуальном пространстве. Предполагается, что причина этого – кибератака на фирму, осуществляющую доверительное управление активами, пишет газета Le Temps.
Читать Достоевского – это обмениваться крестамиМы продолжаем развивать « тему Достоевского » и знакомить вас с размышлениями о великом русском писателе литераторов разных стран. Сегодня слово предоставляется известному французскому слависту, почетному профессору Женевского университета Жоржу Нива.
Женевская недвижимость сына украинского олигархаПо сообщениям газеты Le Temps, Дамир Ахметов приобрел на берегу Женевского озера две виллы стоимостью 104 миллиона франков. Его отец, Ринат Ахметов, занимает первое место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes.
Мечта о собственном доме останется мечтой?Опубликованные на днях исследования рынка недвижимости в Швейцарии показывают, что за последние 20 лет цены на дома и квартиры удвоились. По оценкам экспертов, скорее всего, недвижимость будет и дальше дорожать.
Добавить комментарий