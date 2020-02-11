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среда, 12 февраля 2020 года   

Волшебная флейта Матвея Дёмина|La flûte enchantée de Matvey Demin

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 11. 02. 2020. Просмотров: 231

Женевский ансамбль Camerata Venia

27-летий музыкант, завоевавший Первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2019 году, выступит в женевском зале имени Франка Мартена в сопровождении ансамбля Camerata Venia под управлением Глеба Скворцова.

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Le musicien de 27, le vainqueur du Concours Tchaïkovski en 2019, jouera dans la Salle Frank Martin accompagné de l’ensemble Camerata Venia sous la direction de Gleb Skvortsov.

Мы познакомились с Глебом Скворцовым в те доисторические времена, когда Camerata Venia еще не существовало – в 2008 году, в качестве руководителя хора Женевского университета он стал одним из первых гостей рубрики Наши люди. А меньше чем через год этот выпускник двух консерваторий – Санкт-Петербургской имени Н. А. Римского-Корсакова и Женевской – уже представил всем камерный ансамбль с латинским названием Camerata Venia. Что за Веня такая?! Но ансамбль прижился, заручился поддержкой муниципалитета, заслужил доверие коллег и публики, сквозь его пюпитры, так сказать, прошло уже немало музыкантов, постепенно переросших в солистов.

Концерт, о котором мы хотим вам рассказать, станет первым из уже восьмого «Хорошо темперированного сезона» ансамбля – такое название Глеб придумал для годовой концертной деятельности. «Старинная не значит старая», справедливо утверждает слоган на концертной афише. Действительно, если всевозможный антиквариат (от драгоценностей до автомобилей) только растет в цене, то что удивительного в том, что интерес к старинной, или аутентичной музыке и инструментам тоже неуклонно растет? Изюминка концерта в том, что в одной программе встретится и настоящий «представитель» старинной музыки (Оркестровая сюита № 2 И. С. Баха с ее знаменитой «Шуткой») и подражания ей – просьба не путать с плагиатом! – за подписью Отторино Респиги («Античные арии и танцы») и Джона Раттера («Античная сюита для флейты, клавесина и струнных»). То есть охвачено огромное музыкальное пространство от 18 века до наших дней, поскольку английский композитор Джон Раттер, прославившийся прежде всего своими сочинениями для хора, живет и здравствует.



«Наша программа на первый взгляд кажется простой, но именно кажущаяся простота и, главное, популярность избранных произведений заставляют музыкантов идти вглубь, - поделился с Нашей Газетой Глеб Скворцов. – Мне всегда хочется открыть для публики что-то новое и, мне кажется, предстоящий концерт не будет исключением: готов поспорить, что Раттер прозвучит в Женеве впервые».

Гвоздем предстоящей программы станет флейта, получившая свое название от латинского flauta – дуновение. Знали ли вы, что флейта – один из древнейших музыкальных инструментов, первые археологические находки датируются 35 – 40 тысяч лет до нашей эры. Флейта прошла большой путь от первичной своей формы – свистка, превратившегося для начала в свистковую трубочку с пальцевыми отверстиями, на которой уже можно было исполнять музыкальные произведения.

Продольная флейта была известна в Египте ещё пять тысяч лет тому назад, а поперечная, с 5-6 пальцевыми отверстиями, появилась в Китае по меньшей мере три тысячелетия назад, а в Индии и Японии –  более двух. В Европе же, как легко можно узнать из любого музыкального справочника, в период Средневековья были распространены, в основном, простые инструменты свисткового типа (предшественницы блок-флейты и флажолета), а также поперечная флейта, которая проникла в Центральную Европу с Востока через Балканы.

К концу XVII века поперечная флейта была усовершенствована французскими мастерами, которые, в частности, добавили к шести пальцевым отверстиям клапаны для исполнения полного хроматического звукоряда – благодаря этому флейта заняла прочное место в симфоническом оркестре и инструментальных ансамблях. А между 1832 и 1847 годами немецкий флейтист и композитор Теобальд Бём еще улучшил инструмент, доведя его практически до сегодняшнего состояния.



Как выяснилось, Матвей Демин, приглашенный солист предстоящего концерта, играет на обычной современной Yamaha, превращающейся в его пальцах в волшебную – не приходится сомневаться, что за видимой легкостью игры стоит титанический ежедневный труд.

Поскольку нам впервые представился повод рассказать о Матвее Демине, мы рады максимально подробно привести его впечатляющую биографию – к 27 годам достигнуто очень много. Он родился в городе Осинники Кемеровской области в музыкальной семье – мама преподает фортепиано, а бабушка, Галина Булгакова, вела в местной школе класс духовых, она и стала первых педагогом 9-летнего Матвея. Далее, в 2004 году, он поступил в Новосибирскую специальную музыкальную школу (класс Надежды Фуренковой). В 2009 году начал обучаться в Ганноверской высшей школе музыки и театра (класс Андреа Либеркнехт), а в 2012 году продолжил образование у того же профессора, но уже в Мюнхенской высшей школе музыки и театра.

Матвей принимал участие в многочисленных конкурсах и практически всегда успешно. Вот перечень его побед: I премия на Международном конкурсе флейтистов им. Фридриха Кулау в Ильцене (Германия, 2013), специальный приз на Международном музыкальном конкурсе ARD в Мюнхене (2010), II премия на Немецком конкурсе студентов высших учебных заведений в Берлине (2012). Также лауреат Международного музыкального конкурса в Пекине (2012) и Международного конкурса флейтистов в Кракове (2014). В 2014 году получил I премию и несколько специальных призов на Международном конкурсе флейтистов и кларнетистов UNISA в Претории (ЮАР), а затем выступил как лауреат конкурса с Симфоническим оркестром им. Симона Боливара в Венесуэле. В 2017 году завоевал II премию и приз слушательских симпатий на международном конкурсе Aeolus Winds в Дюссельдорфе и. главное достижение на сегодняшний день, - в 2019 году Демин завоевал I премию и золотую медаль на Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве. Победа эта войдет в историю конкурса, ведь исполнители на духовых инструментах участвовали в нем впервые. Не будет преувеличением сказать, что именно эта победа открыла Матвею двери на многие концертные площадки в качестве солиста, что для духовика не очевидно.



Наши бдительные читатели могли обратить внимание, что хотя на конкурсе имени Чайковского Демин выступал, так сказать, под российским флагом, в некоторых изданиях его называли «цюрихским музыкантом». Объясняем: он действительно живет в Цюрихе, служит концертмейстером в Швейцарском симфоническом оркестре «Тонхалле». Но от этого не перестал быть россиянином!

От редакции: Честно признаемся, мы никогда не слышали ни Третью сюиту Респиги, ни Античную сюиту Раттера, а потому предстоящий концерт ожидаем с интересом и надеемся встретить на нем многих наших читателей. Вход на концерт, который состоится 17 февраля в 20 ч. в Salle Frank Martin (rue de la Vallée 3, 1204 Genève), свободный, но забронировать места надо обязательно, написав на адрес reservation@venia.ch А если после концерта у вас возникнет желание поддержать артистов, способ найдется. 

 

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