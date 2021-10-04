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понедельник, 4 октября 2021 года   

Пушкин, поп, Балда и Шостакович|Pouchkine, un pope, Balda et Chostakovitch

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 4. 10. 2021.

Рисунки Пушкина к рукописи "Сказки о попе и работнике его Балде" (Федеральная электронная библиотека "Русская литература и фольклор"). Подпись: Балда, Бѣсенокъ, Попъ талаконный лобъ, Старый бѣсъ

Хорошо известный нашим читателям оркестр Camerata Venia представляет швейцарской публике два шедевра русской культуры, не увидевших свет при жизни их авторов. Уже завтра!

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L’orchestre Camerata Venia présente au public suisse deux chefs-d’œuvre russes aux destins particuliers. Demain !

Русскоязычной аудитории не надо, конечно, представлять «Сказку о попе и работнике его Балде» - как и другие сказки Пушкина, мы впитали ее, как говорится, с молоком матери: жадный и глупый поп нанимает в работники Балду, эксплуатирует его нещадно, а дальше три щелчка и мораль «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». (Не теряет классика актуальности, что ни говори!)

Однако не все знают, что судьба у этой сказки особая при жизни автора она опубликована не была. Известно, что сюжет подсказала поэту Арина Родионовна, неиссякаемый источник вдохновения нашего всего. «Своими словами» Пушкин записал услышанное не сразу, но сюжет зафиксировал для памяти в тетради от 1824 года, вошедшей в Полное собрание сочинений. Согласно источникам, дата написания – 13 сентября 1830 года, в начале Болдинской осени, наиболее продуктивного периода в творческой жизни Пушкина, когда, как уже рассказывала Наша Газета, он застрял в родовом имении из-за холерного карантина. Но есть и другая дата летом 1831 года Пушкин читал эту сказку Гоголю в Царском селе и привел Николая Васильевича в полный восторг.

Впервые сказка была опубликована уже после смерти Пушкина Василий Андреевич Жуковский стал первым ее издателем и первым же цензором: он заменил попа на купца Кузьму Остолопа, мотивируя это тем, что Александр Сергеевич был человеком верующим и не мог намеренно оскорбить представителя духовенства. Только в 1882 году в собрании пушкинских сочинений под редакцией П. А. Ефремова сказка была напечатана по рукописи. Однако лавры Жуковского явно не дают покоя некоторым представителям РПЦ, заботящимся о нежных чувствах паствы: возможно, некоторые читателя помнят, как в 2011 году в Армавире вышел вариант «Сказки о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкина, где слово «поп» было снова заменено на «купец». По мнению инициатора этого проекта, священника Армавирского Свято-Троицкого собора отца Павла, цензурированное переиздание является «восстановлением исторической справедливости».

В советский период «Сказка о попе и работнике его Балде» легла в основу четырех мультфильмов, из которых в данном случае нас интересует первый 47-минутный, снимавшийся в 1933-1936 годах Михаилом Цехановским, в голову которому пришла блестящая мысль пригласить Дмитрия Шостаковича написать к нему музыку. К тому времени Дмитрий Дмитриевич уже написал музыку к пяти фильмам и завершил работу над второй оперой, «Леди Макбет Мценского уезда». Известно, что работа над фильмом началась в 1933 году; Шостакович, успев написать часть партитуры, в ноябре 1934 года отмечал: «Масса острых, гиперболических положений, гротескных персонажей… Писать музыку легко и весело». Но случился 1936 год и печально знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», улучившая Шостаковича в «формализме», веселье прервала. Работу над фильмом пришлось приостановить почти полностью отснятая мультипликация была сдана в архив «Ленфильма», где погибла в 1941 году во время пожара, вызванного бомбардировкой осаждённого Ленинграда. Из полнометражного фильма сохранился лишь двухминутный (60 м плёнки) фрагмент «Базар» со стихами Александра Введенского и недописанная и разрозненная партитура Шостаковича. Сам Цехановский в своих дневниках называл судьбу картины «катастрофой». Но! Словно в доказательство булгаковского утверждения о том, что рукописи не горят, партитура была восстановлена и дописана учеником композитора Вадимом Биберганом в 2005 году, а потом попала в руки руководителя Camerata Venia Глеба Скворцова и будет теперь, так сказать, использована по назначению – в качестве музыкальной иллюстрации к сказке Пушкина.

Бас-баритон Дмитрий Тихонов выступит в роли рассказчика-певца, а художник по песочной анимации Катерина Барсукова покажет свои работы, созданные специально для этого перформанса.

От редакции: Как все это будет смотреться в ансамбле, вы сможете судить уже завтраконцерт состоится 5 октября в 20 ч. в Salle Frank-Martin (rue de la Vallée 3, Genève). Вход бесплатный, но зарезервировать оставшиеся места необходимо – срочно пишите на адрес reservation@venia.ch! Увидимся на концерте, и не забудьте о строгих санитарных требованиях сертификат, отрицательный тест, маски

 

 

 

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