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19.05.2023 - 23:43Рекордные торги Christie’s

Мир живых мертвецов|Le monde des morts vivants

Автор: Ника Пархомовская, Базель, 19. 05. 2023.

Сцена из спектакля "Мольер". Photo © Lucia Hunziker

В 2022 году в мире широко отмечали 400-летие Мольера, великого французского драматурга. Не прошел мимо этой знаменательной даты и Театр Базеля, посвятивший ему спектакль, который так и называется – «Мольер».

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Le 400e anniversaire de la naissance de Molière a été célébré par le monde entier. Le Theater Basel a également marqué cette date par une spectacle qui s’appelle tout simplement « Molière ».

Приняв участие в общем международном чествовании, знаменитый швейцарский театр, как и во многих других случаях, пошел тем не менее своим путем. Здесь не стали ставить одну из пьес Мольера, а сделали спектакль о нем самом и заодно о природе театра и игры, о любви и смерти, о таланте и о том, что его невозможно сымитировать. И еще о том, что слова это не самое главное. Но обо всем по порядку.

Начинается спектакль с того, что перед зрителями сидит на стуле Мольер, он же Арган из пьесы «Мнимый больной» и пытается «сходить по-большому». Пока он зачитывает список всех поставленных ему клизм, причитая над их дороговизной, субстанция коричневого цвета разной степени крепости плещет из него буквально во все стороны. Публика и степенные пожилые дамы, и развязная молодежьгромко хохочет, потому что фекальный юмор обычно действует так же безотказно, как прописанные Аргану снадобья. Все это действительно смешно ровно до тех пор, пока Мольер, притворившийся мертвым по наущению своей служанки Туанетты, не умирает взаправду.

Вот тогда-то и начинается настоящий театр. Актеры труппы пытаются похоронить своего стремительно гниющего шефа, который не успел отречься от небогоугодной профессии и теперь ему нет места на кладбище. Параллельно они пытаются спасти от долгов и полного разорения доставшуюся им в наследство убыточную компанию. «На помощь» неожиданно приходит проходимец-барон, который мечтает присвоить не только драгоценные золотые часы, но и творческое наследие гения. Сам Мольер призраком бродит по сцене, силясь осознать собственную внезапную кончину, а заодно вступить в противостояние с негодяем-узурпатором. Помогает ему в этом бывшая жена, Мадлен, скончавшаяся незадолго до мужа, но уже смирившаяся с ограниченными возможностями мертвецов.

Мир мертвых у режиссера Анту Ромеро Нуньеса, на первый взгляд, не слишком отличается от мира живых. Здесь так же болтают без умолку, постоянно что-то изображают, поют и танцуют. Но чем дальше, тем очевиднее, что живые на самом деле куда более мертвы: они борются за призрачные блага и одержимы мнимыми страстями. В итоге призраки не без труда, но перетаскивают их на свою сторону, тем более что иногда достаточно просто много выпить, чтобы включить воображение и поверить в загробную жизнь. Визуально она тоже выглядит куда более эффектно: на смену веселеньким обоям и забавной горке, с которой поочередно съезжают все персонажи спектакля, приходят лаконичные остовы конструкций и белый занавес, в финале покрывающий собой всех и вся.

Помимо умной и точной работы художника Маттиаса Коха, стоит, наверное, выделить костюмы Хелен Штайн и Лены Шон они не просто стильные, но иногда говорящие даже больше самого текста драматурга Ноны Фернандес: в них есть одновременно и насмешка над героями, и сочувствие к ним, и исторические аллюзии, и современность. Прочтение «жизни и творчества» Мольера тут вообще очень актуальное, несмотря на все барочные штучки и балетные выкрутасы исполнителей. Спектакль в итоге получается про то, как объявив кого-то национальным достоянием, мы забываем об его человеческой природе и постепенно превращаем в памятник самому себе. А также про то, что живое всегда важнее и красноречивее мертвого, а потому слова далеко не так всесильны, как хорошая театральная игра, импровизация и ловко придуманные трюки.

От редакции: премьера спектакля состоялась 7 мая, но впереди еще четыре показа, так что у вас еще есть шанс составить о нем собственное мнение. Билеты проще всего заказать здесь

 

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