Отмечающий в этом году двадцатилетие Центр Пауля Клее зарекомендовал себя не только как музей, в котором хранится крупнейшая коллекция работ швейцарского художника, имя которого он носит, но и как пространство, регулярно радующее качественными экспозициями современного искусства, рассказывающее о творчестве известных художников с неожиданной точки зрения и открывающее широкой публике новые или незаслуженно забытые имена художников (и художниц).

Свою первую выставку в юбилейном году музей посвятил творчеству Шарля-Эдуара Жаннере, более известного как Ле Корбюзье. На первый взгляд, между ним и Паулем Клее нет ничего общего. Действительно, архитектор и художник не имели личных контактов, но, как справедливо отметила на открытии выставки директор музея Нина Циммер, у них было много точек соприкосновения. В частности, по словам куратора Мартина Вальдмайера, Ле Корбюзье, как и Клее, стремился порвать с академической традицией. Обоими двигал авангардистский подход к восстановлению мира после Первой мировой войны. Оба широко пользовались таким приемом как редукция – отсечением лишнего и сведением к существенному. Кроме того, в творчестве обоих важное место отводилось синтезу искусств, включая архитектуру, дизайн, живопись, музыку, театр.

Есть и еще одна связь. Без Ле Корбюзье, считающегося пионером архитектурного модернизма, не было бы постмодернизма и, как следствие, одного из самых ярких его представителей – Ренцо Пьяно, по проекту которого и построен Центр Пауля Клее. Вот так причудливо закольцевалась история!

Сделать выставку о творчестве Ле Корбюзье – задача не из легких. Архитектор оставил после себя 79 разбросанных по всему миру зданий, сотни нереализованных проектов, десятков книг и статей, около сорока скульптур, а также коллажи, эскизы, картины, открытки, личную коллекцию предметов, которые он собирал… Как же представить это огромное наследие в рамках одной экспозиции? Подсказку стоит искать у самого архитектора, творчество которого опиралось на идею порядка. По мнению Ле Корбюзье, задача архитектуры состояла в том, чтобы создавать порядок как противовес царящему в мире хаосу. Упорядочивание, гармония, стабильность, безопасность, спокойствие, защита были, согласно Ле Корбюзье, условиями свободы человека и его духовного развития. Именно к этой концепции организации мира путем установления в нем порядка отсылает и название выставки – «Ле Корбюзье. Порядок вещей».

Экспозиция «упорядочена» по трем осям – искусство, архитектура и творческие поиски, при этом интересное для себя найдут посетители с самым разным уровнем подготовки. Первая ось, расположенная слева, посвящена Ле Корбюзье-художнику. В этой части можно увидеть его менее известные работы, эскизы и акварели, сделанные во время поездок в Италию, Грецию, Турцию и Францию, когда он был еще студентом, а также картины, написанные под очевидным влиянием Фернана Леже, Пабло Пикассо и Хуана Гриса. Не упустите возможность рассмотреть чуть ли не единственный портрет кисти Ле Корбюзье: на нем изображена его жена Ивонн Галлис, с которой он познакомился в 1922 году. Она была родом из Монако и работала моделью. О ней самой и об их совместной жизни с Ле Корбюзье известно очень мало. В Центре Пауля Клее представлены и нечасто выставляемые деревянные скульптуры, созданные Ле Корбюзье в сотрудничестве с бретонским художником по дереву Жозефом Савина, который «переводил» рисунки архитектора в скульптурные формы.

Ось архитектуры расположена справа: в эту часть экспозиции включены планы и макеты как реализованных, так и оставшихся на бумаге проектов Ле Корбюзье. Разглядывая эти пожелтевшие от времени чертежи, понимаешь, насколько огромно влияние архитектора на современное жилищное и городское строительство – в его идеях черпают вдохновение и сегодня. В чем же суть его подхода? Ле Корбюзье стремился создать новую среду обитания и улучшить качество жизни людей с помощью функциональной и эстетичной архитектуры. Для этого он использовал новые возможности, открывшиеся благодаря техническому прогрессу, например, бетон, и объединил их с классическими принципами, такими как золотое сечение. Широко известна его система пропорционирования «Модулор», разработанная как альтернатива метрической. «Модулор» основан на предполагаемой средней массе человека (мужчины) и золотом сечении. Ле Корбюзье использовал эти размеры для проектирования помещений и зданий таким образом, чтобы они были одновременно функциональными и красивыми. В результате получались здания и пространства с гармоничными пропорциями. Он также разработал пять пунктов современной архитектуры, включая столбы-опоры, плоские крыши-сады, свободную планировку, горизонтальное ленточное остекление и свободный дизайн фасадов. На выставке представлены оригинальные эскизы таких известных проектов, как «Жилая единица» в Марселе, город Чандигарх в Индии и часовня Нотр-Дам-дю-О в Роншампе.

В центральной части, между художественной и архитектурной осями, акцент сделан на художественных экспериментах Ле Корбюзье, его творческих поисках, источниках вдохновения. Это – попытка заглянуть в мысли архитектора и хотя бы фрагментарно воссоздать творческие процессы, которые протекали в его голове. Невероятно интересно разглядывать широкоформатные рисунки, которые Ле Корбюзье делал в качестве иллюстраций для своих многочисленных лекций. Становится ясно, например, почему он выбирал в качестве моделей для архитектуры океанские лайнеры, самолеты и автомобили – потому что их форма напрямую связана с их функциями. Кроме того, в этом разделе представлена подборка его открыток, которая демонстрируется впервые в Швейцарии. Особое место занимает его коллекция природных объектов, которую он называл «предметами поэтической реакции». Причудливой формы моллюски и камни становились источниками вдохновения для его проектов. Так, крыша часовни Нотр-Дам-дю-О в Роншампе явно напоминает ракушку.

Нужно отдать должное Центру Пауля Клее, который, как и Бернский художественный музей, не избегает сложных тем, не замалчивает их, а выносит их в центр общественной дискуссии. Так случилось и с темной стороной личности знаменитого архитектора, которого последние лет пятнадцать критикуют за антисемитские высказывания и близость к нацизму. Представленная на выставке информация о политических взглядах Ле Корбюзье основана на исследовании «Ле Корбюзье, евреи и фашизм. Разъяснение», которое историк Жан-Луи Коэн подготовил в 2012 году по заказу города Цюриха, а также на других научных работах. Ле Корбюзье жил и работал в эпоху, когда сосуществовало несколько тоталитарных режимов. Чтобы получить заказы и реализовать свои архитектурные идеи, он искал контакты с политическими силами и правительствами разных направлений – от левых до правых, например, с Муссолини или режимом Виши во Франции, что впрочем не делает его нацистом и фашистом. Как и не делает его сталинистом и коммунистом построенное по его проекту в Москве здание Центросоюза. Сам же архитектор был скорее нонконформистом и просто не вписывался ни в какие тоталитарные системы: одни называли Ле Корбюзье коммунистом, а другие – буржуазным капиталистом. Важно то, что он отвергал насильственные политические изменения, милитаризм и ультранационализм, не был связан с национал-социализмом и не являлся сторонником Гитлера.

Цюрихский эксперимент Ле Корбюзье и его поклонница

Два малоизвестных дома одного из самых известных архитекторов в мире

Ле Корбюзье в Женеве – здание «Стеклянный дом»

«Пожить жизнью Ле Корбюзье»

Ле Корбюзье и Пьер Жаннере в креслах Чандигарха

АЕС+Ф, Ле Корбюзье и самарские пиявки

Ле Корбюзье в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО

UBS убрал Ле Корбюзье из своей рекламной кампании из-за обвинений в антисемитизме выставку работ которого можно было увидеть прошлым летом в «Павильоне Ле Корбюзье» в Цюрихе (присутствовавшая на открытии выставки вдова фотографа, бывшая узница Освенцима 98-летняя Жюдит Эрве, высказывалась о сотрудничестве Ле Корбюзье и Люсьена Эрве исключительно уважительно). Подробные и глубокие разъяснения, приведенные на выставке, позволяют поместить карьеру и действия Ле Корбюзье в исторический контекст и дать его наследию взвешенную оценку – без навешивания каких-либо ярлыков.

От редакции: Выставка «Ле Корбюзье. Порядок вещей» продлится до 22 июня. Подробную информацию о билетах и часах работы можно найти на сайте zpk.org.