Автор: Леонид Слонимский, Цюрих, 28.01.2025.
Наш сегодняшний рассказ из серии «Архитектура Швейцарии» – о когда-то экспериментальном здании, которое сегодня можно по праву считать классикой архитектуры 20 века.|
Notre article d'aujourd'hui dans la série «L'architecture suisse » porte sur un bâtiment autrefois expérimental qui peut aujourd'hui être considéré à juste titre comme un classique de l'architecture du XXe siècle.
Здание, о котором пойдёт речь, официально называется «Павильон Ле Корбюзье и Хайди Вебер». Это – самая поздняя и наиболее зрелая работа самого известного швейцарского архитектора (если не считать церкви в Фирмини, которую достроили лишь в 2000-е годы, через много лет после его смерти). Павильон расположен на зелёной лужайке в 200 метрах от кромки цюрихского озера и был построен по заказу 31-летней на тот момент Хайди Вебер, швейцарской дизайнерши, коллекционера мебели, архитектора, куратора, мецената и издательницы журнала «Мезонин».
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