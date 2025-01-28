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вторник, 28 января 2025 года   

Цюрихский эксперимент Ле Корбюзье и его поклонница |L'expérience zurichoise de Le Corbusier et de son admiratrice

Автор: , Цюрих, .

Photo © L. Slonimsky

Наш сегодняшний рассказ из серии «Архитектура Швейцарии» – о когда-то экспериментальном здании, которое сегодня можно по праву считать классикой архитектуры 20 века.

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Notre article d'aujourd'hui dans la série «L'architecture suisse » porte sur un bâtiment autrefois expérimental qui peut aujourd'hui être considéré à juste titre comme un classique de l'architecture du XXe siècle.

Здание, о котором пойдёт речь, официально называется «Павильон Ле Корбюзье и Хайди Вебер». Это – самая поздняя и наиболее зрелая работа самого известного швейцарского архитектора (если не считать церкви в Фирмини, которую достроили лишь в 2000-е годы, через много лет после его смерти). Павильон расположен на зелёной лужайке в 200 метрах от кромки цюрихского озера и был построен по заказу 31-летней на тот момент Хайди Вебер, швейцарской дизайнерши, коллекционера мебели, архитектора, куратора, мецената и издательницы журнала «Мезонин».

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швейцарская архитектура
ле корбюзье
архитектура и строительство в швейцарии
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