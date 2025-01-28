Цюрихский эксперимент Ле Корбюзье и его поклонница |L'expérience zurichoise de Le Corbusier et de son admiratrice

Здание, о котором пойдёт речь, официально называется «Павильон Ле Корбюзье и Хайди Вебер». Это – самая поздняя и наиболее зрелая работа самого известного швейцарского архитектора (если не считать церкви в Фирмини, которую достроили лишь в 2000-е годы, через много лет после его смерти). Павильон расположен на зелёной лужайке в 200 метрах от кромки цюрихского озера и был построен по заказу 31-летней на тот момент Хайди Вебер, швейцарской дизайнерши, коллекционера мебели, архитектора, куратора, мецената и издательницы журнала «Мезонин».