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Два малоизвестных дома одного из самых известных архитекторов в мире|Deux constructions peu connues d’un de plus célèbres architectes du monde

Автор: Леонид Слонимский, Ла Шо-де-Фон, 4. 11. 2022.

La Maison Blanche - Белый дом Ле Корбюзье

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в мир молодого Ле Корбюзье.

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Voici la suite de la série « Les impressions architecturales suisses » par Léonide Slonimsky. Aujourd’hui nous découvrons le monde de Le Corbusier.

Ле Корбюзье, о котором Наша Газета уже не раз писала, безусловно самый известный архитектор в Швейцарии (в течение долгого времени его портрет украшал десятифранковую купюру) и один из самых известных в мире – целых 14 его творений внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако немногим известны те его швейцарские постройки, о которых пойдёт речь.

 

Самыми яркими работами маэстро по праву считаются такие шедевры, как капелла в Роншане, жилая единица в Марселе, вилла Савой, монастырь Ля-Туррет. В Швейцарии находятся несколько построек архитектора, в том числе павильон на Цюрихском озере и многоквартирный жилой дом в центре Женевы, но мы хотим рассказать о гораздо более скромных примерах: о двух семейных домах родителей Ле Корбюзье.

В городе Ла Шо-де-Фон, в кантоне Невшатель, где Ле Корбюзье родился в 1887 году, он создал и свой первый проект: дом для своей семьи. Сегодня он называется «La Maison Blanche» (Белый дом), а на момент постройки получил известность как вилла Jeanneret-Perret – на тот момент 25-летний Шарль-Эдуард Жаннере-Гри ещё не успел взять псевдоним, под которым он прославится на весь мир. 

Maison Blanche – достаточно обычная вилла в контексте окраины Ла Шо-де-Фона, но абсолютно уникальная в творчестве Ле Корбюзье. Это здание – одна из редких работ новатора и радикального модерниста, выполненная в более традиционном стиле: модном на тот момент стиле регионального ар-нуво, с элементами классицизма. Здание вполне традиционно по форме: скатная крыша, классический эркер и окна, но, если приглядеться, некоторые детали выдают будущий интерес Ле Корбюзье к функциональной архитектуре, модернизму и пуризму. Белый цвет, простота композиции, большая открытая терраса и окна, почти слившиеся на верхнем уровне в одну линию: все эти элементы разовьются в дальнейшем творчестве и превратятся в белые кубические формы, плоскую крышу, ленточные окна.

В интерьере дома много приятных и «уютных» деталей, столь не свойственных дальнейшей архитектуре Ле Корбюзье. Например, столовая с роялем и традиционными обоями в цветочек и камином с колоннетками. Но приглядитесь, и вы увидите детали, позволяющие понять дом как машину или корабль: круглые иллюминаторы и окна, металлические детали, санитарные трубы и краны.

Другим «тихим» проектом Ле Корбюзье, построенным для родителей, является Villa le Lac. Этот дом известен также, как «дом матери Ле Корбюзье», он стоит на берегу Женевского озера, в местечке Корсо недалеко от Веве, откуда открывается удивительно красивый вид. Родители Ле Корбюзье переехали сюда из особняка в Ла Шо-де-Фоне после непродолжительного периода, проведенного в Блоне.

Это скромное сооружение площадью 64 кв. м демонстрирует три из будущих «пяти пунктов новой архитектуры» Ле Корбюзье: открытую планировку, сад на плоской крыше и ленточное окно – одно из первых в истории мировой архитектуры. На момент постройки это 11-метровое горизонтальное окно было настоящим техническим прорывом с точки зрения конструкции. Тема окна как обрамления ландшафта заявлена и в уличном окне-прорези, окне без стекла и крыши, рядом с которым стоит столик и стулья для уличных трапез: эти элементы создают «комнату под открытым небом» с восхитительными видами на Женевское озеро.

Здание обшито металлом, материалом: ассоциировавшимся на тот момент с техническим прогрессом и технологиями, что было радикальным решением, учитывая деревенское расположение дома, его маленький уютный масштаб и жилую функцию.

 

 

 

 

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