«Стеклянный дом» был построен в 1932 в центре Женевы и сразу прославился своими прозрачными лестницами из стеклоблоков и новаторским стальным каркасом. Но сегодня мы поговорим не столько об истории этого здания, которому посвящено как несколько архитектурных монографий, сколько о его будущем и о проекте, который разрабатывают студенты архитектурного факультета HEAD Genève (Высшей Школы Искусства и Дизайна) в студии архитектурного бюро КОСМОС, проекте, направленном на то, чтобы оживить застывший immeuble. Напомним все же, что автором проекта «Стеклянного дома» был, вместе с Ле Корбюзье, его двоюродный брат Пьер Жаннере, крупный и успешный архитектор, очень много построивший за свою жизнь и бывший, в частности, одним из главных архитекторов индийского города Чандигарха. Но, как часто бывает, он всегда оставался в тени своего знаменитого кузена, Шарля Эдуарда Жаннере-Гри, известного всему миру как Ле Корбюзье – хотя Наша Газета не раз воздавала должное и ему. В проекте Clarté Ле Корбюзье в основном занимался общей концепцией, а Пьер Жаннере – деталями и прикладными строительными вопросами.Название «Стеклянный дом» отсылает к известному (и, на мой взгляд, более изящному и радикальному) проекту «Maison de Verre» («Дом из стекла»), построенному на год раньше в Париже по проекту Пьера Шаро.

В здании Clarté присутствие стекла намного менее очевидно, и здание с трудом можно назвать «прозрачным», но эффект создается благодаря конструкциям из стекла там, где это только возможно, и в этом – главная особенность проекта. Уникально использование стекла – а точнее, стеклоблоков – в лестничных клетках: прозрачный пол создаёт ощущение пронизанных светом атриумов. Благодаря работе над проектом реконструкции здания, я смог побывать в нескольких квартирах в этом здании. Некоторые из них спроектированы в два уровня, соединённых винтовой лестницей, с двухсветными гостиными, некоторые открыты на огромные террасы на крыше первого этажа. Витражи высотой в два этажа открывают прекрасные виды на Женеву, но создают всё больше проблем в связи с изменением климата: летом модернистские квартиры из стекла перегреваются, зимой их сложно протопить, даже несмотря на красивые деревянные жалюзи. Наша Газета писала об этом здании еще в 2008 году, на заре собственного существования . В статье обсуждался вопрос получения Clarté охранного статуса ЮНЕСКО и источника инвестиций на его реконструкцию. Первый вопрос разрешился благополучно: в 2016 году здание было внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но этот «почет» не закрывает, увы, все вопросы, связанные с будущим здания, а лишь порождает новые. Как здание с охранным статусом должно отвечать на современные вызовы: социальные, климатические, политические, культурные? Должно ли здание меняться и жить активной жизнью или его надо музеефицировать? Этим и многим другим, более конкретным архитектурным вопросам посвящён наш семестровый проект в HEAD Genève со студентами. Проект не теоретический, а практический, он посвящен реконструкции углового полукруглого магазина, выходящего на улицу Adrien Lachenal – с фасадом частично из стекла, а частично также из стеклоблоков. Это помещение принадлежит фонду Clarté, специально созданному для того, чтобы следить за сохранением наследия Ле Корбюзье. Этот фонд и предложил нам, то есть бюро КОСМОС, вместе со студентами архитектурного факультета HEAD Genève реконструировать и трансформировать это пространство. За последние почти 100 лет его обитателя не раз менялись: здесь были цветочный магазин, индийский ресторан (знаменитый в Женеве La Darshana), складское помещение, ночной клуб, клуб восточной культуры, парикмахерская, туристическое агентство… Следы этой богатой истории можно увидеть невооруженным глазом: палимпсест индийских резных фальш-колонн и декора, десятки цветов окраски стен и оригинальных модернистских стен из стеклоблоков. Вот и мы вносим свой вклад, ставя объект модернистского наследия перед современными вызовами.

В течение семестра помещение углового магазина трансформируется из пустующих комнат на первом этаже в живое публичное пространство с богатой культурной программой. Пространство это подвергается многочисленным модификациям, каждая из которых – дань одному из шести мероприятий, организуемых в нем в рамках учебного проекта и отражающих разные грани архитектуры помещения. Первое два уже прошли, это были демонстрация фильм Альфреда Хичкока «Окно во двор» в разных частях пространства, от фасада до потолка, и архитектурный круглый стол, посвящённый вопросам сохранения наследия модернизма. Третьим будет воркшоп, посвящённый современной хореографии и поведению тела в пространстве с известными хореографами из Парижа Жераром и Келли. Четвёртым и пятым – коллективная прачечная и мастерская по дереву, подчёркивающие наличие повседневных функций в наследии Ле Корбюзье. Завершающее событие – коллективный ужин с предварительным приготовлением блюд индийской кухни (отсылка к индийскому ресторану, годами занимавшему это помещение в прошлом) и финальная выставка за семестр. К каждому из событий студенты готовят особенную сценографию, строят новую мебель, украшают фасад, настраивают сценический свет, перекрашивают частично стены, готовят аперо и закуски. Задача семестровой работы и шести проектов-событий — показать, что пространство, построенное Ле Корбюзье почти 100 лет назад и внесённое в списки Юнеско — не музеефицированный мёртвый кусок истории, а живое общественное пространство, открытое горожанам и вызовам современности. Фонд Кларте после завершения проекта планирует реконструкцию этого пространства и превращение его в полноценный общественно-культурный кластер, так что будем следить за его будущим.

P.S. Если кто-то заинтересован принять участие в одном из мероприятий студентов HEAD Genève и бюро «КОСМОС», пожалуйста, свяжитесь с редакцией, мы попробуем вам помочь.