«Фридрих Дюрренматт – Футбол» | «Friedrich Dürrenmatt – Football»

Автор: Надежда Сикорская, Невшатель, 09.07.2025.
Земной шар - футбольный мяч? © CDN

В рамках празднования своего 25-летия и в честь Чемпионата Европы по футболу среди женщин Центр Дюрренматта в Невшателе (CDN) представляет выставку, лейтмотив которой – многолетняя связь выдающегося швейцарского писателя и плодовитого художника с клубом, известным нашим читателям скорее всего печально.

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Dans le cadre de son 25e anniversaire et à l’occasion de l’Euro féminin joué en Suisse, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) présente une exposition dont le thème est le lien entre le grand auteur Suisse et le club de foot, bien connu de nos lecteurs.

О Центре Дюрренматта в Невшателе, построенном Марио Ботта и имеющем статус музея Швейцарской национальной библиотеки и учреждения Федерального ведомства по культуре, а также о связях одного из самых знаменитых авторов Швейцарии с СССР Наша Газета подробно рассказывала в 2021 году, по случаю столетия со дня его рождения.

Гораздо раньше, еще в 2012-м, мы не менее подробно рассказывали о печальном финале отношений между футбольным клубом Невшателя Xamax и российским бизнесменом Булатом Чагаевым. К счастью для Фридриха Дюрренматта, скончавшегося в Невшателе в 1990 году, он до этого не дожил. Как не дожил – тут уж надо сказать «увы» – и до впервые проходящего в эти дни в Швейцарии финала Чемпионата Европы по футболу среди женщин, организованного УЕФА. И вот сотрудники Центра Дюрренматта, расстроившись, видимо, что ни один матч не пройдет в Невшателе, решили все же привлечь внимание к своему городу единственным доступным им способом – организацией выставки. Повод для нее нельзя назвать надуманным.

Действительно, с самого раннего детства, проведенного в городке Конольфинген в кантоне Берн, автор «Визита старой дамы» и «Моей Швейцарии» питал страсть к футболу. Страсть эта не только не была порочной, а наоборот, она явна служила отрадой в личной жизни Дюрренматта и источником вдохновения в его творчестве.

Кабинет Фридриха Дюрренматта © CDN

Сразу после переезда в Невшатель в 1952 году Фридрих Дюрренматт начал посещать матчи футбольного клуба FC Cantonal, в результате слияния которого с FC Xamax в 1969-м родился Neuchâtel Xamax, клуб, который занял важное место не только в спортивном наследии Невшателя, но и в сердце писателя и художника. Приверженность Дюрренматта Neuchâtel Xamax выразилась в его вступлении в «Клуб 200», ассоциацию меценатов и болельщиков, а его переписка с Жильбером Факкинетти, тогдашним президентом клуба, свидетельствует о важности этих отношений. В 1973 году клуб вышел в Национальную лигу А, что ознаменовало начало его восхождения. Поистине исторический момент наступил в 1986 году, когда на стадионе Maladière на глазах 25 500 изумленных зрителей клуб победил «Реал Мадрид» со счетом 2:0. Затем Neuchâtel Xamax подтвердил свое место среди знаковых команд, два раза подряд выиграв титул чемпиона Швейцарии – в 1987 и 1988 годах. «Хотя Дюрренматт редко бывал на стадионе «Маладьер», он внимательно следил за результатами своей любимой команды, даже во время своих зарубежных поездок. А с террасы своего дома в долине Эрмитаж он иногда наблюдал за матчами через телескоп, что давало ему уникальную перспективу, которая впоследствии нашла отражение в его живописи и литературных произведениях», - делятся интересной информацией кураторы выставки.

С большим чувством юмора Дюрренматт рисовал карикатуры на футболистов и написал текст, в котором переосмыслил историю Швейцарии через приключения футбольного клуба F.C. Helvetia 1291. От скромных начинаний до поражения в 1515 году в Мариньяно, оцениваемом сегодня как предвестник швейцарского нейтралитета, через часы славы благодаря победам над клубами с «говорящими фамилиями» F.C. Habsburg и F.C. Burgund, повествование использует метафоры для рассказа о швейцарской армии.

Стоит упомянуть рассказ La Croix engraissée («Откормленный крест»), который был впервые опубликован во втором томе важного проекта La Mise en œuvre («Воплощение»). Дюрренматт работал над этим томом в течение десяти лет, он был опубликован посмертно, в 1990 году. Рассказ представляет собой остроумную политическую притчу, в которой поднимаются темы патриотизма и швейцарской армии. Дело в том, что в 1989 году Дюрренматт поддержал инициативу по упразднению швейцарской армии, и именно в этом контексте написал текст, отражающий его политическую позицию. Он иронично указывает, что FC Helvetia 1291 тренируется только для того, чтобы трудоустроить тренеров, тратя на это колоссальные суммы, и предлагает сатирический взгляд на историю Швейцарии от ее зарождения до наших дней, затрагивая при этом вопросы патриотизма и полезности армии. Заметим, что название рассказа не может не вызвать улыбку у тех, кто знает, как любил Дюрренматт вкусно поесть и выпить, несмотря на тяжелую форму диабета и лишний вес.

Для Дюрренматта футбол – это как театральная пьеса, где поле – сцена, а игроки – актеры, - рассказывают устроители выставки. Матчи напоминали писателю и художнику о его собственной работе в мире театра, поскольку он регулярно участвовал в постановках и иногда даже адаптировал свои пьесы для знакомых актеров. Как тонкий наблюдатель и поклонник футбола, он устанавливает ироничную связь между этим видом спорта и своей театральной профессией, заявляя: «Такая драматургия существует только в футболе». Кстати, по случаю выставки известный режиссер Омар Поррас создаст спектакль «F.C. Helvetia», который будет показан с 19 по 21 сентября в кабинете Дюрренматта в CDN.

Основной ценностью футбола Дюрренматт считал, пожалуй, чувство принадлежности. «Идентифицировать себя с командой, следить за ее успехами и поражениями и, прежде всего, испытывать коллективную радость, когда на поле происходит невозможное или неожиданное, – именно эта приверженность дарит болельщикам самые сильные эмоции и становится средством выражения национального чувства», - развивают сотрудники Центра эту мысль. Во время международных турниров чувство национальной принадлежности очень сильно, но это также моменты, которые объединяют многие страны, как показывают плакаты, представленные в этой части выставки. Другие работы современных художников играют с различными признаками принадлежности, чтобы показать, что футбол, будучи универсальным языком, также рисует свои собственные границы.

О важности чувства принадлежности, «команды» Фридрих Дюрренматт знал не понаслышке. В молодости он с трудом находил свое место в социальных группах, особенно в спортивных, а социальных сетей, где можно было бы обрести виртуальных друзей, тогда не было. Несмотря на глубокое желание принадлежать к чему-то – как тут не вспомнить «Мне нужно на кого-нибудь молиться» Булата Окуджавы, – его одинокая натура часто мешала ему по-настоящему интегрироваться. Однако у талантливого человека даже печальный опыт трансформируется в позитив. Дюрренматта вынужденное одиночество привело к увлечению легендой о Минотавре. Подобно этому мифологическому персонажу, он воспринимал окружающий мир как лабиринт и в 1985 году предложил свою интерпретацию этого мифа в тексте и изображениях, пригласив всех к размышлению над универсальными темами, в частности, над одиночеством, пожирающим непонятого человека, и чувством отчуждения.

Дюрренматт
  Фридрих Дюрренматт. Мир Атласа, 1975-78, собрание Centre Dürrenmatt Neuchâtel © CDN/Confédération suisse
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В произведении «Мир Атласа» Дюрренматт предлагает новую интерпретацию мифологического образа Атласа. Традиционно обреченный нести в одиночку груз Земли, Атлас здесь умножен, образуя сообщество, которое распределяет бремя между своими членами. Сферы превратились в игровые мячи, и каждый Атлант отличается своей индивидуальностью. Это изображение заставляет нас задуматься о сосуществовании людей, о коллективных успехах и вызовах. «Подобно одиннадцати футболистам, которые разделяют ответственность за игру и поочередно владеют мячом, Атласы Дюрренматта иллюстрируют идею, что успех основан на скоординированных усилиях всех и каждого», - подводят итог кураторы.

На выставке, которая продлится до 9 ноября 2025 года, представлены, помимо живописных и литературных произведений самого Фридриха Дюрренматта, работы Йоханны Картье (*1996), Пауло Катрика (*1958), Артура Деберта (*1980), Педро Ленца (*1965), Тис Люшера (*1969), Джанни Мотти (*1958), Филемона Отта (*1991) и Бартелеми Тогуо (*1967), а также фотографии и архивные материалы Neuchâtel Xamax.

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