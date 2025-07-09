О Центре Дюрренматта в Невшателе, построенном Марио Ботта и имеющем статус музея Швейцарской национальной библиотеки и учреждения Федерального ведомства по культуре, а также о связях одного из самых знаменитых авторов Швейцарии с СССР Наша Газета подробно рассказывала в 2021 году, по случаю столетия со дня его рождения.

Гораздо раньше, еще в 2012-м, мы не менее подробно рассказывали о печальном финале отношений между футбольным клубом Невшателя Xamax и российским бизнесменом Булатом Чагаевым. К счастью для Фридриха Дюрренматта, скончавшегося в Невшателе в 1990 году, он до этого не дожил. Как не дожил – тут уж надо сказать «увы» – и до впервые проходящего в эти дни в Швейцарии финала Чемпионата Европы по футболу среди женщин, организованного УЕФА. И вот сотрудники Центра Дюрренматта, расстроившись, видимо, что ни один матч не пройдет в Невшателе, решили все же привлечь внимание к своему городу единственным доступным им способом – организацией выставки. Повод для нее нельзя назвать надуманным.

Действительно, с самого раннего детства, проведенного в городке Конольфинген в кантоне Берн, автор «Визита старой дамы» и «Моей Швейцарии» питал страсть к футболу. Страсть эта не только не была порочной, а наоборот, она явна служила отрадой в личной жизни Дюрренматта и источником вдохновения в его творчестве.

Кабинет Фридриха Дюрренматта © CDN

Сразу после переезда в Невшатель в 1952 году Фридрих Дюрренматт начал посещать матчи футбольного клуба FC Cantonal, в результате слияния которого с FC Xamax в 1969-м родился Neuchâtel Xamax, клуб, который занял важное место не только в спортивном наследии Невшателя, но и в сердце писателя и художника. Приверженность Дюрренматта Neuchâtel Xamax выразилась в его вступлении в «Клуб 200», ассоциацию меценатов и болельщиков, а его переписка с Жильбером Факкинетти, тогдашним президентом клуба, свидетельствует о важности этих отношений. В 1973 году клуб вышел в Национальную лигу А, что ознаменовало начало его восхождения. Поистине исторический момент наступил в 1986 году, когда на стадионе Maladière на глазах 25 500 изумленных зрителей клуб победил «Реал Мадрид» со счетом 2:0. Затем Neuchâtel Xamax подтвердил свое место среди знаковых команд, два раза подряд выиграв титул чемпиона Швейцарии – в 1987 и 1988 годах. «Хотя Дюрренматт редко бывал на стадионе «Маладьер», он внимательно следил за результатами своей любимой команды, даже во время своих зарубежных поездок. А с террасы своего дома в долине Эрмитаж он иногда наблюдал за матчами через телескоп, что давало ему уникальную перспективу, которая впоследствии нашла отражение в его живописи и литературных произведениях», - делятся интересной информацией кураторы выставки.

С большим чувством юмора Дюрренматт рисовал карикатуры на футболистов и написал текст, в котором переосмыслил историю Швейцарии через приключения футбольного клуба F.C. Helvetia 1291. От скромных начинаний до поражения в 1515 году в Мариньяно, оцениваемом сегодня как предвестник швейцарского нейтралитета, через часы славы благодаря победам над клубами с «говорящими фамилиями» F.C. Habsburg и F.C. Burgund, повествование использует метафоры для рассказа о швейцарской армии.

Стоит упомянуть рассказ La Croix engraissée («Откормленный крест»), который был впервые опубликован во втором томе важного проекта La Mise en œuvre («Воплощение»). Дюрренматт работал над этим томом в течение десяти лет, он был опубликован посмертно, в 1990 году. Рассказ представляет собой остроумную политическую притчу, в которой поднимаются темы патриотизма и швейцарской армии. Дело в том, что в 1989 году Дюрренматт поддержал инициативу по упразднению швейцарской армии, и именно в этом контексте написал текст, отражающий его политическую позицию. Он иронично указывает, что FC Helvetia 1291 тренируется только для того, чтобы трудоустроить тренеров, тратя на это колоссальные суммы, и предлагает сатирический взгляд на историю Швейцарии от ее зарождения до наших дней, затрагивая при этом вопросы патриотизма и полезности армии. Заметим, что название рассказа не может не вызвать улыбку у тех, кто знает, как любил Дюрренматт вкусно поесть и выпить, несмотря на тяжелую форму диабета и лишний вес.

Для Дюрренматта футбол – это как театральная пьеса, где поле – сцена, а игроки – актеры, - рассказывают устроители выставки. Матчи напоминали писателю и художнику о его собственной работе в мире театра, поскольку он регулярно участвовал в постановках и иногда даже адаптировал свои пьесы для знакомых актеров. Как тонкий наблюдатель и поклонник футбола, он устанавливает ироничную связь между этим видом спорта и своей театральной профессией, заявляя: «Такая драматургия существует только в футболе». Кстати, по случаю выставки известный режиссер Омар Поррас создаст спектакль «F.C. Helvetia», который будет показан с 19 по 21 сентября в кабинете Дюрренматта в CDN.

Основной ценностью футбола Дюрренматт считал, пожалуй, чувство принадлежности. «Идентифицировать себя с командой, следить за ее успехами и поражениями и, прежде всего, испытывать коллективную радость, когда на поле происходит невозможное или неожиданное, – именно эта приверженность дарит болельщикам самые сильные эмоции и становится средством выражения национального чувства», - развивают сотрудники Центра эту мысль. Во время международных турниров чувство национальной принадлежности очень сильно, но это также моменты, которые объединяют многие страны, как показывают плакаты, представленные в этой части выставки. Другие работы современных художников играют с различными признаками принадлежности, чтобы показать, что футбол, будучи универсальным языком, также рисует свои собственные границы.

О важности чувства принадлежности, «команды» Фридрих Дюрренматт знал не понаслышке. В молодости он с трудом находил свое место в социальных группах, особенно в спортивных, а социальных сетей, где можно было бы обрести виртуальных друзей, тогда не было. Несмотря на глубокое желание принадлежать к чему-то – как тут не вспомнить «Мне нужно на кого-нибудь молиться» Булата Окуджавы, – его одинокая натура часто мешала ему по-настоящему интегрироваться. Однако у талантливого человека даже печальный опыт трансформируется в позитив. Дюрренматта вынужденное одиночество привело к увлечению легендой о Минотавре. Подобно этому мифологическому персонажу, он воспринимал окружающий мир как лабиринт и в 1985 году предложил свою интерпретацию этого мифа в тексте и изображениях, пригласив всех к размышлению над универсальными темами, в частности, над одиночеством, пожирающим непонятого человека, и чувством отчуждения.

Фридрих Дюрренматт. Мир Атласа, 1975-78, собрание Centre Dürrenmatt Neuchâtel © CDN/Confédération suisse

В произведении «Мир Атласа» Дюрренматт предлагает новую интерпретацию мифологического образа Атласа. Традиционно обреченный нести в одиночку груз Земли, Атлас здесь умножен, образуя сообщество, которое распределяет бремя между своими членами. Сферы превратились в игровые мячи, и каждый Атлант отличается своей индивидуальностью. Это изображение заставляет нас задуматься о сосуществовании людей, о коллективных успехах и вызовах. «Подобно одиннадцати футболистам, которые разделяют ответственность за игру и поочередно владеют мячом, Атласы Дюрренматта иллюстрируют идею, что успех основан на скоординированных усилиях всех и каждого», - подводят итог кураторы.

На выставке, которая продлится до 9 ноября 2025 года, представлены, помимо живописных и литературных произведений самого Фридриха Дюрренматта, работы Йоханны Картье (*1996), Пауло Катрика (*1958), Артура Деберта (*1980), Педро Ленца (*1965), Тис Люшера (*1969), Джанни Мотти (*1958), Филемона Отта (*1991) и Бартелеми Тогуо (*1967), а также фотографии и архивные материалы Neuchâtel Xamax.