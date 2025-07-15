Советы для путешествующих | Conseils aux voyageurs

Автор: Заррина Салимова, Берн, 15.07.2025.
Фото: Idan Gil, Unsplash

От поездок в какие страны стоит воздержаться? На что нужно обращать внимание при выборе сувениров? И где планируют провести свой отпуск швейцарские министры?

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Quels sont les pays que les autorités suisses recommandent de ne pas visiter ? A quoi faut-il faire attention lors du choix des souvenirs ? Et où les ministres suisses prévoient-ils de passer leurs vacances ?

Ежегодно швейцарцы совершают почти двенадцать миллионов поездок за границу, и это число постоянно растет. Швейцарцы не только все чаще путешествуют, но и все больше ездят в экзотические страны, а иногда даже в те, где идут военные конфликты. 

В настоящее время список «кризисных регионов» федерального департамента иностранных дел насчитывает два десятка стран, включая Россию, Украину, Беларусь, а также Сирию, Афганистан, Иран, Северную Корею и Израиль. Риски разнообразны – военные действия, политическая напряженность, похищения людей, преступность, стихийные бедствия… Отмечая, что каждый человек сам решает, куда ему ехать, МИД напоминает, что в некоторых регионах может быть оказана лишь ограниченная помощь, а иногда – и  вовсе никакая.

В целом, швейцарские власти призывают туристов брать ответственность на себя, и это касается любых поездок: каждый человек сам отвечает за путешествие и за то, что происходит на месте. Специалисты повторяют, что швейцарские представительства за рубежом не заменяют собственный здравый смысл. Если, например, турист оказался в тюрьме по обвинению в хранении наркотиков, то работники консульств могут оказать поддержку, навестив задержанного в тюрьме, предоставив список адвокатов или сообщив о ситуации родственникам. Помните, что у Швейцарии нет своих самолетов для репатриации! 

Перед поездкой за границу стоит заглянуть на сайт швейцарского МИДа и ознакомиться с официальными рекомендациями по каждой стране. Имеет смысл скачать приложение Travel Admin, где можно найти адреса посольств и консульств, а также контактные данные службы поддержки. В приложении можно и зарегистрировать свою поездку: в случае кризиса пользователю будет отправлена полезная информация.

Если этим летом вы путешествуете по Европе, то можете столкнуться с участившимися пограничными проверками. Свои национальные границы снова систематически контролируют более десяти государств Шенгенской зоны, включая Францию, Австрию, Италию, Нидерланды, Словению, Данию, Швецию, Норвегию, Словакию и Польшу. Большинство государств в качестве причин называют угрозу безопасности, борьбу с терроризмом и сдерживание миграции.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов при возвращении, правильно выбирайте сувениры и обращайте внимание на то, из чего они сделаны. Не стоит везти с собой статуэтки из слоновой кости, черепашьего панциря или охраняемого дерева, аксессуары из кожи исчезающих видов рептилий и ожерелья из акульих зубов. Импорт многих экзотических вещей в Швейцарию просто запрещен: каждый год таможня конфискует сотни товаров из охраняемых видов животных и растений. Штрафы могут достигать нескольких тысяч франков. В целях сохранения биологического разнообразия также следует избегать таких блюд, как змеиное вино, икра белуги, мясо кита или черепахи. В помощь путешественникам WWF составил подробный гид, в котором разъясняется, что можно привозить, а что запрещено.

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Добавим, что члены Федерального совета проведут большую часть своих каникул в Швейцарии. Так, министр обороны и спорта Мартин Пфистер планирует посетить различные матчи Чемпионата Европы по футболу среди женщин, а министр иностранных дел Иньяцио Кассис будет наслаждаться летом в родном Тичино. Министр окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций Альберт Решти не исключает поездки в одну из соседних стран. Глава департамента внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер совершит путешествие на поезде по Франции, Бельгии и Нидерландам. Министр экономики Ги Пармелен планирует провести отпуск в кантоне Во, а также навестить друзей в Бургундии. Президент Конфедерации Карин Келлер-Суттер намерена отдохнуть в Швейцарии и за границей. Такие же планы имеет и глава департамента юстиции и полиции Беат Янс.
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