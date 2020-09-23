Наша Газета уже не раз рассказывала о родившемся в Ла Шо-де-Фоне выдающемся швейцарском архитекторе, абсолютном рекордсмене по числу творений, занесенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: таковых целых 14 (!), они находятся в семи странах, включая два в Швейцарии – вилла «Le Lac» в местечке Корсо в кантоне Во и так называемый «Стеклянный дом» в Женеве.

Ле Корбюзье в Швейцарии чтят, как национальное достояние – до 2017 года его портрет украшал десятифранковую банкноту. Но, как и любой гений, был он личностью неоднозначной, и у многих историков до сих пор остаются вопросы к нему, в частности, по поводу его антисемитизма. Возможно, наши читатели помнят о скандале, разразившемся в 2010 году, когда, испугавшись обвинений в поддержке таких взглядов, банк UBS убрал имидж Ле Корбюзье из своей рекламной кампании.



Но большинство, видимо, все же отделяет зерна от возможных плевел. Одно из доказательств тому – познавательная кинопрограмма, с которой можно ознакомиться в Театре архитектуры в Мендризио, кантон Тичино. Ее цель – дать широкой публике возможность детально изучить некоторые знаковые работы Ле Корбюзье, от Виллы Савой, загородного дома в парижском предместье Пуасси, спроектированного Ле Корбюзье для промышленника Пьера Савой в 1929-1930 годах, до «Марсельской жилой единицы», семнадцатиэтажного жилого комплекса из 337 квартир 23 типов для холостяков и малодетных семей. Особенность этого здания, строившегося в 1945-1952 годах и расположенного на бульваре Мишле в Марселе, в том, что оно как бы поднято на мощных опорах, а это было премьерой.

Отдельная страница в творчестве Ле Корбюзье связана с работой в городе Чандигарх, новой столице штата Пенджаб в Индии. Там его «перу» принадлежат четыре памятника архитектуры: музея и галерея искусств (1951), здание правительства (1951-1958), Дворец правосудия (1951-1955) и здание Ассамблеи (1951-1962).

Менее известен непрофессионалам проект Firminy-Vert, или Зеленый Фирмини, реализованный в бывшем шахтерском, а потому «черном», городе Фирмини в Сент-Этьенской равнине, на границе французских провинций Рона-Альпы и Овернь. Новаторская идея искоренить трущобы и предоставить населению достойные условия проживания принадлежала Эжену Клодиусу-Пети, в 1953 году избранному мэру Фиримини. В прошлом министр реконструкции и градостроительства, он привлек к ее реализации группу талантливых архитекторов во главе с Ле Корбюзье. В 1961 году проект выиграл во Франции «Гран-при урбанизма», а средних размеров город и сегодня продолжает считаться материальным воплощением идей Ле Корбюзье в архитектуре и градостроительстве. Если окажетесь там, обратите внимание, прежде всего, на Гражданский центр и церковь св. Петра.





Разумеется, ни один рассказ о Ле Корбюзье не будет полным без повествования о знаменитом «шезлонге LC4», получившем прозвище «машина для расслабления». Спроектированный Ле Корбюзье совместно с Пьером Жаннере и Шарлоттой Перьен в 1928 году, он был впервые представлен на Осеннем салоне в Париже в 1929-м. Один из самых известных предметов мебельного дизайна 20 века, он экспонируется в Нью-Йоркском музее современного искусства, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и во многих других. C 1964 года по настоящее время эксклюзивным производителем модели LC4, как и других предметов мебели, спроектированных Ле Корбюзье, является итальянская компания «Cassina» – вполне вероятно, что у кого-то из наших читателей есть дома такая кушетка, идеально подходящая для спокойного чтения.



В этой встрече двух видов искусства, архитектуры и кино, фильм выступает как способ «сжатия» пространства и времени и передачи эмоционального заряда архитектурных шедевров. Каждая из шести включенных в программу картин отличается особым подходом – от традиционного документального до «романтизированного».



От редакции: Если у вас возникло желание погрузиться в творчество Ле Корбюзье – а оно того стоит! – отправляйтесь в Мендризио, где кинопрограмма доступна до 24 января 2021 года. С расписанием показов можно ознакомиться здесь.