Автор: Надежда Сикорская, Мендризио, 23. 09. 2020. Просмотров: 99
Так называется программа короткометражных фильмов, созданных в 1966-2019 годах французскими, немецкими, итальянскими и швейцарскими авторами. Все они посвящены знаменитому швейцарскому архитектору и предлагаются вниманию широкой публики Академией архитектуры Университета Итальянской Швейцарии в партнерстве с Миланским кинофестивалем дизайна.|
C’est le titre d’un programme présenté par l’Académie de l’architecture de l’Université de la Suisse Italienne et le Festival de films sur le design à Milan. Une sélection de six films, créés par les auteurs français, allemands, italiens et suisses entre 1966 et 2019, sont tous consacrés au grand architecte suisse.
Наша Газета уже не раз рассказывала о родившемся в Ла Шо-де-Фоне выдающемся швейцарском архитекторе, абсолютном рекордсмене по числу творений, занесенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: таковых целых 14 (!), они находятся в семи странах, включая два в Швейцарии – вилла «Le Lac» в местечке Корсо в кантоне Во и так называемый «Стеклянный дом» в Женеве.
Ле Корбюзье в Швейцарии чтят, как национальное достояние – до 2017 года его портрет украшал десятифранковую банкноту. Но, как и любой гений, был он личностью неоднозначной, и у многих историков до сих пор остаются вопросы к нему, в частности, по поводу его антисемитизма. Возможно, наши читатели помнят о скандале, разразившемся в 2010 году, когда, испугавшись обвинений в поддержке таких взглядов, банк UBS убрал имидж Ле Корбюзье из своей рекламной кампании.
Отдельная страница в творчестве Ле Корбюзье связана с работой в городе Чандигарх, новой столице штата Пенджаб в Индии. Там его «перу» принадлежат четыре памятника архитектуры: музея и галерея искусств (1951), здание правительства (1951-1958), Дворец правосудия (1951-1955) и здание Ассамблеи (1951-1962).
Менее известен непрофессионалам проект Firminy-Vert, или Зеленый Фирмини, реализованный в бывшем шахтерском, а потому «черном», городе Фирмини в Сент-Этьенской равнине, на границе французских провинций Рона-Альпы и Овернь. Новаторская идея искоренить трущобы и предоставить населению достойные условия проживания принадлежала Эжену Клодиусу-Пети, в 1953 году избранному мэру Фиримини. В прошлом министр реконструкции и градостроительства, он привлек к ее реализации группу талантливых архитекторов во главе с Ле Корбюзье. В 1961 году проект выиграл во Франции «Гран-при урбанизма», а средних размеров город и сегодня продолжает считаться материальным воплощением идей Ле Корбюзье в архитектуре и градостроительстве. Если окажетесь там, обратите внимание, прежде всего, на Гражданский центр и церковь св. Петра.
Разумеется, ни один рассказ о Ле Корбюзье не будет полным без повествования о знаменитом «шезлонге LC4», получившем прозвище «машина для расслабления». Спроектированный Ле Корбюзье совместно с Пьером Жаннере и Шарлоттой Перьен в 1928 году, он был впервые представлен на Осеннем салоне в Париже в 1929-м. Один из самых известных предметов мебельного дизайна 20 века, он экспонируется в Нью-Йоркском музее современного искусства, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и во многих других. C 1964 года по настоящее время эксклюзивным производителем модели LC4, как и других предметов мебели, спроектированных Ле Корбюзье, является итальянская компания «Cassina» – вполне вероятно, что у кого-то из наших читателей есть дома такая кушетка, идеально подходящая для спокойного чтения.
В этой встрече двух видов искусства, архитектуры и кино, фильм выступает как способ «сжатия» пространства и времени и передачи эмоционального заряда архитектурных шедевров. Каждая из шести включенных в программу картин отличается особым подходом – от традиционного документального до «романтизированного».
От редакции: Если у вас возникло желание погрузиться в творчество Ле Корбюзье – а оно того стоит! – отправляйтесь в Мендризио, где кинопрограмма доступна до 24 января 2021 года. С расписанием показов можно ознакомиться здесь.
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