Культура спасет мир?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 13. 01. 2020. Просмотров: 382
По инициативе редакции Нашей Газеты в Женеве создана Ассоциация по продвижению русской культуры в Швейцарии. Приглашаем всех, кому это интересно.|
Sur l’initiative de la rédaction de Nasha Gazeta une Association pour la promotion de la culture russe a été crée à Genève. Ses portes sont ouvertes à tous ceux qui s’y intéressent.
Увы, предсказание Достоевского никак не хочет сбываться! Не спасает красота мир, хоть в прямом смысле понимай его знаменитые слова, хоть в том, какой вкладывал в слова сам Федор Михайлович, вслед за Кантом размышлявший о «нравственном законе внутри нас», о том, что «прекрасное – это символ морального добра». Написав в романе «Идиот», что мир красота спасет, в «Бесах» он додумал эту мысль – «некрасивость убьет...», подразумевая под некрасивостью злобу, равнодушие, эгоизм.
Сейчас, когда все праздники с их эйфорией позади, а впереди – будни, как не забыть обо всех принятых решениях, о данных себе и другим обещаниях? Что противопоставить заедающему быту?
По мнению группы неравнодушных людей из мира искусств, финансов, медицины, часовой промышленности, филантропии, с родным русским языком или ни слова не знающих по-русски, ответ очевиден – спасение в культуре. Собравшись с подачи редакции Нашей Газеты весной 2019 года в Женеве, они создали Ассоциацию по продвижению русской культуры в Швейцарии. Видимо, важность этого начинания понимают не только «энтузиасты» – департамент финансов Женевы признал некоммерческие цели Ассоциации и освободил ее от уплаты налогов.
Трудно представить себе две более разные страны, чем Россия и Швейцария, по всем параметрам. И даже если принять за аксиому утверждение Есенина, что большое видится на расстоянье, нам кажется, что для того, чтобы по-настоящему понять страну, лучше рассматривать ее вблизи.
В последнее время стал расхожим оборот «культура – мягкая сила». Нам он не очень нравится – как-то военизировано звучит. На наш взгляд, культура скорее самый убедительный аргумент сегодняшней России, обладающей настоящими сокровищами в области театра, музыки, изобразительного искусства, литературы и кино. Шедевры, уже занявшие место в мировом культурном наследии, или только завоевывающие публику, должны быть представлены швейцарской публике в разных городах Конфедерации – без цензуры и купюр. Знакомясь с классическими и новыми книгами, фильмами, произведениями визуальных форм искусства и имея возможность обсудить их в неформальной обстановке в компании знающих и заинтересованных людей, мы все сможем лучше понять друг друга.
Судя по тому, как активно приступила к работе Ассоциация, скучать не придется! Присоединяйтесь!
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Культура спасет мир?По инициативе редакции Нашей Газеты в Женеве создана Ассоциация по продвижению русской культуры в Швейцарии. Приглашаем всех, кому это интересно.
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