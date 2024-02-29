Женевские старожилы, помните Cité Bleue («Голубой городок») – зал в квартале Champel, где раньше проходили разные культурные мероприятия, включая русские? Формально история этого зала связана с Женевским университетом: в момент создания Университетского городка решено было включить в концепцию поливалентный зал, строительство которого профинансировал частный фонд – Fondation Simón I. Patiño. Торжественное открытие состоялось 28 октября 1968 года. Почти пятьдесят лет спустя задумались о ремонте: в 2017 году с этой целью был создан фонд Cité Bleue, проект принял конкретные очертания, и в январе 2022 начались работы, недавно благополучно завершившиеся.

Обновили всё: сцену, зрительный зал, студии и технические установки. В подвале теперь находятся бар и зал для музыкальных медитаций – может, только на первый взгляд такое сочетание кажется странным? Для артистов предусмотрен хорошо изолированный репетиционный зал, а также пространство для отдыха. Специальное помещение создано для хранения инструментов – в нем профессионально контролируются температура и влажность воздуха. Именно этот обновленный зал первым в Швейцарии решил использовать электроакустическую систему Constellation, разработанную американской компанией Meyer Sound: она позволяет адаптировать акустику под особые требования каждого исполнителя и спектакля.

Несмотря на то, что зал не очень большой – 301 место, – в нем есть оркестровая яма, да не простая, а мобильная и моторизированная, как в лучших оперных театрах. Правда, выглядит она не очень привычно, а напоминает скорее вырытое в аванс-сцене углубление, высота которого может регулироваться, что позволяет адаптировать форму сцены к разным проходящим на ней представлениям. Можно также приподнять уровень авансцены, чтобы воспользоваться всей глубиной площадки.

Интересно, что уже в 2020 году, то есть еще до начала ремонта, был назначен генеральный директор и художественный руководитель будущего La Cité Bleue Genève. Им стал родившийся в Аргентине дирижер Леонардо Гарсия Алансон, закончивший Женевскую консерваторию по классу фортепиано да так тут и оставшийся. Мы дважды имели поводы упоминать о нем, когда он вместе с созданным им в 2005 году ансамблем Capella Mediterrana сопровождал постановки опер «Медея» и «Галантные Индии» в Большом театре Женевы. Эти же музыканты участвуют в идущей сейчас на женевской сцене постановке «Идоменея».

Громадьё планов Леонардо Гарсия Алансона впечатлило бы даже знаменитого русского поэта, увековечившего это выражение. «От старинной до современной музыки с заходом в поп-культуру, все формы искусства, даже самые неожиданные, будут представлены здесь: музыкальный театр – как опера, так и музкомедия, педагогические проекты, постановки на стыке музыки и танца, камерная музыка в исполнении десятков швейцарских и международных музыкантов в рамках марафонов с вечера до утра», - так описывает он свои планы на вверенное ему меломаноугодное заведение, которое видится ему, как «артистическое приключение в постоянном развитии».

Будучи готовыми признать, что немножко движения Женеве не помешает, хотя музыкальное ее предложение значительно превышает по качеству художественно-театральное, мы с интересом изучили программу первого сезона, который откроется почему-то в марте, месяц для подобных событий неурочный. Но это, конечно, деталь.

Итак, среди многообразия проектов мы пометили в своем календаре три, на которые постараемся попасть. Во-первых, конечно, открытие: 9 марта на сцене La Cité Bleue Genève будет представлена концертная версия оперы Монтеверди «Орфей» - силами Камерного хора Намюра и Capella Mediterrana под руководством Леонардо Гарсии Алансона.

Перед тем, как отправиться на второе привлекшее нас событие, надо будет хорошенько выспаться: не потому, что будет скучно, а потому что оно будет продолжаться всю ночь! Да, с 19 ч. 30 минут 27 апреля и до 7.30 следующего дня нам предстоит «Голубая ночь», придуманная хорошо знакомым нашим читателям Нельсоном Гёрнером. Из участников этого музыкального марафона пока точно известны только сам аргентинский пианист, знаменитый российский гобоист Алексей Огринчук, с которым мы вас уже знакомили, и концертмейстер виолончелей Оркестра Романдской Швейцарии Леонард Фрей-Майбах.

А в начале июня у вас будет четыре возможности побывать на музыкальном спектакле «Эрнест и Виктория», основанном на переписке между основателем Оркестром Романдской Швейцарии, швейцарским дирижером Эрнестом Ансерме и Викторией Окампо, аргентинской писательницей и общественным деятелем, которой Игорь Стравинский посвятил балет «Персефона». Оригинальная идея спектакля принадлежит опять же Леонардо Гарсии Аларсону.

Разумеется, наши предпочтения могут не совпадать, поэтому предлагаем вам самостоятельно изучить программу нового концертного зала здесь.