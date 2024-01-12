Русский язык прекрасен многообразием оттенков: словосочетание «классный концерт» можно понять и как концерт класса, и как отличный, качественный концерт. В данном случае верны оба толкования. Предстоящие концерты – часть серии «Концертов во дворце», поскольку Salle des Abeilles («Зал пчел») находится в Palais de l’Athénée. Скажем несколько слов о том, как все это связано между собой.

В 1776 году в Женеве было создано Общество искусств, с тех далеких пор ежегодно представляющее публике разнообразную программу, состоящую из лекций, концертов, выставок, дебатов и путешествий. С 1863 года штаб-квартира Общества находится во дворце - в Palais de l’Athénée, а организуемые им концерты проходят в Зале пчел.

Музыка всегда занимала важное место в деятельности Общества искусств, активно участвовавшего в переговорах, которые завершились в 1835 году созданием Женевской консерватории. В Зале пчел выступало множество прекрасных музыкантов, стоит напомнить, например, что именно здесь состоялся, в 1919 году, первый публичный концерт знаменитого французского пианиста Владо Перлмутера, родившегося в 1904 году в семье раввина во входившем тогда в Российскую империю городе Ковно (нынешний Каунас) и скончавшегося 98 лет спустя в Женеве.

Новый музыкальный год в Зале пчел откроют концерты класса Нельсона Гернера, о котором Наша Газета уже не раз рассказывала – одержав победу на Женевском международном конкурсе в 1990 году c Третьим концертом Рахманинова, родившийся в Аргентине пианистсделал Женеву своим вторым домом.

Интересно, что за много лет преподавания в Женевской консерватории, концерты класса профессора Гернера, в котором занимаются в настоящий момент четыре ученика, состоятся впервые. За несколько недель до этого события Наша Газета задала ему несколько вопросов.

Нельсон, как возникла идея представить Ваших учеников женевской публике?

Идея возникла у Общества искусства, и я сразу за нее ухватился, потому что, регулярно слушая моих учеников в классе, у меня почти не бывает возможности послушать их «на публике», со сцены. Разумеется, мне это очень интересно, ведь именно тогда видна вся проделанная в классе работа. Кроме того, это укрепляет чувство товарищества, команды между учениками, а мне дает шанс поиграть вместе с некоторыми из них.

Поскольку выступающих всего четверо, не могли бы Вы кратко представить каждого из них?

С удовольствием! Но прежде всего я хочу сказать, что все четверо – очень талантливые и очень разные ребята, каждый со своей индивидуальностью. Заниматься с ними и следить за их прогрессом для меня огромное удовольствие. А теперь я представлю каждого в порядке их появления в программе предстоящих концертов, то есть начну с Лоика Валейеса, самого «старого» из моих учеников. Лоик наполовину француз, наполовину перуанец, он уже завершил со мной трехгодичную программу бакалавра и сейчас проходит первый год обучения в магистратуре, поступить в которую очень сложно, так мест крайне мало.

Вторую участницу, Екатерину Бонюшкину, вы уже знаете. (Действительно, Екатерина участвовала в организованном Нашей Газетой концерте в пользу и с участием молодых музыкантов из Украины и России, прошедшем, кстати, в том же Зале пчёл. Напомним, что, не доучившись несколько месяцев в московском училище имени Гнесиных в классе Бориса Березовского, Катя оказалась в Швейцарии: её мама приняла решение покинуть Москву после того, как 20-летняя сестра Кати Нина была арестована за антивоенный пост, размещенный в сети «В контакте».) Катя проходит сейчас второй год обучения по программе бакалавра, я очень доволен ее профессиональным развитием и надеюсь, что скоро мы начнем готовиться к участию в международном конкурсе.

Какая хорошая новость! Мы очень рады за Катю. Остались еще двое, которые 19 января исполнят Шесть пьес Рахманинова для фортепиано в четыре руки…

Совершенно верно. Так получилось, что родившаяся в Японии Шио Окуи и москвич Всеволод Завидов перешли ко мне в начале текущего учебного года из класса знаменитого профессора Татьяны Абрамовны Зеликман в московской Средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных, где она преподает уже более 50 лет. К сожалению, я не знаком с профессором Зеликман, но много наслышан о ее методе преподавания, дающем прекрасные результаты. В 2022 году я был членом конкурса Баха в Лейпциге, где ее ученица Ольга Давнис произвела на меня огромное впечатление и получила Первую премию.

Что касается моих новых «московских» учеников, то о Севе я слышал и раньше, когда, в 2022 году, он стал обладателем специального приза жюри 76-го Международного конкурса исполнителей в Женеве. К сожалению, я в тот момент был в турне, но одна из коллег очень просила меня его прослушать, и вот он приехал с мамой из Москвы, мы познакомились. Одновременно мне написала Шио Окуи с просьбой взять и ее. Они много играли вместе и даже ездили с концертами в Японию. Конечно, о сложившемся дуэте говорить еще рано, но начало положено, в чем женевская публика сможет убедиться уже через неделю.

От редакции: Мы с нетерпением ждем предстоящих концертов и возможности познакомиться с начинающими талантами. Надеемся встретить там многих наших читателей-меломанов. Билеты проще всего заказать здесь.