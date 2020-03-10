Термином «романс», пришедшим в русский язык из французского, обозначают небольшое музыкальное сочинение для голоса в сопровождении инструмента, написанное на стихи лирического содержания. Особое развитие этот жанр получил с конца 18 века в Германии, Франции, России, а затем и в других европейских странах. Большое влияние на развитие романса оказало творчество крупнейших немецких поэтов – Гёте и Гейне. В 19 веке сложились самобытные национальные школы романса: немецкая и австрийская (Шуберт, Шуман, Брамс, Вольф), французская (Берлиоз, Бизе, Массне, Гуно) и русская. Зачастую композиторы объединяли романсы в вокальные циклы: ранний пример мы находим в творчестве Бетховена («К далёкой возлюбленной», 1816 г.), зрелый – в творчестве Шуберта («Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»), в дальнейшем к этой форме обращались Шуман, Брамс, Малер, Вольф Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков…



Французский баритон Стефана Дегу решил представить в рамках своего предстоящего концерта сразу три школы романса – французскую, немецкую и, что нам особенно приятно, русскую. Программа откроется вокальным циклом Габриэля Форе на стихи Поля Верлена «La bonne chanson» («Добрая песня»), который композитор посвятил своей любовнице (а впоследствии жене Клода Дебюсси) Эмме Бардак. Марсель Пруст, присутствовавший на первом исполнении цикла в 1894 году, нашел его «изысканным». Увы, мы не знаем, был ли Верлен, умерший два года спустя в нищете, добитый алкоголизмом, диабетом и сифилисом, об этом элегантном приношении друга молодости.



Далее женевские меломаны услышат пять романсов П. И. Чайковского, которые все наши читатели, конечно, знают наизусть. Пресс-служба театра поделилась с нами информацией о том, что Стефан Дегу давно говорил о желании освоить русский репертуар. В частности, это связано с работой над партией Елецкого из оперы «Пиковая дама». https://nashagazeta.ch/news/culture/pikovaya-dama-kak-zhertva-sluchaya Жаль только, что в программе концерта на первое место вновь ставится то «главное», что, на взгляд ее составителей, объединяло Чайковского, Верлена, Апухтина – их гомосексуальность. Можно подумать, что только этим определялось все их творчество!



О Чайковском написаны тома музлитературы, а потому не составляет труда узнать, что камерное вокальное творчество было для Чайковского своего рода лирическим дневником, в котором запечатлены многие мотивы, получившие затем более развитое воплощение в его крупных произведениях оперного или симфонического плана.



Чайковский писал романсы на протяжении всей своей творческой жизни. Первые вокальные пьесы, и среди них романс «Мой гений, мой ангел, мой друг" »слова А.Фета, который прозвучит в концерте, вышли из-под пера Чайковского еще в бытность его учеником училища правоведения, и это были первые известные нам опыты композиции. А одним из последних сочинений композитора стал вокальный цикл романсов ор.73 на стихи Д. Ратгауза, завершенный весной 1893 года. Всего композитор написал 103 романса и песни, плюс семь вокальных ансамблей.



Логично, что литературной основой Чайковскому служили, прежде всего, стихи его современников – в концерте прозвучат романсы на стихи Алексея Толстого («Средь шумного бала» и «Слеза дрожит»), Алексея Апухтина («Ночи безумные, ночи бессонные») и Г. Гейне в переводе Льва Мея («Отчего побледнела весной»).



Второе отделение концерта посвящено знаменитому вокальному циклу Р. Шумана «Любовь поэта» (Dichterliebe, op. 48), родившийся в 1840-м году, одном из самых счастливых в жизни композитора, названном его биографами «годом песен». Именно тогда, после многолетней изнурительной борьбы, композитор наконец сочетался браком с Кларой Вик, его единственной большой любовью.



Признаемся, что Стефана Дегу мы никогда еще не слышали. Знаем, что он в Высшей Национальной консерватории Лиона. Оперную карьеру начал с исполнения партии Папагено в «Волшебной флейте» Моцарта в рамках Европейской академии музыки на фестивале в Экс-ан-Провансе в июле 1999 года. Сегодня в его обширный репертуар входят партии из опер различных эпох, а также многочисленные камерные произведения. В 2012 году певец стал кавалером Ордена Искусств и литературы и лауреатом академической музыкальной премии Victoires de la musique.



В недавнем интервью каналу France Culture Стефан Дегу сказал: «Мы, исполнители, должны стремиться к мелодической чистоте и уважению к слову, к фразе». Полностью с ним согласны и надеемся, что певец продемонстрирует это стремление в концерте 15 марта, билеты на который проще всего приобрести здесь.



