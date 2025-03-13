В 2024 году сразу несколько ведущих европейских музеев, в том числе брюссельский Центр изящных искусств BOZAR и парижский Музей современного искусства в Центре Помпиду, отпраздновали столетие сюрреализма, организовав посвященные ему масштабные экспозиции. Не осталась в стороне от громкого юбилея и Швейцария: так, в Музее изобразительных искусств в Лозанне весной-летом прошлого года проходила любопытная «тематическая» выставка, о которой мы своевременно рассказали. Но все-таки экспозиция, открывшаяся в феврале 2025 года в базельском Фонде Бейлера, – совершенно особенная. «THE KEY TO DREAMS» не просто посвящена сюрреализму как художественному направлению, но впервые знакомит широкую публику с шедеврами из коллекции Клода Эрсена, одной из самых впечатляющих в мире.

Будущий банкир и страстный коллекционер Клод Эрсен родился в 1904 году в бразильском Сан-Паулу, куда в середине 19 века эмигрировали его предки из Эльзаса и Лотарингии. Подростком он переехал в Париж, где какое-то время изучал юриспруденцию, но в итоге стал финансистом. В 1941 году Эрсен был вынужден покинуть Францию и бежать в Южную Америку, на сей раз в Рио-де-Жанейро, но в конце концов осел в Нью-Йорке. После Второй мировой войны он вернулся в Европу: с 1948 года коллекционер жил в Париже и Монтрё, а затем поселился в Кран-Монтане, в кантоне Вале. После кончины Эрсена в 1993 году, заботу о коллекции взяла на себя его вдова Франсуаза. Сегодня ответственность за шедевры лежит на плечах их дочери Эвангелины, благодаря поддержке которой и проходит нынешняя выставка в Фонде Бейлера.

Сальвадор Дали. Мрачная игра, 1929 г. Collection Hersaint © 2025 Fundació Gala-Salvador Dalí / ProLitteris, Zurich Photo: Peter Schälchli, Zurich

Разумеется, место для первой встречи любителей искусства с самыми значительными работами сюрреалистов разных поколений из собрания Эрсена было выбрано Эвангелиной и ее женой Летицией Эрсен-Лер неслучайно. Дело в том, что Клода Эрсена и Эрнста Бейелера долгие годы связывала крепкая дружба. И хотя вкусы двух выдающихся коллекционеров были в чем-то схожи, а в чем-то различны, их собрания прекрасным образом дополняют друг друга. Эта взаимодополняемость очень умно, тонко и элегантно подчеркнута на нынешней выставке, где шедевры из собрания Эрсена соседствуют со знаменитыми полотнами и не менее знаменитыми скульптурами из собственной коллекции Фонда Бейелера, ничуть не теряя при этом ни в выразительности, ни в узнаваемости.

Коллекция Клода Эрсена – плод глубокого понимания и любви. Собирать ее он стал совсем еще молодым человеком, когда в возрасте 17 лет приобрел небольшую картину Макса Эрнста, ставшего впоследствии его хорошим другом (наряду с Сальватором Дали, Полем Элюаром и многими другими). Эта работа под названием «Клетка и птица» (датированная примерно 1920 годом и отражающая интерес немецкого художника к птицам, преследовавший его чуть ли не всю жизнь) выставлена на входе на выставку, рядом с короткой «объяснительной запиской». Она, к слову, едва ли не единственный текст на выставке – дальше посетителей ждут лишь максимально лаконичные этикетки, так что догадываться о смыслах, подтекстах и внутренней связи работ им предстоит самостоятельно.

Рене Магнит. Ключ к снам, 1930 г. Collection Hersaint © 2025 ProLitteris, Zurich Photo: Peter Schälchli, Zurich

Впрочем, вся архитектура выставки и построенный куратором Рафаэлем Бувье маршрут следования по ней настолько логичны, что зрители просто плавно перетекают из одного зала в другой. И если в начале их ждут в основном канонические сюрреалистические работы того же Макса Эрнста, а также Рене Магритта, Жоана Миро и Сальвадора Дали (с обратной стороны «Мрачной игры» которого виден крохотный рисунок Федерико Гарсиа Лорки), то дальше организаторы предлагают весьма нестандартное решение, посвящая целый зал творчеству Пабло Пикассо или соединяя в одном пространстве полотна Бальтюса (его «Торговый пассаж Сент-Андре» уже несколько лет находится в постоянном пользовании Фонда Бейелера) и скульптуры Альберто Джакометти. Завершают выставку картины Жана Дюбюффе и Жана Фотрие, считающегося представителем совсем другого направления живописи – информализма. Таким образом, организаторы перекидывают мостик между сюрреалистами и их последователями.

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что на выставке представлены не только всемирно известные художники, давно и по праву считающиеся классиками (кроме вышеназванных это, прежде всего, Ман Рэй и Луиза Буржуа), но и работы куда менее известных широкой публике авторов. Среди них особенно интересными кажутся три фантасмагорических полотна румынско-французского художника, эзотерика и мистика Виктора Браунера; картины лидера латиноамериканского авангарда Роберта Матты и чешского живописца Йозефа Шимы; плюс две сюрреалистические композиции датчанина Асгера Йорна, одного из со-основателей художественного движения «КОБРА» и апологета абстрактного экспрессионизма. Благодаря этому выставка «THE KEY TO DREAMS» не только выстраивает диалог сюрреализма с другими стилями, но и расширяет его собственный контекст.

Жоан Миро. Женщина, 1934 г. Collection Hersaint © 2025 Successió Miró / ProLitteris, Zurich Photo: Peter Schälchli, Zurich

Выставка в Фонде Бейлера продлится до 4 мая 2025 года включительно. Всю практическую информацию вы найдете на сайте фонда.