Весной этого года, представляя программу сезона давнего партнера Нашей Газеты – Оркестра Романдской Швейцарии, мы предупреждали, что начало его будет необычным: вместо традиционной «чистой» классики – джаз. Правда, классический. Главный «виновник» такого новшества – женевский джазовый пианист и артист-в-резиденции ОРШ Марк Перрену. (Этот музыкант, давший уже более 800 концертов по всему миру, недавно участвовал в Фестивале на пляже, так что, возможно, кто-то из наших читателей его уже слышал.)

Программа предстоящих концертов в Женеве и Лозанне такая соблазнительная, что, просто читая ее, начинаешь улыбаться. Судите сами.

Первым номером станет Рапсодия для кларнета и оркестра Клода Дебюсси. С сольной партией выступит кларнетист Дмитрий Расул-Кареев, с которым мы познакомились еще в 2009 году, когда этот выпускник Московской консерватории только поступил на работу в Оркестр, и с тех пор внимательно следили за его успехами, в частности, за созданной им летней школой для кларнетистов.

Джазовая музыка у многих ассоциируется прежде всего с саксофоном, а ведь кларнет был первым! Изобретенный около 1700 года в Нюрнберге, кларнет активно используется в музыке со второй половины 18 века, причем в самых разнообразных жанрах и составах: в качестве сольного инструмента, в камерных ансамблях, симфонических и духовых оркестрах, в народной музыке, на эстраде и – в джазе. Музыканты и слушатели ценят кларнет за его широкий диапазон, тёплый, мягкий тембр. Вероятно, именно романтичность тембра привлекла «отцов-основателей» джаза, особенно на ранних этапах становления этого стиля – стоит вспомнить великого Бенни Гудмена! – хотя потом кларнет, действительно, уступил место саксофону.

Интересно, что на протяжении всего 20 века кларнет оставался одним из самых востребованных инструментов в музыке. Способность выражать самые разнообразные настроения и чувства и техническая подвижность по-прежнему привлекали к этому инструменту внимание композиторов разных стилей и направлений. Высочайшие технические требования предъявляют к оркестровым кларнетистам сочинения Р. Штрауса, Равеля, Стравинского. Крупные сольные «кларнетные» эпизоды присутствуют в произведениях Бартока (балет «Чудесный мандарин»), Прокофьева (Пятая и Шестая симфонии), Шостаковича (Восьмая, Девятая и Десятая симфонии).

Клоду Дебюсси идею написать Рапсодию для кларнета «подсказало» участие в жюри конкурсов духовых инструментов в Парижской консерватории. В 1909 была создана версия для кларнета и фортепиано, а годом позже оркестровая.

Послушать это сочинение интересно хотя бы потому, что при жизни автора оно не было высоко оценено ни им самим, ни современниками, невольно сравнивавших его с очаровавшим всех «Послеполуденным отдыхом фавна» - в сравнении Рапсодия проигрывала. Композитор Николай Мясковский «услышал» в ней близость к теме Шемаханской царицы из «Золотого петушка» Н. А. Римского-Корсакова… Иногда для оценки произведения искусства требуется время. Давайте послушаем вместе и решим, «настоялась» ли Рапсодия?

Любителям джаза не стоит, конечно, представлять Дюка Эллингтона – он откликался на «герцога», хотя был признан Королем! Его 13-минутная рапсодия для фортепиано и оркестра New World A-Comin’ («Новый мир грядет») была написана в 1945 году. Источником вдохновения послужила книга Винсента Лашингтона «Роя» Оттли «New World A-Coming: Inside Black America». Почти забытый сегодня, Оттли был одним из самых известных афроамериканских корреспондентов в Соединенных Штатах в середине 20-го века. В книге, опубликованной в 1943 году, он описал жизнь афроамериканцев в нью-йоркском Гарлеме в 1920-х и 1930-х годах и их мечты о лучшем будущем. Чуткие уши уловят, что композиция этой рапсодии во многом напоминает «Лунную серенаду» Гленна Миллера. Не спешите обвинять Дюка Эллингтона в плагиате – по мнению некоторых исследователей джаза, это было сделано специально! Чудесная музыка прозвучит в исполнении Марка Перрену.

Завершит программу предпоследняя симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Дон Кихот», которую сам автор определил как «фантастические вариации на тему рыцарского характера». Завершенное в канун 1898 года произведение, навеянное грандиозным романом Сервантеса, длится 35 минут и состоит, по авторскому же определению, из интродукции, темы с вариациями и финала. Вскоре по окончании работы над этой симфонической поэмой Штраус сказал о ней: «Это очень оригинальное произведение, новое по краскам и весьма веселое, в котором показаны дураки. Они не замечают своей глупости, но потешаются над собой». Потешимся и мы – вместе с Оркестром Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта!

От редакции: Билеты на концерт 21 сентября в женевском Виктория-холле проще всего приобрести здесь, а на концерт 22 сентября в лозаннском Театре Болье – здесь. Увидимся на концерте, а пока послушаем Дюка Эллингтона!