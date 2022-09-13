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вторник, 13 сентября 2022 года   

Классический «Blue»|Le « Blue » classique

Автор: Надежда Сикорская, Женева-Лозанна, 13. 09. 2022.

(DR)

Первые абонементные концерты Оркестра Романдской Швейцарии в этом сезоне посвящены джазу.

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Le premier concert d’abonnement de l’OSR cette saison est consacré au jazz.

Весной этого года, представляя программу сезона давнего партнера Нашей Газеты Оркестра Романдской Швейцарии, мы предупреждали, что начало его будет необычным: вместо традиционной «чистой» классики джаз. Правда, классический. Главный «виновник» такого новшества женевский джазовый пианист и артист-в-резиденции ОРШ Марк Перрену. (Этот музыкант, давший уже более 800 концертов по всему миру, недавно участвовал в Фестивале на пляже, так что, возможно, кто-то из наших читателей его уже слышал.)

Программа предстоящих концертов в Женеве и Лозанне такая соблазнительная, что, просто читая ее, начинаешь улыбаться. Судите сами.

Первым номером станет Рапсодия для кларнета и оркестра Клода Дебюсси. С сольной партией выступит кларнетист Дмитрий Расул-Кареев, с которым мы познакомились  еще в 2009 году, когда этот выпускник Московской консерватории только поступил на работу в Оркестр, и с тех пор внимательно следили за его успехами, в частности, за созданной им летней школой для кларнетистов.

Джазовая музыка у многих ассоциируется прежде всего с саксофоном, а ведь кларнет был первым! Изобретенный около 1700 года в Нюрнберге, кларнет активно используется в музыке со второй половины 18 века, причем в самых разнообразных жанрах и составах: в качестве сольного инструмента, в камерных ансамблях, симфонических и духовых оркестрах, в народной музыке, на эстраде и в джазе. Музыканты и слушатели ценят кларнет за его широкий диапазон, тёплый, мягкий тембр. Вероятно, именно романтичность тембра привлекла «отцов-основателей» джаза, особенно на ранних этапах становления этого стилястоит вспомнить великого Бенни Гудмена! хотя потом кларнет, действительно, уступил место саксофону.

Интересно, что на протяжении всего 20 века кларнет оставался одним из самых востребованных инструментов в музыке. Способность выражать самые разнообразные настроения и чувства и техническая подвижность по-прежнему привлекали к этому инструменту внимание композиторов разных стилей и направлений. Высочайшие технические требования предъявляют к оркестровым кларнетистам сочинения Р. ШтраусаРавеляСтравинского. Крупные сольные «кларнетные» эпизоды присутствуют в произведениях Бартока (балет «Чудесный мандарин»), Прокофьева (Пятая и Шестая симфонии), Шостаковича (ВосьмаяДевятая и Десятая симфонии).

Клоду Дебюсси идею написать Рапсодию для кларнета «подсказало» участие в жюри конкурсов духовых инструментов в Парижской консерватории. В 1909 была создана версия для кларнета и фортепиано, а годом позже оркестровая.

Послушать это сочинение интересно хотя бы потому, что при жизни автора оно не было высоко оценено ни им самим, ни современниками, невольно сравнивавших его с очаровавшим всех «Послеполуденным отдыхом фавна» - в сравнении Рапсодия проигрывала. Композитор Николай Мясковский «услышал» в ней близость к теме Шемаханской царицы из «Золотого петушка» Н. А. Римского-КорсаковаИногда для оценки произведения искусства требуется время. Давайте послушаем вместе и решим, «настоялась» ли Рапсодия?

Любителям джаза не стоит, конечно, представлять Дюка Эллингтонаон откликался на «герцога», хотя был признан Королем! Его 13-минутная рапсодия для фортепиано и оркестра New World A-Comin’ («Новый мир грядет») была написана в 1945 году. Источником вдохновения послужила книга Винсента Лашингтона «Роя» Оттли «New World A-Coming: Inside Black America». Почти забытый сегодня, Оттли был одним из самых известных афроамериканских корреспондентов в Соединенных Штатах в середине 20-го века. В книге, опубликованной в 1943 году, он описал жизнь афроамериканцев в нью-йоркском Гарлеме в 1920-х и 1930-х годах и их мечты о лучшем будущем. Чуткие уши уловят, что композиция этой рапсодии во многом напоминает «Лунную серенаду» Гленна Миллера. Не спешите обвинять Дюка Эллингтона в плагиате по мнению некоторых исследователей джаза, это было сделано специально! Чудесная музыка прозвучит в исполнении Марка Перрену.

Завершит программу предпоследняя симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Дон Кихот», которую сам автор определил как «фантастические вариации на тему рыцарского характера». Завершенное в канун 1898 года произведение, навеянное грандиозным романом Сервантеса, длится 35 минут и состоит, по авторскому же определению, из интродукции, темы с вариациями и финала. Вскоре по окончании работы над этой симфонической поэмой Штраус сказал о ней: «Это очень оригинальное произведение, новое по краскам и весьма веселое, в котором показаны дураки. Они не замечают своей глупости, но потешаются над собой». Потешимся и мы вместе с Оркестром Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта!

От редакции: Билеты на концерт 21 сентября в женевском Виктория-холле проще всего приобрести здесь, а на концерт 22 сентября в лозаннском Театре Болье здесь. Увидимся на концерте, а пока послушаем Дюка Эллингтона!

 

 

 

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