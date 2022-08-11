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четверг, 11 августа 2022 года   

На пляж, с музыкой!|A la plage, avec la musique !

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 11. 08. 2022.

Кадр из фильма "Безопасность прениже всего" (1923)

Оркестр Романдской Швейцарии приглашает всех любителей классической музыки, джаза и кино на третий выпуск своего «пляжного» фестиваля. Билеты дешевые, а удовольствия – озеро. 

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L’Orchestre de la Suisse Romande invite les amateurs et amatrices de la musique classique, de cinéma et de jazz à la 3e édition de son Festival à Genève-Plage. 

В марте этого года, знакомя вас с программой предстоящего сезона Оркестра Романдской Швейцарии, мы сообщили, что он откроется джазовым концертом – вещь для симфонического оркестра неслыханная. Объяснить это можно лишь пребыванием в качестве артиста-в-резиденции женевского джазового пианиста Марка Перрену, давшего уже более 800 концертов по всему миру.  В каком-то смысле предстоящие три концерта на женевском пляже можно считать аперитивом к основному сезону, и одна мысль о них радует в нынешний зной.

Знатоки согласятся, что качественный аперитив – дело серьезное, вот и руководство ОРШ подошло к подготовке программы этого мини-фестиваля со всей ответственностью. Концерт для тубы с оркестром, немое кино в сопровождении живой музыки, любимые всеми мелодии Мишеля Леграна и акустический джаз – все это за три дня. А теперь подробнее.

Что может быть приятнее, чем вечером, когда схлынет зной (концерты начинаются в 20 ч. 45), расположиться на берегу озера и, наблюдая за игрой последних лучей солнца на его поверхности, погрузиться в чарующие звуки… Концерта для тубы с оркестром Эдварда Грегсона? Согласитесь, солирующую тубу услышишь редко, а потому будем благодарны родившемуся в 1945 году английскому композитору за то, что он предоставил возможность этому самому низкому по регистру медному духовому инструменту проявить себя во всей красе. Концерт для тубы был изначально написан Грегсоном в 1976 году для медного духового оркестра. Оркестровая версия появилась двумя годами позже, но была впервые исполнена лишь в 1983-м Джоном Флетчером, которому она была посвящена, в сопровождении Шотландского Национального оркестра в Эдинбурге.

В Женеве Концерт прозвучит в исполнении солиста Оркестра Романдской Швейцарии Росса Найта (кстати, тоже шотландца) и ОРШ под управлением его художественного руководителя Джонатана Нотта.

В программу вечера 18 августа включена также изумительная Серенада № 1 Йоханнеса Брамса, сочиненная в 1859 году.

Гвоздем программы следующего концерта, 19 августа, станет… фильм. Его название – «Безопасность прениже всего!» («Safety Last!») – приобретает, казалось бы, особое звучание в наши дни, когда столько усилий (и денег!) тратится на обеспечение санитарной, военной, финансовой, кибер и разных других видов безопасности. Кто-то еще, чего доброго, углядит в нем провокацию. Спокойствие, только спокойствие! Речь идет «всего лишь» о шедевре немого кино, классическом комедийном кинофильме 1923 года, снятом Фредом Ньюмайером и Сэмом Тэйлором. Главные роли исполнили Гарольд Ллойд и Милдред Дэвис, которые, кстати, в том же году поженились. Не видели, говорите? Ну, весь фильм, может, и правда не видели, но одну сцену точно – ту самую, где Гарольд Ллойд висит над городом на стрелке часов, она ведь присутствует и в начале нашего шедевра «Здравствуйте, я Ваша тетя», который точно смотрели все.

Музыка к фильму, написанная Карлом Дэвисом, разнесется над Женевским озером благодаря Оркестру Романдской Швейцарии под управлением Филиппа Берана.


В субботу 20 августа за пульт коллектива вновь встанет Джонатан Нотт, который, вместе с Марком Перенну за роялем и его джазовым трио, посвятит вечер памяти прекрасного французского композитора Мишеля Леграна. К радости многочисленных поклонников его творчества, прозвучат знакомые всем мелодии из фильмов «Шербурские зонтики» (1964), «Девушки из Рошфора» (1966), «Афера Томаса Крауна» (1968, за песню к этому фильму Легран получил одного из трех своих Оскаров), «Ослиная шкура» (1970), «Лето 42-го» (1971)… Можно не сомневаться, что зал будет подпевать. Хотите участвовать в хоре – скорее заказывайте билеты, стоимость которых будет полностью возмещена в случае дождя. Советуем захватить с собой раскладной стульчик или подстилку, чтобы не сидеть на траве. Приятных музыкальных вечеров! 

 

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