Нет, наверное, в мире человека, не любящего цирк. В этом смысле понятно решение руководства расположенной в Женеве компании Japan Tobacco International (JTI) отметить свой юбилей, пригласив женевскую публику на цирковое представление. Но с другой стороны…

Театральное искусство – значимая часть японской культуры, сформировавшаяся под влиянием Китая, Кореи, Индии, Персии, Тибета и различных религиозных течений, распространенных в Азии. Самая известная форма японского театра – это Кабуки, спектакли которого сочетают музыку, драму и танец. Кабуки существует с 17 века, и если и сегодня его костюмы и бои с мечами способны испугать кого-то из зрителей, то представьте себе атмосферу в театральных залах до 1680-х годов – именно до тех пор мечи в спектаклях использовались настоящие!

Несмотря на то, что серьезной традиции циркового искусства в Японии нет, как мы выяснили, еще в начале прошлого века, когда японская культура очень интересовала россиян – у некоторых наверняка хранятся бабушкины японские зонтики или гравюры – по России гастролировала труппа циркачей: они приехали к большому соседу в расчете на солидные заработки, а для пущей экзотики и по городам прогуливались в традиционных костюмах.

В современной Японии большинство местных цирковых трупп невелики по размеру и ограничены в средствах. Но зато каждый из артистов – мастер на все руки: клоун, танцор, акробат, да еще и дрессировщик животных в придачу.

Тем более интересно будет увидеть представление труппы CIRQUEWORK, которая сама именует себя «флагманом современного японского цирка». Труппа эта была создана молодыми японскими и иностранными циркачами и быстро приобрела международную репутацию, прославившись прежде всего своими захватывающими дух акробатическими номерами. Но не только – в спектаклях обязательно присутствуют танцы, музыка, световые и визуальные эффекты, что позволяет совместить последние технические достижения и «ловкость рук». И ног.

Шоу YOAH, с которым артисты труппы впервые приедут в Швейцарию, было создано ее художественным руководителем Юсаки Мочидзури и объединяет циркачей из разных стран. Как мы узнали, идея его возникла в момент созерцания луны, играющей важную роль в японской культуре как символ обновления и надежды. Не менее важную роль играет она и в этом спектакле, источниками вдохновения для которого послужили такие знаковые памятники страны, как Ōsawa pond (大沢池), старейший искусственный пруд в Японии, созданный в Киото еще в 8 веке, и расположенный в том же городе храм Daikaku-ji temple (大覚寺) – еще в 12 веке здесь проходили мирные переговоры, которые привели к объединению Северного и Южного императорских дворов после пятидесяти лет гражданской войны. Каждый номер спектакля «вертится» – в прямом и переносном смысле – вокруг этой темы, представляя мастерство людей-змей, воздушных гимнастов, жонглеров-диаболистов и других артистов, которые перенесут публику в вечный и волшебный мир YOAH.

Японское наследие, европейская история, глобальный бизнес – 25 лет JTI

JTI – лучший работодатель мира. В десятый раз подряд

«Потому что без воды…»

Все это великолепие компания JTI дарит вам совершенно бесплатно – вход на представление 14 июня в женевском Théâtre du Léman свободный, надо только зарегистрировать места, пройдя по вот этой ссылке.