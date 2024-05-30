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четверг, 30 мая 2024 года   

К нам едет цирк! |Le cirque arrive !

Автор: , Женева, .

Photo © CIRQUEWORK

По случаю 25-летия компании JTI и благодаря ее поддержке в Швейцарию впервые приедет японская цирковая труппа Cirquework, на выступления которой можно попасть бесплатно. Но только 14 июня!

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A l’occasion du 25è anniversaire de JTI et grâce à son soutien, une compagnie de cirque japonaise Cirquework se représentera en Suisse pour la première fois. Les spectacles sont gratuits !

Нет, наверное, в мире человека, не любящего цирк. В этом смысле понятно решение руководства расположенной в Женеве компании Japan Tobacco International (JTI) отметить свой юбилей, пригласив женевскую публику на цирковое представление. Но с другой стороны…

Театральное искусство – значимая часть японской культуры, сформировавшаяся под влиянием Китая, Кореи, Индии, Персии, Тибета и различных религиозных течений, распространенных в Азии. Самая известная форма японского театра – это Кабуки, спектакли которого сочетают музыку, драму и танец. Кабуки существует с 17 века, и если и сегодня его костюмы и бои с мечами способны испугать кого-то из зрителей, то представьте себе атмосферу в театральных залах до 1680-х годов – именно до тех пор мечи в спектаклях использовались настоящие!

Несмотря на то, что серьезной традиции циркового искусства в Японии нет, как мы выяснили, еще в начале прошлого века, когда японская культура очень интересовала россиян – у некоторых наверняка хранятся бабушкины японские зонтики или гравюры – по России гастролировала труппа циркачей: они приехали к большому соседу в расчете на солидные заработки, а для пущей экзотики и по городам прогуливались в традиционных костюмах.

В современной Японии большинство местных цирковых трупп невелики по размеру и ограничены в средствах. Но зато каждый из артистов – мастер на все руки: клоун, танцор, акробат, да еще и дрессировщик животных в придачу.

Тем более интересно будет увидеть представление труппы CIRQUEWORK, которая сама именует себя «флагманом современного японского цирка». Труппа эта была создана молодыми японскими и иностранными циркачами и быстро приобрела международную репутацию, прославившись прежде всего своими захватывающими дух акробатическими номерами. Но не только – в спектаклях обязательно присутствуют танцы, музыка, световые и визуальные эффекты, что позволяет совместить последние технические достижения и «ловкость рук». И ног.

Шоу YOAH, с которым артисты труппы впервые приедут в Швейцарию, было создано ее художественным руководителем Юсаки Мочидзури и объединяет циркачей из разных стран. Как мы узнали, идея его возникла в момент созерцания луны, играющей важную роль в японской культуре как символ обновления и надежды. Не менее важную роль играет она и в этом спектакле, источниками вдохновения для которого послужили такие знаковые памятники страны, как Ōsawa pond (大沢池), старейший искусственный пруд в Японии, созданный в Киото еще в 8 веке, и расположенный в том же городе храм Daikaku-ji temple (大覚寺) – еще в 12 веке здесь проходили мирные переговоры, которые привели к объединению Северного и Южного императорских дворов после пятидесяти лет гражданской войны. Каждый номер спектакля «вертится» – в прямом и переносном смысле – вокруг этой темы, представляя мастерство людей-змей, воздушных гимнастов, жонглеров-диаболистов и других артистов, которые перенесут публику в вечный и волшебный мир YOAH.

По отзывам тех, кто уже видел этот спектакль, его создателям удалось мастерски соединить японские традиции и современность, наполнить шоу ритмами и поэзией, сочетание которых точно вас удивит. Среди многочисленных участников стоит выделить нескольких «народных артистов Японии». Кто же они? Цумуги Мацуи, прославившийся в качестве исполнителя главной роли в японской версии «Пипина» – помните такой бродвейский мюзикл 1972 года в постановке Боба Фосса? Юсаку Мочидзуки – жонглер диаболо, бывший чемпион мира. Юя Такатори, умеющий потрясающе балансировать на стуле и выигравший национальный конкурс в этой области. Томохиро Морита – национальный чемпион в области жонглирования, и Антони Вайс, выпускник Национальной цирковой школы Монреаля, непревзойденный воздушный гимнаст.

Все это великолепие компания JTI дарит вам совершенно бесплатно – вход на представление 14 июня в женевском Théâtre du Léman свободный, надо только зарегистрировать места, пройдя по вот этой ссылке

 

 

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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