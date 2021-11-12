Автор: Заррина Салимова, Вадуц, 12. 11. 2021.
По случаю 25-летия художественного фонда VP Bank, картины из коллекции банка впервые покинут стены офисов в Вадуце, Тризене и Цюрихе и будут представлены на выставке в Музее изящных искусств Лихтенштейна.|
À’occasion du 25e anniversaire de la VP Bank Art Foundation, des œuvres de la collection de la banque quitteront pour la première les locaux de Vaduz, Triesen et Zurich pour être exposées au Musée des Beaux-Arts du Liechtenstein.
Не секрет, что кроме основной своей деятельности кредитно-финансовые учреждения охотно выступают в роли меценатов, поощряя местные таланты и создавая художественные коллекции. Еще 600 лет назад семья банкиров Медичи понимала, что одних только денег недостаточно, чтобы войти в историю и завоевать уважение потомков. Активно поддерживая скульпторов, архитекторов и живописцев, Медичи превратили Флоренцию в мировой центр искусства и во многом способствовали возникновению Ренессанса.
Современные банкиры берут пример с известного флорентийского клана и могут похвастаться уникальными арт-коллекциями. Не стал исключением и VP Bank – частный банк, активно работающий на международном уровне, в том числе на российском и украинском рынках, и являющийся одним из крупнейших банков Лихтенштейна. За более чем шесть десятилетий своей работы банк превратился в активную международную банковскую группу с офисами, расположенными буквально по всему миру – от Вадуца до Сингапура.
Начало художественной коллекции VP Bank было положено Хайнцем Батлинером, который, будучи генеральным директором учреждения, в 1970-х годах начал приобретать для банка произведения искусства. Он ставил своей целью интеграцию искусства в рабочую среду: картины должны были не храниться на складе, а быть доступными для клиентов и сотрудников банка. Добавим, что этот принцип остается актуальным и сегодня.
Ровно 25 лет назад, в 1996 году, был основан художественный фонд VP Bank, что позволило разработать уточненную концепцию коллекции и целенаправленно приобретать арт-объекты. Собрание фонда сосредоточено на живописи – от послевоенного периода до настоящего времени. Фонд VP Bank коллекционирует работы как иностранных, так и местных современных художников.
По случаю 25-летнего юбилея фонда, все желающие смогут увидеть произведения из коллекции банка в рамках выставки Out of Office, проходящей до 13 марта 2022 года в Кунстмузеуме Лихтенштейна. По словам председателя художественного фонда VP Bank Ханса Брунхарта, экспозиция является уникальной, поскольку работы, за редким исключением, до сих пор выставлялись только в банковских офисах.
Концепция выставки, кураторами которой стали Кристиана Мейер-Штолль и Хенрик Утермёле, строится на сопоставлениях и контрастах, что позволяет подчеркнуть особенности каждой из работ. Например, динамичные изображения противопоставляются спокойным и монохромным, насыщенные цвета сопоставляются с редуцированной цветовой гаммой, а абстрактные работы контрастируют с фигуративными.
У кураторов возникла оригинальная идея пригласить художницу Ханну Рёкле для разработки цветовой концепции – ее сдержанная и довольно холодная цветовая палитра охватила всю экспозицию. Фотографии Барбары Бюлер, в свою очередь, позволяют посетителям получить представление о том, как произведения искусства взаимодействуют с рабочей средой. Всего в музее представлены работы полутора десятков современных художников, включая Бруно Кауфмана, Эви Климанд, Ханнса Куницбергера, Орели Немур, Арно Оэри, Юргена Партенхаймера, Дэвида Рида и Карину Вишневска.
Совершить культурное путешествие в Вадуц стоит еще ради нескольких выставок, проходящих в Музее изящных искусств Лихтенштейна, который буквально вчера открыл свои двери после проведения ремонтных работ. Так, до 24 апреля можно будет побывать на первой в немецкоязычном мире комплексной персональной выставке всемирно известной бразильской художницы Риваны Нойеншвандер, которая поднимает в своих работах социально значимые темы.
Добавим, что, в честь возобновления работы, в выходные дни 13 и 14 ноября Кунстмузеум Лихтенштейна совместно с Hilti Art Foundation приглашает всех любителей искусства на Дни открытых дверей. В программе – короткие получасовые экскурсиям с гидом по новым выставкам и увлекательные практические занятия для детей. Время работы: с 10.00 до 17.00. Вход свободный. Практическую информацию можно найти на сайте музея.
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