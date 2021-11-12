Не секрет, что кроме основной своей деятельности кредитно-финансовые учреждения охотно выступают в роли меценатов, поощряя местные таланты и создавая художественные коллекции. Еще 600 лет назад семья банкиров Медичи понимала, что одних только денег недостаточно, чтобы войти в историю и завоевать уважение потомков. Активно поддерживая скульпторов, архитекторов и живописцев, Медичи превратили Флоренцию в мировой центр искусства и во многом способствовали возникновению Ренессанса.

Современные банкиры берут пример с известного флорентийского клана и могут похвастаться уникальными арт-коллекциями. Не стал исключением и VP Bank – частный банк, активно работающий на международном уровне, в том числе на российском и украинском рынках, и являющийся одним из крупнейших банков Лихтенштейна. За более чем шесть десятилетий своей работы банк превратился в активную международную банковскую группу с офисами, расположенными буквально по всему миру – от Вадуца до Сингапура.

Начало художественной коллекции VP Bank было положено Хайнцем Батлинером, который, будучи генеральным директором учреждения, в 1970-х годах начал приобретать для банка произведения искусства. Он ставил своей целью интеграцию искусства в рабочую среду: картины должны были не храниться на складе, а быть доступными для клиентов и сотрудников банка. Добавим, что этот принцип остается актуальным и сегодня.

Ровно 25 лет назад, в 1996 году, был основан художественный фонд VP Bank, что позволило разработать уточненную концепцию коллекции и целенаправленно приобретать арт-объекты. Собрание фонда сосредоточено на живописи – от послевоенного периода до настоящего времени. Фонд VP Bank коллекционирует работы как иностранных, так и местных современных художников.

По случаю 25-летнего юбилея фонда, все желающие смогут увидеть произведения из коллекции банка в рамках выставки Out of Office, проходящей до 13 марта 2022 года в Кунстмузеуме Лихтенштейна. По словам председателя художественного фонда VP Bank Ханса Брунхарта, экспозиция является уникальной, поскольку работы, за редким исключением, до сих пор выставлялись только в банковских офисах.

Концепция выставки, кураторами которой стали Кристиана Мейер-Штолль и Хенрик Утермёле, строится на сопоставлениях и контрастах, что позволяет подчеркнуть особенности каждой из работ. Например, динамичные изображения противопоставляются спокойным и монохромным, насыщенные цвета сопоставляются с редуцированной цветовой гаммой, а абстрактные работы контрастируют с фигуративными.

У кураторов возникла оригинальная идея пригласить художницу Ханну Рёкле для разработки цветовой концепции – ее сдержанная и довольно холодная цветовая палитра охватила всю экспозицию. Фотографии Барбары Бюлер, в свою очередь, позволяют посетителям получить представление о том, как произведения искусства взаимодействуют с рабочей средой. Всего в музее представлены работы полутора десятков современных художников, включая Бруно Кауфмана, Эви Климанд, Ханнса Куницбергера, Орели Немур, Арно Оэри, Юргена Партенхаймера, Дэвида Рида и Карину Вишневска.

Совершить культурное путешествие в Вадуц стоит еще ради нескольких выставок, проходящих в Музее изящных искусств Лихтенштейна, который буквально вчера открыл свои двери после проведения ремонтных работ. Так, до 24 апреля можно будет побывать на первой в немецкоязычном мире комплексной персональной выставке всемирно известной бразильской художницы Риваны Нойеншвандер, которая поднимает в своих работах социально значимые темы.

Кроме того, до 28 августа будет проходить выставка «Тело - Жест – Пространство», на которой представлены работы из фонда Hilti Art Foundation. Экспозиция включает картины, скульптуры и графические работы, посвященные человеческой фигуре в пространстве. Является ли пространство необходимым условием для присутствия тела? Или скорее тело создает пространство? Ответы на эти вопросы вы можете узнать, разглядывая картины Фердинанда Ходлера, Макса Бекмана, Готхарда Граубнера, Лучо Фонтана и других художников.

Добавим, что, в честь возобновления работы, в выходные дни 13 и 14 ноября Кунстмузеум Лихтенштейна совместно с Hilti Art Foundation приглашает всех любителей искусства на Дни открытых дверей. В программе – короткие получасовые экскурсиям с гидом по новым выставкам и увлекательные практические занятия для детей. Время работы: с 10.00 до 17.00. Вход свободный. Практическую информацию можно найти на сайте музея.