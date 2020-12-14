Двадцать лет опыта

Сопровождение русскоязычных клиентов – давняя традиция в VP Bank Цюриха, а на российском и украинском рынках он работает уже более двадцати лет. Свыше десяти лет VP Bank располагает представительским офисом в Москве. С тех пор банк поддерживает тесные связи с юристами, управляющими трастами, специалистами по планированию активов и по комплаенсу, специализирующимися именно на этом рынке. Клиентов из упомянутых регионов всегда привлекал VP Bank, сочетающий безупречную репутацию с деловой моделью, ориентированной на особые запросы каждого клиента. Благодаря широкой экспертной сети, специалисты VP Bank, работающие в Цюрихе, прекрасно понимают положение клиентов на этих рынках и могут предлагать наиболее подходящие для них решения. Кроме того, страны Центральной Азии и Евразии представляют собой огромный потенциал.

Защита и передача семейных активов

VP Bank предлагает открытую архитектуру и первоклассный набор финансовых продуктов в сочетании с индивидуальными решениями. Для того чтобы предложить такой пакет, необходимо четко понимать требования каждого конкретного клиента. Основная забота большинства российских и украинских клиентов состоит в защите их приносящих прибыль активов. Большая доля таких активов до сих пор часто состоит из капиталов первого поколения и корпоративных фондов. Для таких клиентов важно держать активы в надежном месте.

Второй важный вопрос – передача активов второму поколению. Представители этого второго поколения часто получили отличное образование, проживают в иных юрисдикциях и участвуют в альтернативных инвестициях. Для VP Bank это означает большие сложности, связанные с трансграничными операциями и налогообложением. В некоторых случаях существует четкий план с четко выделяемыми активами, в других процесс изначально не организован и разные виды активов – например, раскиданная по миру недвижимость и частный акционерный капитал – переплетены между собой. Перед лицом таких сложностей VP Bank занимает активную позицию и использует их как возможности для упрочения отношений с семьей клиента. Поэтому важно иметь в лице банка партнера, обладающего глубинным понимаем и гибкостью, готового приложить особые усилия в переходный период.

Возникает еще один вопрос – о привлекательной прибыли в нынешней непростой инвестиционной обстановке. Решение – в тесном контакте с клиентом, в открытом обсуждении ситуации и возможностей, предоставляемых рынком, а далее – в нахождении подходящего для данного клиента инвестиционного решения, удовлетворительного с точки зрения безопасности и прибыли. Для того, чтобы выявить и удовлетворить эти и другие потребности как можно более эффективно, VP Bank совмещает новейшие IT-техники и роботов последнего поколения с личностными советами специалистов. Это позволяет клиентам торговать на подходящих платформах, осуществлять мониторинг портфолио в реальном времени и получать всю требуемую информацию. Если возникает необходимость в более серьезных дискуссиях, клиент получает от своего персонального менеджера подобающие советы. Персональный менеджер остается в тесном контакте с клиентом и его семьей в течение длительного времени.

Цюрих – мощный финансовый центр

Нахождение банка в Швейцарии дает клиентам из России и Евразии многочисленные преимущества. С одной стороны, Швейцарию как финансовый центр характеризуют ее стабильность, ее ААА рейтинг, прочность швейцарского франка, надежность правовой системы и географическая доступность. В стране есть два очень привлекательных банковских центра, в Женеве и Цюрихе, а это значит, что VP Bank располагает экспертно-консультационным центром для русскоязычных клиентов. Кроме того, персональные менеджеры, особенно работающие в Цюрихе, часто выезжают к клиентам, где бы они не находились, для удовлетворения потребностей их самих и членов их семей. В последние месяцы такие поездки были крайне ограничены, в связи с чем VP Bank стал активнее использовать цифровые средства связи для поддержания личного и прямого контакта с клиентами. Экспертно-консультационный центр банковской группы для русскоязычных клиентов находится в Цюрихе, в нем работают 20 специалистов, многие из которых владеют русским языком.

Возникающие возможности

Через свои службы, занимающиеся комплаенсом и правовыми вопросами, а также через своих персональных менеджеров VP Bank внимательно следит за развитием местных рынков. Системы налогообложения в России, Украине и Евразийском регионе относительно молоды и могут меняться довольно неожиданно. Поэтому важно иметь партнера, который бдительно следит за этими изменениями и понимает, каковы их последствия для клиента. Украина, например, в настоящее время меняет свой налоговый кодекс, а России раздумывает о пересмотре соглашения о двойном налогообложении – это лишь два примера нововведений, способных отразиться на налогоплательщиках. Существует также международный тренд, серьезно влияющий на работу с российскими и украинскими клиентами – ненадежность правовой системы. Именно по этой причине и ради большей безопасности клиенты часто предпочитают оффшорные юрисдикции. В силу многих локальных мер, принимаемых под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), легальные оффшорные организации должны будут подчиняться новым, усиленным законодательствам. А это приведет к тому, что эта часть процесса планирования активов значительно подорожает. С другой стороны, либерализация законодательства во многих странах упрощает установление прямых банковских отношений в Швейцарии.



О банке VP Bank

Банковская группа VP Bank Group – это частный банк, активно работающий на международном уровне, один из крупнейших банков Лихтенштейна. Банк был основан в Лихтенштейне в 1956 году Гидео Фегером. Он же установил два определяющих принципа его деятельности, остающиеися неизменными по сей день: акцентирование внимания на клиенте и его финансовой безопасности. За более чем шесть десятилетий банк превратился в активную международную банковскую группу. Его офисы расположены в Вадуце (головной офис), Цюрихе, Люксембурге, Сингапуре, Гонконге и Тортоле (Британские Виргинские острова). Акции банка VP Bank представлены на швейцарской бирже SIX Swiss Exchange, и рейтинг «А», установленный американским агентством Standard & Poor’s, свидетельствует о финансовой мощи банка. В банке VP Bank работает 980 сотрудников, он имеет в управлении клиентские активы, включая активы на ответственном хранении, общая сумма которых превышает 52 млрд франков.

Об авторе: Томас Уэст Олсен – член руководства банка, глава отделения обслуживания состоятельных клиентов из Центральной и Восточной Европы