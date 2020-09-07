Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 7. 09. 2020. Просмотров: 226
Так называется выставка, открывшаяся в Фонде Эрмитаж в Лозанне в прошлую пятницу и посвященная связям между изобразительным искусством и одним из главных визуальных прорывов 20 века – кино.|
C’est le titre d’une exposition qui s’est ouvert à la Fondation de l’Hermitage à Lausanne vendredi dernier et qui est consacrée aux liens entre les beaux-arts et l’une des grandes révolutions visuelles du 20e siècle : le cinéma.
В течение 19 века многочисленные технологические инновации потрясали традиционное изобразительное искусство и меняли взгляд людей на мир, пытаясь воспроизвести время и движение. Интересен вклад французского художника Луи Дагера, химика и изобретателя, одного из создателей фотографии. Вместе со своим компаньоном он построил диораму: сидящие зрители могли увидеть какой-нибудь огромный собор снаружи, а потом вдруг оказаться внутри. Для этого писались две картины, размером до 22 метров в высоту. Диорама имела огромный успех в Париже и прославила Дагера.
Чтобы упростить себе работу при создании таких огромных картин, Дагер использовал камеру обскуру, однако никак не мог закрепить изображение на экране. Он провёл огромное количество опытов, экспериментируя с химическими веществами, а потом узнал о Нисефоре Ньепсе, который занимался примерно такими же опытами. В конце 1820-х он уже вместе с Жозефом Ньепсом работал над созданием метода фотографии, но в 1833 году Ньепс скончался, а дагеротипия была изобретена уже после этого, практически случайно, как следствие очередного опыта.
Прогресс в области фотографии, достигнутый к 1840-м годам и позже, послужил технологической основой для рождения нового искусства, искусства кино.
Выставка прослеживает очевидную связь между первыми фильмами братьев Люмьер и картинами импрессионистов: проявляя интерес к промышленному пейзажу, поездам и вокзалам, сценам интимной жизни или туристическим пляжам, они, подобно Клоду Моне и Камилю Писсарро, на деле прослеживают глубинные трансформации современного общества.
Уже с 1896 года братья Люмьер «крутили кино» через сеть прокатчиков, покупавших права на показы как во Франции, так и за рубежом. В Швейцарии их первым последователем стал предприниматель из кантона Во Франсуа-Анри Лаванши-Кларк, в свободное от кино время торговавший английским мылом. Быстро осознав пропагандистскую силу кино, он организовал немало съемок, в частности, на Национальной выставке в Женеве в 1896 году или в Лозанне, запечатлев плотников, работающих на площади св. Франциска.
В начале 20 века кубизм совершил переворот во всех видах искусства, а главным его героем стал Шарло, появившийся на экранах в 1914 году и открытый во Франции поэтом Гийомом Аполлинером в 1916-м. Именно этот легендарный персонаж Чарли Чаплина привлек внимание к кино Фернана Леже, Жана Кокто и других художников.
Не обошлось на выставке и без «русского следа». «Несмотря на дипломатическую изоляцию нового Советского союза после революции 1917 года, русские художники остаются прочно вовлечены в инновационные авангардные процессы в Европе и вносят в них свой вклад, - прочитает посетитель в одном из залов. – Новый режим, национализировав производство и прокат фильмов в 1919 году, выводит на первый план искусство кинематографа, воспринимаемое как мощное орудие пропаганды».
Крылатая фраза В. И. Ленина на эту тему на стене музея не запечатлена, зато швейцарские посетители имеют возможность узнать о творчестве Дзиги Вертова, Всеволода Мейерхольда, Сергея Эйзенштейна и Александра Родченко.
Разумеется, особое место уделено гордости Швейцарии – стоявшему у истоков французской новой волны режиссеру Жану-Люку Годару, о котором Наша Газета неоднократно рассказывала. Интересно узнать, например, что во время показов фильмов Годара в США, режиссер много общался с местными художниками, среди которых был родившийся в Латвии и живший в Калифорнии Гвидо Август, в 1968 году создавший серию сериграфий в стиле поп арта, использовавшихся в качестве «трейлеров» к фильмам Годара.
Одним словом, если вы любите живопись и кино, то выставка вам точно понравится – вы можете посетить ее до 3 января 2021 года.
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