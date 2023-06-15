«Здесь эспрессо стоит пять франков!», - элегантный итальянец в ладно скроенном темно-синем льняном костюме говорил с кем-то по телефону, стоя в очереди в кафе, расположенном у входа в один из павильонов Art Basel. Сложив пальцы одной руки в характерный итальянский жест, гость предпоказа, попасть на который, к слову, можно было только по приглашению, громко выражал свое негодование, постоянно повторяя слово «чинкве!». И его возмущение можно понять. В Италии за эту же сумму можно выпить пять чашек кофе. С учетом инфляции, возможно, четыре, но все же. Остальные посетители снисходительно улыбались: VIP-гости Art Basel без сожаления расстаются с гораздо большими суммами.

После первых дней предпоказа галеристы довольно потирали руки. Инфляция, растущие процентные ставки и война должны были бы вызвать замедление арт-рынка, но по Art Basel это пока не очень заметно, хотя однозначно судить о финансовом успехе выпуска можно будет только после закрытия ярмарки. В конце концов, несмотря на все колебания рынка и кризисы, были, есть и будут коллекционеры, готовые приобретать искусство по любым ценам. Так, галерея Hauser & Wirth продала американскому коллекционеру скульптуру «Паук IV» (1996) Луизы Буржуа за 22,5 млн долларов. Картина Филипа Густона ушла за 9,5 млн долларов, а полотно Джонаса Вуда – за 2,5 млн. Работа Пауля Клее была продана галереей Di Doma New York за сумму от 3 до 4 млн долларов. Галерея Gagosian сообщила СМИ, что день открытия был «самым оживленным за последние годы».

Если у вас нет свободных тысяч (или миллионов) франков, то к осмотру стендов галерей на Art Basel можно подойти как к походу в музей. Галерея Acquavella, например, привезла в Базель полотно Марко Ротко в рафинированных оранжевых оттенках (запрашиваемая цена – 60 млн долларов), а на стенде галереи Nahmad вывешен чудный Пикассо.

Сектор Unlimited традиционно ориентирован скорее на тех, кто приезжает на Art Basel не приобретать искусство, а любоваться им. На огромной площади галереи-участницы ярмарки имеют возможность представить инсталляции, которые из-за их размеров или технической сложности невозможно выставить в рамках стенда. В этом году куратор Джованни Кармине отобрал для Unlimited работы 76 художников – это рекорд. Тон экспозиции задает видеоинсталляция франко-алжирского художника Аделя Абдессемеда: горящий корабль с одиноко стоящим человеком на борту отсылает к трагической гибели сотен беженцев в Средиземном море. Метафора человечества как тонущего судна подхвачена на картине Ю Хона «Корабль дураков», название которой вдохновлено одноименным триптихом Иеронима Босха: группа молодых людей пытается удержать лодку на плаву на фоне ледника и бушующих волн. Картина призывает зрителей задуматься о том, что все живые существа, включая людей, являются частью одной большой экосистемы. В конце павильона посетитель натыкается на гигантский алюминиевый корабль Жан-Мари Апприу: два экзо-человека устремили свои взгляды за горизонт в поисках разумного человечества.

Что, помимо навигационной тематики, объединяет эти работы? Плакативность, которую в общем и целом можно назвать бедой этого выпуска. Экология, миграция, деколонизация – галочки расставлены везде. Когда идет война, когда мы переживаем неопределенные времена в геополитическом и финансовом планах, когда мы испытываем страх, неуверенность и постоянное беспокойство, мы хотим обратиться к искусству за утешением и ответами. Прошлогодняя биеннале в Венеции, например, была проникнута ощущением острой тоски, став достоверным отражением текущей мировой ситуации, но при этом посетители покидали выставочные павильоны с ощущением веры в будущее человечества. На Art Basel чувства и эмоции вытесняются бесконечными разговорами о продажах и перспективах развития арт-рынка. Безусловно, Art Basel – это ярмарка, а не биеннале или музейная выставка, поэтому и ожидания должны быть другими. Тем не менее, немного грустно осознавать, что коммерческая составляющая этого мероприятия постепенно затмевает все остальное.

Однако достойные объекты на Art Basel, конечно, имеются. Работа художницы из Боснии и Герцеговины Сельмы Сельман, например, представляет собой разобранный на части кузов автомобиля Mercedes-Benz с нарисованными женскими телами. Перформанс литовского художника Августаса Серапинаса, который иронично сравнивает физические упражнения и штудии начинающих художников, заставит улыбнуться. Не пропустите также видеоинсталляцию «Двери» Кристиана Марклея, представляющую собой нарезку из разных фильмов, герои которых открывают и закрывают двери, попадая из одной ленты в другую. Видеомонтаж можно сравнить с лабиринтом или ментальным архитектурным объектом, в котором зритель может потеряться.

Бросается в глаза интересный тренд на использование в инсталляциях разных элементов языка и речи – букв и звуков, слов и предложений. Словно чувствуя, что люди разучились говорить друг с другом, художники пытаются наладить коммуникацию с помощью искусства. Так, Хорхе Мендес Блейк использовал технику «демонтажа языка» и, взяв за основу «Бесплодную землю» Т. С. Элиота, использовал каждое слово поэта для создания новой масштабной композиции. Бронвин Кац создала инсталляцию для обозначения фонетики воображаемого креольского языка /xabi: звуки и буквы материализованы с помощью стали и камня. «Песнь свободы» московского художника Павла Пепперштейна состоит из двадцати одной акварельной иллюстрации с цитатами из одноименной поэмы Уильяма Блейка. А Сюзанна МакКлелланд для своей работы «Немое» написала 26 картин, задуманных как буквы латинского алфавита. Разобрав язык на элементарные компоненты и отделив символы от их функций, она создала альтернативный непроизносимый алфавит, в котором слуховое восприятие заменено визуальным.

Работы с камнями и кристаллами также встречаются довольно часто, при этом своей изысканной простотой особенно выделяется «Круг Цугшпитца» Ричарда Лонга. Медитативная скульптура состоит из мелких и средних кусков альпийского известняка, расположенных в форме круга.

Из работ современных классиков в секции Unlimited выставлены, среди прочего, серия портретов Ричарда Аведона, а также монументальная композиция яркого представителя итальянского течения «арте повера» Джузеппе Пеноне. Его инсталляция представляет собой отпечаток губ, выполненный из шипов акации, которые символизируют мириады нервных окончаний, отвечающих за чувствительность нашей кожи.

«Наследственные раны» Хэ Сянъю, на наш взгляд, можно назвать одной из самых интересных инсталляций. 24 стула, найденные художником в разных школах, испещрены каракулями и царапинами, оставленными школьниками, которые таким способом сопротивлялись «гомогенизации». Стулья аккуратно расставлены по трем диагональным линиям, создавая ощущение строгого порядка. Перед ними стоит группа миниатюрных стульев, которые являются точной копией оригинала и имеют те же повреждения. Эти копии, таким образом, «унаследовали» травму, спровоцированную подавлением и ограничением индивидуальности. Два комплекта идентичных школьных стульев заставляют задуматься о неизбежности передачи травм от одного поколения другому.

Параллельно с основной экспозицией в отдельном павильоне проходит ярмарка Design Miami, «усохшая» в этом году наполовину, если не на две трети: искренне не рекомендуем тратиться на комбинированный билет, включающий посещение Art Basel и Design Miami. Подозреваем, что стоимость билетов может некоторым показаться завышенной: за вход на один день придется заплатить 67 франков, но есть заманчивые предложения для посещения в вечернее время. Даже если вы не планируете идти на ярмарку, от поездки в город на Рейне в эти выходные отказываться не стоит: Art Basel, как обычно, подготовил бесплатную программу Parcours, в рамках которой по всему городу можно увидеть скульптуры и инсталляции современных художников.

От редакции: Больше снимков с ярмарки Art Basel 2023 вы можете найти в нашей фотогалерее.