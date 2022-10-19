Идея поехать в эти выходные в Париж, чтобы посетить первый – исторический – французский выпуск салона Art Basel может некоторым показаться безумной. Но если учесть, что дорога из Женевы до Парижа занимает практически те же три часа, что и, например, до Базеля, а швейцарские отели по ценам не уступают парижским, то короткое культурное путешествие в столицу Франции можно считать оправданной тратой средств.

О том, что группа MCH, проводящая Art Basel в самом Базеле, Гонконге и Майами-Бич, откроет новую ярмарку в Париже, стало известно в январе. Новость потрясла мир искусства, так как Art Basel практически вытеснил и заменил крупнейший французский арт-салон FIAC, который в течение многих лет проводился в те же даты в октябре. Вернется ли FIAC в Париж неизвестно: некоторым аналитикам трудно представить, что город сможет вместить две таких крупных выставки. Кроме того, в Париже проходит и множество других небольших ярмарок, посвященных дизайну, современному искусству и фотографии.

Новый салон, получивший «кутюрное» название Paris+ par Art Basel, откроется для VIP-гостей уже сегодня, а для широкой публики – в четверг. Основным местом проведения ярмарки станет временный Большой дворец (Grand Palais Éphémère), возведенный на Марсовом поле по проекту архитектурного бюро Wilmotte & Associés и призванный заменить выставочные помещения закрытого на реконструкцию Большого дворца. В первом парижском выпуске принимают участие 156 галерей из 30 стран, которые представят исключительные произведения искусства во всех жанрах – от живописи и скульптуры до фотографии и цифровых работ. На Paris+ par Art Basel можно будет увидеть (и приобрести) шедевры XX века и работы перспективных начинающих художников. В секции Galeries Émergentes, посвященной молодым галереям со всего мира, будет представлено 16 персональных презентаций, включая LC Queisser из Тбилиси.

Кроме того, по всему городу будут разбросаны около двух десятков общедоступных инсталляций. Непременно загляните в сад Тюильри, чтобы увидеть работы художников, чьи методы часто переосмысливают роль искусства в общественной среде. Например, инсталляция датской художницы Нины Байер «Хранители» представляет собой четырех опрокинутых мраморных львов, лежащих на земле и покрытых семенами, которые привлекают птиц.

Популярной в социальных сетях обещает стать фотография скульптуры немецкой художницы Юдит Хопф «Пользователь телефона 4 (на открытом воздухе)»: бетонная фигура держащего смартфон человека посвящена непростым отношениям между людьми и их мобильными устройствами. В саду Тюильри также можно будет увидеть «Синий обелиск с цветами» Ники де Сен-Фалль. Скульптура изготовлена из стекловолокна, смолы, витражей, зеркального стекла и металла. Художница создала эти обелиски в рамках кампании против дискриминации в связи с ВИЧ и СПИДом в самом начале распространения заболевания. Фаллическая форма была одновременно данью памяти скончавшимся, отсылкой к презервативам, феминистским жестом презрения к мужскому шовинизму и аллюзией на Луксорский обелиск на площади Согласия в Париже.

В Национальном музее Эжена Делакруа пройдет презентация работ афроамериканского художника Таддеуса Мосли, которая станет первой персональной музейной выставкой скульптора во Франции. Мосли представит инсталляцию, состоящую из скульптур самого разного размера – от миниатюрных до монументальных. А на Вандомской площади можно будет увидеть работу немецко-польской художницы Алисии Кваде: инсталляция из сфер и лестниц ставит под сомнение наше отношение к знанию, Вселенной и механизмам власти. «Мы должны признать абсурдность того, что мы все вместе помещены на вращающийся глобус, летающий в пустоте», - считает художница.

Не пропустите также серию «Беседы»: Шарль Тейсу и Пьер-Александр Матеос будут разговаривать с крупнейшими деятелями современной культуры на лодке, пришвартованной под Эйфелевой башней, обсуждая актуальные вопросы в мире искусства – от дендизма и панафриканизма до круизной и клубной культуры (что бы это ни значило). Все дискуссии будут транслироваться в прямом эфире на странице Art Basel в Facebook и будут открыты для всех желающих – бесплатно, но необходима регистрация.

Добавим, что выставки Art Basel, как правило, привлекают коллекционеров, дилеров, кураторов, критиков, художников и любителей искусства со всего мира. На ярмарках нередко совершаются крупные сделки. Причем если ранее базельский выпуск был главным в расписании мероприятий Art Basel, то сейчас его место может занять парижский салон. Как отмечают эксперты, парижская культурная инфраструктура начала увядать в середине прошлого века, когда полюсами притяжения для художников стали Нью-Йорк и Лондон. Сейчас же ситуация меняется, не в последнюю очередь благодаря Brexit и пандемии – ежегодное проведение Art Basel в Париже может вернуть французской столице звание мирового центра современного искусства.