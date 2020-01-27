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вторник, 28 января 2020 года   

Искусство говорит само за себя|L’art parle pour lui-même

Автор: Лейла Бабаева, Базель, 27. 01. 2020. Просмотров: 266

Джеймс Энсор, «Заинтригованные маски» (1930) (© Emanuel Hoffmann Foundation, Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler/unibas.ch)

Швейцарские ученые выяснили, что информация о произведениях искусства, представленная на выставках, не влияет на чувство прекрасного посетителей. Сердца поклонников живописи и скульптуры начинают биться чаще при созерцании самих шедевров, отмечается в официальном коммюнике.|
Des scientifiques suisses ont découvert que les informations sur les œuvres d'art présentées lors d'expositions n'affectent pas le sens esthétique des visiteurs. Selon le communiqué officiel, les cœurs des amateurs de peintures et de sculptures commencent à battre plus souvent lors de la contemplation des chefs-d'œuvre.

Восприятие произведений искусства зависит от разных факторов: например, от выбранных художником красок, сюжета и названия, а также эрудиции посетителя музея. Психологи Базельского университета провели исследование с целью выяснить, влияют ли сведения об экспонатах на чувство прекрасного, и если да, то как именно. По результатам предыдущих исследований, сопутствующая информация может определять восприятие – например, вино кажется тем вкуснее, чем выше его цена. Кроме того, потребитель получает больше удовольствия от вина, если пьет его из тяжелого бокала, поскольку мозг человека ассоциирует вес с качеством. 

В рамках эксперимента, проведенного базельскими учеными, 75 участников посетили экспозицию Future Present в музее Шаулагер в городе Мюнхенштайн (Базель-сельский) и увидели шесть картин разных художников эпохи фламандского экспрессионизма, господствовавшего во Фландрии в 20-30-х годах XX века. Добровольцев разделили на две группы, одни получили проспекты с простым описанием полотен, другие – подробные сведения, в том числе толкование смысла картин.

Специалисты проанализировали переживания участников во время созерцания шедевров, измеряя частоту пульса и электропроводность кожи. Позднее посетители выставки сами оценили свои эмоции, заполнив анкеты. Предполагалось, что картины произведут большее впечатление на тех, кто получили подробную информацию. Вопреки ожиданиям, выяснилось, что предоставленные сведения не повышают интенсивность эстетических переживаний. Между двумя вышеупомянутыми группами не обнаружено никакой разницы – ни при измерении физиологических реакций, ни при анализе ответов в анкетах.

Интересно, что сила эмоций менялась в зависимости от рассматриваемой картины. Наибольшее волнение в посетителях вызвало полотно Джеймса Энсора «Заинтригованные маски» (1930). По мнению авторов эксперимента, это объясняется тем, что картины Энсора зачастую кажутся странными или абсурдными. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts: не исключено, что они станут поводом для пересмотра правил организации музейных выставок. Руководитель исследования, профессор психологии Йенс Гааб отметил, что посетителям не обязательно нужна информация (плакаты, буклеты, аудиогиды и пр.), чтобы получить удовлетворение от осмотра, поскольку искусство говорит само за себя.

 

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