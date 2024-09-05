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Хруст судьбы |Craquement du destin

Автор: , Лозанна, .

Выбирайте правильные игры для ваших детей, дорогие читатели! (DR)

Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.

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Le roman d’Elena Tchijova «Le Grand Jeu» est paru en traduction française aux Éditions Noir sur Blanc, à Lausanne, et arrive aujourd’hui dans les librairies en Suisse et en France.

 

Мы познакомились с Еленой Семеновной Чижовой еще в 2015 году, поводов для знакомства было два: выход на французском ее романа «Время женщин» и участие писательницы в женевском Международном книжном салоне. Да, были такие времена… Та встреча, вылившаяся в интервью, состоялась в квартире Елены Чижовой в Санкт-Петербурге, где она живет до сих пор. Несмотря ни на что.

Рассказ о книге, давшей повод для нынешней публикации, мы хотим начать с детали, на которую обычно не обращают внимания: с даты подписания в печать первого издания романа, в издательстве «АСТ/ Редакция Елены Шубиной». На русском языке, разумеется. Дата эта – 26 января 2022 года. Меньше, чем за месяц «до». Если верить, что в литературе не бывает совпадений, то роман этот можно считать прологом и аннотацией к тому, что случилось после. Ведь действие его начинается в «хмурое мартовское утро», а точнее – 18 марта 2014 года, в день «аннексии Крыма» для одних действующих лиц и «принятия в Россию Республики Крым» для других. Наш Крым или не наш?

Эта проходящая через все повествование раздвоенность показана автором как в преломлении к обществу в целом, так и каждому из главных героев в отдельности. Героев этих три, три представителя разных поколений: бывшая учительница Анна Петровна, после выхода на пенсию работающая уборщицей, чтобы сводить концы с концами; ее 25-летний сын Павел, типичный геймер, живущий в интернете, и ее пережившая блокаду Ленинграда мама Анастасия Дмитриевна, «мамочка». В том почти десятилетней давности интервью Елена Семеновна говорила о том, что «живы еще бабушки, которые нынешних двадцатилетних так или иначе воспитывали. Да и вообще сегодняшние российские реалии не оторваны радикальным образом от советских», и подтвердила этот тезис в новом своем романе, определив при этом и тенденцию к растущему непониманию, к потере интереса, к очень разному «считыванию» реальности этими пересекшимися во времени и пространстве поколениями.

Начнем с названия – «Повелитель вещей». Что послышится в нем представителям старшего поколения? Хочется надеяться, «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского, а может, и «Бог мелочей», великолепный дебютный роман индийской писательницы Арундати Рой, давно переведенный на русский. А поколению Павла? Бесспорно, «Война престолов» и «Властелин колец», в игровом, не литературном варианте. «Каждый слышит, как он дышит», каждый считывает то, что ему близко.

Вероятно, исходя из того, что дети – наше будущее, переводчица Марианна Гург Антушевич склонилась к прочтению Павла и назвала роман по-французски «Большая игра». Название это очень верное не только потому, что игры занимают большое место в книге, но и потому, что вводит еще одну отсылку – к одноименному пропагандистскому ток-шоу на Первом канале российского телевидения, которое ведут заигравшиеся в дурную игру взрослые дяди. Заигрались. Доигрались. (Тот факт, что шоу это появилось через несколько лет после описываемых событий, не меняет сути.)

Присутствие раздвоенности настолько важно и ощутимо, что невольно хочется составить два столбика, чтобы в первый записать признаки одной реальности и отсылки к ней, а во второй – другой. А потом посмотреть, пересекутся ли они между собой, а главное – в восприятии читателей, даже русскоязычных, не говоря уж об иностранцах. Читатели из первой, скажем так, категории будут продвигаться по тексту, периодически останавливаясь, чтобы радостно охнуть, «споткнувшись» о лермонтовский камень, положенный в руку нищего, или чтобы преодолеть головокружение от духов и туманов Незнакомки Блока – шлейфа его же Прекрасной дамы. (Дама эта, кстати, прямо названа автором по имени, но имя это ничего читателям из второй категории не скажет, они имени ее не знают и не хотят узнать.) Твердо помня наказ Булгакова не разговаривать с незнакомцами, «первые» с подозрением отнесутся к появлению странного соседа в опустевшей квартире сверху – и в этом «пересекутся» со «вторыми» и с Павлом, Булгакова вряд ли читавшим, но из-за постоянного пребывания в виртуальной реальности утратившим базовые навыки жизни в социуме: он предпочитает вообще ни с кем не разговаривать, только бы его оставили в покое. Смысл его жизни – в игре, и постепенно «фейки» смешиваются с реальностью настолько, что он и сам их не разбирает. В этой игре он хочет быть главным, «симулякром Бога», на другую роль не согласен. Война для него – войнушка, а Алжир – только страна, но никак не лагерь для семей врагов народа, этого он «не считывает».

Раздвоенность видна не только в «живых» героях романа, но и в неодушевленных: в старой петербургской квартире нищета соседствует с антиквариатом, среди которого внимание читателя настойчиво привлекается к бронзовой лампе с ангелом. Что, разумеется, неспроста. А «скелеты» надежно спрятаны в шифоньерке, ключ от которой остается утерянным. Даже гардероб Анны раздвоен: китайский пуховик, купленный на барахолке, и модные трепки, в момент отчаянного порыва приобретенные в модном магазине. Но жизнь ее трещит по швам, какое платье ни надень. Раздвоены и ее мечты об идеальном спутнике жизни, разбивающиеся о суровый вывод после оценки имеющихся на этом рынке кандидатов: «Да на черт он сдался мне такой!» И тут барахолка.

Старинная шифоньерка вместе с ее секретами – богатство Анастасии Дмитриевны, а сам этот персонаж – отдельный подарок Елены Чижовой любителям русской классики, который они могут смаковать, наблюдая за его развитием. Поначалу ничего, кроме возмущения, героиня эта вызывать не может – настоящая Кабаниха Островского, с той разницей, что Анне она – не свекровь, а мать родная. Родная как родина. Родина-уродина, откровенно измывающаяся над своей дочерью – больше-то не над кем. А дочь, никакой любви к матери давно не испытывая и мучаясь вопросом, почему та ее не любит, продолжает ухаживать за ней, потакать всем ее капризам и называть «мамочкой». Тут все понятно: с одной стороны – палач, с другой – жертва. А вот Павел старуху любит, мать жалеет, а ее по-настоящему любит, хоть и называет ее не бабушкой или бабулей, а исключительно бабкой или старой ведьмой. Его привлекает к ней «тайна», что не мешает ему потихоньку украсть все ее сбережения, заменив одни бумажки на другие…

Ну что, читатель, узнаешь? Что-то подобное нам уже встречалось. Теплее, теплее…Мы же дали вам столько подсказок из зала… Ну, конечно! На наших глазах Анастасия Дмитриевна превращается в старую графиню, в Пиковую даму, для полноты картины еще и подмигивающую разочарованному Павлу в самый драматический момент. И выясняется, что и она – по-своему тоже жертва, ведь в моменты помутнения рассудка, все более частые, видятся ей не светские балы ее молодости, а страшные сцены с оврагами и полигонами. И призраки им являются разные: одной – граф Сен-Жермен, а другой – безымянный мужчина в очёчках, в какой-то момент возомнивший себя Повелителем, но оказавшийся рядовым исполнителем. Ну, а внук ее Павел – это, разумеется, Германн, одержимый жаждой денег, толкающей его на преступление. Так и ждешь, что он вот-вот пропоет крепким драматическим тенором:

Что наша жизнь – игра,
Добро и зло, одни мечты.
Труд, честность – сказки для бабья,
Кто прав, кто счастлив здесь, друзья,
Сегодня ты, а завтра я!

Вспомните, кстати, с чего начинается опера Чайковского? В прологе мальчишки играют в войну, а в первой сцене обсуждается вчерашняя игра, карточная. Так и в прологе нашей жизни, в детсадовском возрасте, со стихов о войне и игр в нее начинается наше понимание Родины. И никто в этих играх не хочет быть проигравшим. «Пусть проигравший плачет, кляня свою судьбу!» А пушкинская Лиза в какой-то момент называет Германа «мой повелитель».

Отрезвление приходит к Павлу только тогда, когда в его ушах раздаются не экранные стрелялки, а реальная угроза мобилизации, или хруст его собственной судьбы – сильнейшее образное выражение Елены Чижовой, которое мы позволили себе позаимствовать в названии этой рецензии. Павел, как и Германн, не убивает свою бабушку по-настоящему, он не становится убийцей, исполнив завет бабки, напоминавший и мольбу, и угрозу проклятия. Более того, он добивается успеха. Но для этого ему приходится уехать из страны, оставив и родину, и мать. А его любимая жена умерает совсем молодой от лейкемии, болезни крови. Жалок ли его жребий? Можно ли и его считать жертвой? И что же такое у всех нас в крови? Уж не отправлена ли она, на самом деле?

Если так рассуждать, то выходит, жертвы – все? И потому и является им Гавриил, чье имя буквально переводится как «сила Господня» и который, согласно Ветхому завету, приходит как ангел смерти, как посланник «верховного суда», за праведниками – с идеально ровным ножом в руках? Даже ангел с ножом. И какая связь между этим ангелом и тем, что на бронзовой лампе? Кстати, именно Гавриил раскрывает пророку Даниилу тайны будущего, догадаться о смысле которых в жизни порой можно и без ангелов, а просто благодаря трезвому анализу прошлого надо только требовать от бабушек и дедушек рассказов о нем.

Но не могут же все быть жертвами, должен же кто-то быть виноват?! Или и виноваты тоже все? Не в этом ли высшая раздвоенность, которой сопутствует изобретенное автором романа слово «ловитва», которое мы расшифровали как ловля+молитва? (К сожалению, перевод эту двойственность не донес.)

Книга Елены Чижовой изумительно многослойна, она полна намеков, недосказанностей и просто невысказанностей, что делает чтение еще более увлекательным, заставляя читателя постоянно быть начеку.

Уверены, ваши мнения разделятся по многим вопросам и предлагаемым ответам на них, но книгу мы искренне советуем прочитать всем – если бы это сделал француз Оливье Пи, то не поставил бы «Пиковую даму» так, как поставил. А вдруг найдется еще талантливый режиссер, который покажет этот этот шедевр Пушкина с Чайковским в трактовке Елены Чижовой? На наш взгляд, интересно получилось бы.

И хорошая новость напоследок. 28 августа в парижском книжном магазине Delamain объявили лауреатов премии журнала Transfuge. Созданная в 2015 году, эта премия сопровождает осенний и зимний литературные сезоны и поощряет авторов романов в разных категориях, включая лучший русский роман. Им в этом году стал « Повелитель вещей » Елены Чижовой! Ура!

P.S. Дорогие читатели! Поскольку вы дочитали статью, то есть доиграли игру до конца, мы предлагаем вам целых два бонуса. Первый это интервью Елены Чижовой, записанное известным вам швейцарским режиссером Антуаном Каттеном. Второй Ария Германа в исполнении Владимира Атлантова. Слушайте, смотрите, размышляйте!

 

 

русская литература в Швейцарии
современная русская литература
русская литература во французских переводах
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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