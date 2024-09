Elena Tchijova: Le Grand Jeu. Editions Noir sur Blanc, 5 septembre 2024. 320 pages • 23,50 Euros • 29 CHF

Traduit du russe par Marianne Gourg-Antuszewicz.

Le Grand Jeu commence le 18 mars 2014, le jour de l’annexion de la Crimée par la Russie. Anna habite à Saint-Pétersbourg avec son fils de 25 ans et sa vieille mère tyrannique. Autrefois institutrice, Anna travaille comme femme de ménage pour faire vivre sa famille, peinant à joindre les deux bouts. Pourtant, le grand appartement familial est étrangement peuplé d’objets de prix, telle cette lampe surmontée d’un ange qui attire tous les regards…

Dans une atmosphère de secret et de non-dits, Anna prend peu à peu conscience que sa jeunesse est terminée. Écrasée par le poids du passé soviétique, qu’elle peine à comprendre vraiment, Anna voit son fils se passionner pour l’informatique et s’éloigner peu à peu du monde réel. Le jeune Pavel est persuadé que le jeu vidéo qu’il est en train d’élaborer va devenir le plus populaire de la planète. Après l’invasion de l’est de l’Ukraine, Pavel remarque que sa grand-mère plonge dans une sorte de délire, mélangeant ses souvenirs du blocus de Leningrad et de la guerre mondiale avec des monologues condamnant les exactions russes en Ukraine. Il les enregistre et les met en ligne, les associant à des chroniques tirées de la zone de conflit. Ses vidéos attirent rapidement l’attention, y compris celle des services secrets russes…

Née en 1957 à Leningrad, Elena Tchijova étudie l’économie et travaille dans le monde des affaires, avant de se tourner vers l’écriture à la fin des années 1990. Autrice de nombreux romans à succès, elle a dirigé pendant plusieurs années le PEN club de Saint-Pétersbourg, qui défend les droits des écrivain·es. En 2009, son roman Le Temps des femmes (paru en français chez Noir sur Blanc en 2014) reçoit le prestigieux Booker Prize russe ; il est adapté pour le théâtre en 2011. Bien qu’elle soit opposée au régime de Poutine, Elena Tchijova vit toujours à Saint-Pétersbourg.