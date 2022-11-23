Главный герой экспозиции – Альфред де Кервен (15.6.1879-6.1.1927). Швейцарский геофизик и один из первых гляциологов мира, с 1915 года преподававший в Университете Цюриха, он стал автором ряда важнейших работ в области аэрологии, сейсмологии, гляциологии, усовершенствовал методы аэрологических наблюдений, сконструировал теодолит для шаропилотных наблюдений, а также, в 1922 году, совместно с Огюстом Пикаром сконструировал и построил 21-тонный сейсмограф, который использовался Швейцарской сейсмологической станцией. В 1901-м, в Петербурге и Москве, он произвёл серию подъёмов шаров-зондов – наполненных водородом шаров, предназначенных для исследования высоких слоёв атмосферы с помощью автоматических приборов. Возможно, это сыграло роль в решении посвятить ему статью в Большой советской энциклопедии. Однако устроители выставки в Швице этот интересный для нас факт не упоминают, сфокусировав свое внимание на, наверное, главном проекте в жизни ученого – швейцарской экспедиции 1912-1913 годов, которую он возглавил. Логично, что швейцарцы отмечают 110-летие этого поистине научного подвига, ведь Швейцария по сей день проводит гляциологические исследования на крупнейшем на Земле острове, внося таким образом значительный вклад в поиск решений одной из важнейших проблем нашего времени – проблемы потепления климата.

Глобальная проблема отзывается «локально», причем очень звучно: Наша Газета уже не раз писала об опасности для Швейцарии таяния льдов, еще усилившейся прошлым ненормально жарким летом. Это тот редкий случай, когда отступление ледяных гигантов не менее страшно, чем их наступление: в 19 веке ледники были в центре внимания климатологов, поскольку все боялись прихода нового ледникового периода, который представлялся совсем не таким симпатичным, как в знаменитом американском мультфильме.

Вполне понятно поэтому, почему экспедиция, предпринятая Альфредом де Кервеном, имела столь большое значение для науки и получила столь громкий общественный резонанс. В то время как климатологию, совсем еще молодую тогда науку, интересовали данные, полученные геофизиком, народные массы жаждали рассказов о его приключениях на Большом Севере. И регулярно получали их из первых уст. В виду того, что сформированное незадолго до этого федеральное государство не участвовало в финансировании экспедиции, смельчаки заключили контракт с газетой Neue Zürcher Zeitung: в обмен на покрытие трети расходов она получила эксклюзивные права на освещение работы ученых. Газета выиграла от такого сотрудничества, сумев привлечь многочисленных новых читателей, а ее репортажи, в свою очередь, положили начало «полярной лихорадке» в Швейцарии.

Стоит заметить, что Альфред де Кервен впервые посетил страну вечных льдов еще в 1909 году, но три года спустя он вернулся туда, чтобы повторить подвиг Фритьофа Нансена, единственного на тот момент человека, пересекшего остров. Разумеется, как каждый уважающий себя искатель приключений, де Кервен хотел не только догнать, но и перегнать Нансена, выбрав более длинный и сложный маршрут, чем великий норвежец в 1888 году. Сказано – сделано! За четыре недели Альфред де Кервен и три его товарища преодолели на лыжах и собачьих упряжках 650 км! «Не раз за это время они находились на пределе своих физических возможностей, а к концу путешествия им пришлось забить почти всех из 29 преданно сопровождавших их собак», – рассказывают кураторы выставки, разом сметая налет романтики и погружая нас в суровые условия экспедиции.

Принесенные жертвы были оправданы: метеорологические и гляциологические данные, собранные ее участниками, были поистинно бесценны для науки, а составленный ими альтиметрический профиль материкового ледника по сей день используется в научных исследованиях, в частности для изучения гренландского ледникового купола, считающегося вторым крупнейшим водным резервуаром планеты. Из-за потепления климата за последние 15 лет этот купол значительно сократился, и проблема заключается в том, что скопившаяся вследствие таяния ледников вода ничем не сдерживается и не может трансформироваться в лед, стекая вместо этого в океаны. Результат этого явления – сокращение резервов пресной воды и повышение уровня моря. Такой вывод швейцарские ученые обнародовали в 2016 году.

На выставке в Форуме швейцарской истории вы сможете не только увидеть интереснейшие фотографии и предметы, побывавшие в экспедиции, но и, так сказать, испытать на себе эффекты потепления климата благодаря «Expédition 2 degrés», совместному проекту университетов Цюриха и Фрибурга и Цюрихской Высшей школы искусств. Надев 3D очки, вы проникнете в виртуальный мир, окружающий включенный в Список всемирного природного наследия Алечский ледник , и в буквальном смысле своими глазами увидите последствия глобального повышения температур для Альп.

Сотрудники Форума разработали вокруг выставки интересную познавательно-развлекательную программу, в рамках которой можно даже прокатиться на хаски по площади Хофматт в центре Швица. Не откажите себе в таком редком удовольствии, тем более что время еще есть – экспозиция ждет гостей до 12 марта 2023 года. Пока лед не растает.