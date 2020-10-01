Цюрихский кинофестиваль (англ.: Zurich Film Festival) ежегодно проводится с 2005 года, это – своеобразная платформа для подающих большие надежды кинорежиссеров из разных стран мира. В прошлом году его посетили 117 тыс. человек. Картина Ирины Цилык включена в конкурс документальных фильмов, где также представлены работы режиссеров из США, Китая, Румынии, Мексики и других стран.

Название фильма «Земля голубая, будто апельсин» – строка из одноименного стихотворения Поля Элюара; остановив на ней свой выбор, режиссер хотела передать то ощущение сюрреализма, которое она испытывала в Донбассе. Издание НВ Style приводит слова Ирины Цилык о том, что люди, живущие в зоне войны, настолько к ней привыкли, что просто ее «не замечают, не слышат, не реагируют на нее. Но это выглядит дико для человека, который туда приезжает».

Герои фильма, получившего награду за лучшую режиссуру на фестивале «Сандэнс» (США), – это семья Гладких-Трофимчук: мама-одиночка Анна и ее четверо детей, живущие в маленьком городке Красногоровка Донецкой области. Члены съемочной группы быстро поняли, что Красногоровка – город контрастов: в центре война не чувствовалась, а на окраине они увидели «мертвую зону» и траву по пояс.

Фильм «Земля голубая, будто апельсин» можно воспринимать, как утвердительный ответ на вопрос «Имеет ли искусство какую-то силу во время войны?» Работая над картиной, режиссер имела возможность наблюдать, как ее герои увлеклись искусством. Две старшие дочери Анны съездили в кинолагерь для подростков, им это так понравилось, что они привезли новую страсть домой, после чего мама научилась монтировать видео, следуя найденным в интернете инструкциям. Теперь они все вместе снимают любительские фильмы о своей жизни во время войны. «Наблюдая за этим, мы осознавали, что таким образом они прорабатывают свой травматический опыт», - призналась режиссер.

Когда в начале съемок Ирина Цилык говорила с ними о том, что они пережили во время войны, они смеялись, но это продолжалось до того момента, когда Анна и ее дети начали брать друг у друга интервью перед камерой. Тогда они стали вести себя иначе и, возможно, впервые говорили друг с другом так искренне. Вероятно, им впервые пришлось осознать, что именно они пережили, то есть кино стало своего рода психотерапией.

Представленная в Цюрихе лента интересна и тем, что для Ирины Цилык это был новый опыт, так как раньше она не снимала полнометражные документальные фильмы. По ее словам, несколько лет назад она, поэтесса и писательница, не могла бы представить себя режиссером таких картин. Для того чтобы герои фильма чувствовали себя непринужденно, съемочная группа много раз приезжала к ним, жила в их доме. На них уже не обращали внимания, и как раз это сработало, потому что Анна и ее дети забывали о включенной кинокамере и вели себя так, как ведут в повседневной жизни: смеялись, спорили, плакали и т.д.

В семье Гладких-Трофимчук все играют на музыкальных инструментах, старшая дочь Мирослава во время съемок была еще школьницей, а сейчас учится в Киеве на кинорежиссера. По словам Ирины Цилык, эта семья – не характерный пример того, как население Донбасса выживает во время войны, своей оригинальностью она и привлекла внимание режиссера. В фильме не показана война, но это и не было целью съемочной группы, так как лента – о людях, которые борются за нормальное существование и пытаются сохранить оптимизм.

Картину «Земля голубая, будто апельсин» можно посмотреть сегодня в 18:30 в цюрихском кинотеатре Kosmos и 3 октября в 20:45 в кинотеатре Arthouse Piccadilly, ссылки на заказ билетов – на странице фильма.

К сожалению, в 2020 году это единственный «наш» фильм в программе фестиваля, но стоит упомянуть ленту «Последние австрийцы» (нем.: die Letzten Österreicher) режиссера Лукаса Питшайдера. Посетив в 2016 году Закарпатье, он узнал, что здесь, в поселке Усть-Чорна, до сих пор живут потомки австрийских колонистов, прибывших в эти края в XVIII веке. Приезжие должны были обеспечивать лесоматериалами соляные шахты, расположенные в поселке Солотвино. Сегодня немецкоязычная община насчитывает всего несколько десятков человек, остальные в 1990-е годы эмигрировали в Европу. Фильм рассказывает о повседневной жизни четырех семей усть-чернянцев. Больше информации об этой картине и приобретении билетов можно найти здесь.