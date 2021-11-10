Автор: Надежда Сикорская, Женева, 10. 11. 2021.
Один из старейших музыкальных коллективов страны дает меломанам возможность протестировать практически весь свой ДНК в рамках одного концерта. У вас есть шанс в этом убедиться, получив приглашение!|
Un des plus anciens collectifs du pays offre aux mélomanes une opportunité d’expérimenter tout son ADN le temps d‘un concert.
Наши постоянные читатели, интересующиеся классической музыкой, знают, что репертуар Оркестра Романдской Швейцарии, созданного дирижером Эрнестом Ансерме в 1918 году, держится на лучших произведениях французская музыка, русская музыка и сочинения современных композиторов. Нынешнему художественному руководителю Оркестра Джонатану Нотту удалось объединить всех этих «китов» в рамках одной программы. Судите сами: романтический французский репертуар («в лице» Alborada del Gracioso Мориса Равеля), немецкий, тоже романтический (Концерт для виолончели с оркестром ля минор оп. 129 Р. Шумана в исполнении прекрасного британского музыканта Стивена Иссерлиса), русский («Фейерверк» И. Стравинского), а из современного – швейцарская премьера « Waves » («Волны») французского композитора Паскаля Дюсапена.
Расскажем подробнее о двух последних произведениях.
Короткая, звучащая всего несколько минут фантазия для симфонического оркестра «Фейерверк», написанная в 1908 году 26-летним Игорем Стравинским, занимает особое место в его творчестве, ведь именно с нее его музыковеды начинают отсчет первого этапа музыкальной карьеры композитора. Известный как «русский», он включает также три балета, созданных для труппы Сергея Дягилева – «Жар-Птица», «Петрушка» и «Весна священная». У этих произведений много общего – все они рассчитаны на большой оркестр, во всех используются русские фольклорные темы и прослеживается выход из-под влияния Н. А. Римского-Корсакова и развитие собственного, индивидуального музыкального стиля. При этом с Римским-Корсаковым, у которого Стравинский брал частные уроки в 1904-1906 годах, «Фейерверк» связан неразрывно – фантазия стала последним произведением, идею которого молодой композитор показал в набросках мэтру, а предназначалось оно в качестве свадебного подарком его дочери Надежде, венчание которой с Максимилианом Стейнбергом состоялось за несколько дней до смерти Николая Андреевича. Публика впервые услышала «Фейерверк» 6 февраля 1909 года в исполнении оркестра под управлением Александра Зилоти. Среди записей эталонной считается сделанная в 1946 году самим Стравинским, за пультом Симфонического оркестра Нью-Йорка. Одним из знаковых «живых» исполнений можно без преувеличения назвать концерты в Большом зале Ленинградской филармонии 8 и 9 октября 1962 года, в рамках исторического приезда Стравинского в СССР по случаю 80-летия композитора – он не был на Родине с 1914 года, все билеты на концерт разошлись за год вперед.
Паскаль Дюсапен, один из наиболее исполняемых в мире современных французских композиторов, родился в 1955 году в Нанси. Учился у О. Мессиана, Я. Ксенакиса, Ф. Донатони. Был стипендиатом Французской Академии (Вилла Медичи) в Риме (1981-1983), а в 2008 году стал её директором. В юности Паскаль Дюсапен увлекался самыми разнообразными музыкальными стилями – от джаза до Doord, от Баха до Варезе, и всегда интересовался органом.
Лауреат Большой Национальной музыкальной премии Министерства культуры Франции (1995), Премии за победы в музыке как композитор года (2002), премии Чино дель Дука (2005), командор Ордена искусств и литературы (2005), член Академии художеств в Мюнхене (2006), профессор кафедры художественного творчества в Коллеж де Франс (2006-2007). В 2020 году, по случаю захоронения в парижском Пантеоне праха писателя Мориса Женевуа, президент Франции заказал Дюсапену произведение, названное In Nomine Lucis. В 2021 году композитору был посвящен фестиваль музыкального творчества Présence на Radio France.
Что касается произведения «Waves», которое жители Женевы услышат в Швейцарии первыми, то сначала Паскаль Дюсапен планировал написать оперу по одноименному роману Вирджинии Вульф, но потом предпочел диалог между органом и оркестром. Впервые сочинение прозвучало 26 января 2020 года в Гамбурге. В Женеве вы услышите его в исполнении выдающегося французского органиста Оливье Латри, уже в 23 года занявшего пост при Большом органе Собора Парижской Богоматери. Орган, на котором предстоит играть Оливье Латри, был изготовлен на мануфактуре Ван ден Хёвела в Дордрехте после того, как прежний орган сгорел в пожаре в 1984 году. Честь торжественно открыть инструмент, насчитывающий 5500 труб, была предоставлена в 1993 году Оркестру Романдской Швейцарии под управлением Эндрю Литтона.
Нам остается добавить, что билеты на концерт, который состоится 18 ноября в Виктория-холле, проще всего взять здесь, и пожелать вам приятного вечера. Читатель (или читательница), раньше всех ответивший (ответившая) на вопрос "Кем был Максимилиан Стейнберг, за которого вышла замуж дочь Римского-Корсакова?", получит приглашение на концерт на два лица.
В качестве аперитива предлагаем посмотреть запись упоминавшегося выше концерте в Ленинграде. За пультом оркестра Ленинградской филармонии - Игорь Стравинский.
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