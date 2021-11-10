Наши постоянные читатели, интересующиеся классической музыкой, знают, что репертуар Оркестра Романдской Швейцарии, созданного дирижером Эрнестом Ансерме в 1918 году, держится на лучших произведениях французская музыка, русская музыка и сочинения современных композиторов. Нынешнему художественному руководителю Оркестра Джонатану Нотту удалось объединить всех этих «китов» в рамках одной программы. Судите сами: романтический французский репертуар («в лице» Alborada del Gracioso Мориса Равеля), немецкий, тоже романтический (Концерт для виолончели с оркестром ля минор оп. 129 Р. Шумана в исполнении прекрасного британского музыканта Стивена Иссерлиса), русский («Фейерверк» И. Стравинского), а из современного – швейцарская премьера « Waves » («Волны») французского композитора Паскаля Дюсапена.

Расскажем подробнее о двух последних произведениях.

Короткая, звучащая всего несколько минут фантазия для симфонического оркестра «Фейерверк», написанная в 1908 году 26-летним Игорем Стравинским, занимает особое место в его творчестве, ведь именно с нее его музыковеды начинают отсчет первого этапа музыкальной карьеры композитора. Известный как «русский», он включает также три балета, созданных для труппы Сергея Дягилева – «Жар-Птица», «Петрушка» и «Весна священная». У этих произведений много общего – все они рассчитаны на большой оркестр, во всех используются русские фольклорные темы и прослеживается выход из-под влияния Н. А. Римского-Корсакова и развитие собственного, индивидуального музыкального стиля. При этом с Римским-Корсаковым, у которого Стравинский брал частные уроки в 1904-1906 годах, «Фейерверк» связан неразрывно – фантазия стала последним произведением, идею которого молодой композитор показал в набросках мэтру, а предназначалось оно в качестве свадебного подарком его дочери Надежде, венчание которой с Максимилианом Стейнбергом состоялось за несколько дней до смерти Николая Андреевича. Публика впервые услышала «Фейерверк» 6 февраля 1909 года в исполнении оркестра под управлением Александра Зилоти. Среди записей эталонной считается сделанная в 1946 году самим Стравинским, за пультом Симфонического оркестра Нью-Йорка. Одним из знаковых «живых» исполнений можно без преувеличения назвать концерты в Большом зале Ленинградской филармонии 8 и 9 октября 1962 года, в рамках исторического приезда Стравинского в СССР по случаю 80-летия композитора – он не был на Родине с 1914 года, все билеты на концерт разошлись за год вперед.

Паскаль Дюсапен, один из наиболее исполняемых в мире современных французских композиторов, родился в 1955 году в Нанси. Учился у О. Мессиана, Я. Ксенакиса, Ф. Донатони. Был стипендиатом Французской Академии (Вилла Медичи) в Риме (1981-1983), а в 2008 году стал её директором. В юности Паскаль Дюсапен увлекался самыми разнообразными музыкальными стилями – от джаза до Doord, от Баха до Варезе, и всегда интересовался органом.

Лауреат Большой Национальной музыкальной премии Министерства культуры Франции (1995), Премии за победы в музыке как композитор года (2002), премии Чино дель Дука (2005), командор Ордена искусств и литературы (2005), член Академии художеств в Мюнхене (2006), профессор кафедры художественного творчества в Коллеж де Франс (2006-2007). В 2020 году, по случаю захоронения в парижском Пантеоне праха писателя Мориса Женевуа, президент Франции заказал Дюсапену произведение, названное In Nomine Lucis. В 2021 году композитору был посвящен фестиваль музыкального творчества Présence на Radio France.

Что касается произведения «Waves», которое жители Женевы услышат в Швейцарии первыми, то сначала Паскаль Дюсапен планировал написать оперу по одноименному роману Вирджинии Вульф, но потом предпочел диалог между органом и оркестром. Впервые сочинение прозвучало 26 января 2020 года в Гамбурге. В Женеве вы услышите его в исполнении выдающегося французского органиста Оливье Латри, уже в 23 года занявшего пост при Большом органе Собора Парижской Богоматери. Орган, на котором предстоит играть Оливье Латри, был изготовлен на мануфактуре Ван ден Хёвела в Дордрехте после того, как прежний орган сгорел в пожаре в 1984 году. Честь торжественно открыть инструмент, насчитывающий 5500 труб, была предоставлена в 1993 году Оркестру Романдской Швейцарии под управлением Эндрю Литтона.

Нам остается добавить, что билеты на концерт, который состоится 18 ноября в Виктория-холле, проще всего взять здесь, и пожелать вам приятного вечера. Читатель (или читательница), раньше всех ответивший (ответившая) на вопрос "Кем был Максимилиан Стейнберг, за которого вышла замуж дочь Римского-Корсакова?", получит приглашение на концерт на два лица.

В качестве аперитива предлагаем посмотреть запись упоминавшегося выше концерте в Ленинграде. За пультом оркестра Ленинградской филармонии - Игорь Стравинский.