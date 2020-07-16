Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 16 июля 2020 года   

«Дым и зеркала. Безумные двадцатые»|«Semer à tout vent. Les années folles»

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 16. 07. 2020. Просмотров: 300

Общий вид выставки . Kunsthaus Zürich, 2020  Photo © Franca Candrian, Kunsthaus Zürich

До 11 октября 2020 года в Кунстхаусе Цюриха можно посмотреть масштабную выставку, посвященную двадцатым годам прошлого века.

|

Jusqu’au 11 octobre 2020, le Kunsthaus Zürich présente une grande exposition thématique consacrée aux années 1920.

Впервые с 1970-х годов такие стили, как Баухаус, Дада и Новая объективность, а также иконы модернизма в архитектуре и дизайне рассматриваются не по отдельности, а вступают в диалог в рамках одной выставки, демонстрируя стилистическое и географическое разнообразие эпохи разрыва с прошлым.

Не секрет, что 1920-е были периодом социального и художественного кипения: накал страстей как в жизни, так и в искусстве доходил до предела. Разрушительная мировая война и последовавшая за ней эпидемия гриппа, сравнимая с переживаемой нами сегодня пандемией, пробудили в людях жажду жизни – ни в один другой период 20 века стремление к новизне во всем не было столь осязаемым.



Стремление это проявляется не только в традиционных видах искусства, но и в архитектуре – рождаются новые концепции урбанизма, с невиданной доселе скоростью растут города. Под вопрос ставится все, включая классическое распределение ролей в обществе и в семье. Взрываются традиционные устои. Ущемлявшиеся годами, если не веками меньшинства поднимают головы и заставляют услышать свой голос в политике и культурной сфере. Улучшаются условия труда рабочих, параллельно развивается индустрия досуга. В архитектуре и дизайне появляются новые стили, и в 21 веке ничуть не утратившие своих новаторских черт.
Кураторы выставки в Кунстхаусе Цюриха, взяв за основу четыре площадки – Берлин, Париж, Вену и Цюрих, - попытались представить все творческие средства, активно использовавшиеся в 1920-х годах в живописи, скульптуре, фотографии, кинематографе, искусстве коллажа, в моде и дизайне.

Именно в тот период Шанель изобрела свое «маленькое черное платье», Ле Корбюзье, Перрьен и Жаннере вместе придумали знаменитое кресло, а Маргарете Шютте-Лихоцки – «Франкфуртскую кухню». В течение того же десятилетия венгр Ласло Мохой-Надь развил концепцию Нового видения, переросшую в совершенно новый подход к фотографии.

Все эти новшества объединяет одно – даже сто лет спустя они выглядят современно и остаются иконами модернизма, источниками вдохновения для многих подражателей и предметами вожделения для знатоков и любителей искусства, архитектуры и дизайна 21 века. Современные художники, интересующиеся тематикой 1920-х годов и приглашенные к участию в выставке, становятся связующим звеном между двумя эпохами.

Всего куратор выставки Катрин Юг решила представить 80 художников, среди которых, такие мега-звезды, как Ханс Арп, Пит Мондриан и Фернан Леже, а также выходцы из России – Василий Кандинский, Варвара Степанова, Николай Васильев. Многочисленные работы выставлены не в хронологическом порядке и не поделены по жанрам. Они организованы вокруг значимых социально-культурных тем, оказавших влияние на те «золотые годы»: «Преодоление травм войны», «Стереотипы жанров на скамье подсудимых», «Плюралистические видения» или «Опьянение движением».

Многообразие художественных средств было одной из отличительных средств той бурной эпохи. «Но и сегодня, когда неолиберальная политика достигла своих естественных пределов, когда взрывные новшества сотрясают установленные общественные и этические нормы, когда художники самоутверждаются как активисты, 1920-е годы могут еще многому нас научить», - полагают организаторы выставки, не ограничившиеся лишь художественной экспозицией, но подготовившие интересную программу вокруг нее, включающую дискуссии о социальных и экономических проблемах современности.

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.07
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 75.5
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Отель Richеmond не пережил Covid-19

 Начиная с 31 августа исторический женевский отель не будет больше принимать постояльцев. Не знаем, навсегда ли, но по крайней мере на неопределенный срок.

Всего просмотров: 1,630

Хлороталонил и качество воды в Швейцарии

 Сотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.

Всего просмотров: 1,291

Белорусские акции солидарности в Швейцарии

 Начавшаяся в Минске волна протестных настроений накануне президентских выборов в Беларуси докатилась и до Конфедерации.

Всего просмотров: 1,057
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Профессии будущего в Швейцарии

 Что происходит на рынке труда, какие новые профессии появились в последнее время, и какими качествами должны будут обладать соискатели в недалеком будущем? Комментарии швейцарских специалистов.

Всего просмотров: 1,895

Хлороталонил и качество воды в Швейцарии

 Сотрудники Института исследования водных ресурсов (Eawag) обнаружили в минеральной воде из Эвиан-ле-Бена продукты распада хлороталонила – пестицида, запрещенного в ЕС и Швейцарии. Проблема касается также грунтовых вод Конфедерации.

Всего просмотров: 1,291

Huawei, 5G и Швейцария

 Великобритания запретила Huawei создавать сети 5G, подозревая эту компанию в шпионаже в пользу Пекина. Китайцы не сдаются и расширяют деятельность в Швейцарии, которая традиционно сохраняет нейтральную позицию.

Всего просмотров: 376
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top