Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 16. 07. 2020. Просмотров: 300
До 11 октября 2020 года в Кунстхаусе Цюриха можно посмотреть масштабную выставку, посвященную двадцатым годам прошлого века.|
Jusqu’au 11 octobre 2020, le Kunsthaus Zürich présente une grande exposition thématique consacrée aux années 1920.
Впервые с 1970-х годов такие стили, как Баухаус, Дада и Новая объективность, а также иконы модернизма в архитектуре и дизайне рассматриваются не по отдельности, а вступают в диалог в рамках одной выставки, демонстрируя стилистическое и географическое разнообразие эпохи разрыва с прошлым.
Не секрет, что 1920-е были периодом социального и художественного кипения: накал страстей как в жизни, так и в искусстве доходил до предела. Разрушительная мировая война и последовавшая за ней эпидемия гриппа, сравнимая с переживаемой нами сегодня пандемией, пробудили в людях жажду жизни – ни в один другой период 20 века стремление к новизне во всем не было столь осязаемым.
Стремление это проявляется не только в традиционных видах искусства, но и в архитектуре – рождаются новые концепции урбанизма, с невиданной доселе скоростью растут города. Под вопрос ставится все, включая классическое распределение ролей в обществе и в семье. Взрываются традиционные устои. Ущемлявшиеся годами, если не веками меньшинства поднимают головы и заставляют услышать свой голос в политике и культурной сфере. Улучшаются условия труда рабочих, параллельно развивается индустрия досуга. В архитектуре и дизайне появляются новые стили, и в 21 веке ничуть не утратившие своих новаторских черт.
Кураторы выставки в Кунстхаусе Цюриха, взяв за основу четыре площадки – Берлин, Париж, Вену и Цюрих, - попытались представить все творческие средства, активно использовавшиеся в 1920-х годах в живописи, скульптуре, фотографии, кинематографе, искусстве коллажа, в моде и дизайне.
Именно в тот период Шанель изобрела свое «маленькое черное платье», Ле Корбюзье, Перрьен и Жаннере вместе придумали знаменитое кресло, а Маргарете Шютте-Лихоцки – «Франкфуртскую кухню». В течение того же десятилетия венгр Ласло Мохой-Надь развил концепцию Нового видения, переросшую в совершенно новый подход к фотографии.
Все эти новшества объединяет одно – даже сто лет спустя они выглядят современно и остаются иконами модернизма, источниками вдохновения для многих подражателей и предметами вожделения для знатоков и любителей искусства, архитектуры и дизайна 21 века. Современные художники, интересующиеся тематикой 1920-х годов и приглашенные к участию в выставке, становятся связующим звеном между двумя эпохами.
Всего куратор выставки Катрин Юг решила представить 80 художников, среди которых, такие мега-звезды, как Ханс Арп, Пит Мондриан и Фернан Леже, а также выходцы из России – Василий Кандинский, Варвара Степанова, Николай Васильев. Многочисленные работы выставлены не в хронологическом порядке и не поделены по жанрам. Они организованы вокруг значимых социально-культурных тем, оказавших влияние на те «золотые годы»: «Преодоление травм войны», «Стереотипы жанров на скамье подсудимых», «Плюралистические видения» или «Опьянение движением».
Многообразие художественных средств было одной из отличительных средств той бурной эпохи. «Но и сегодня, когда неолиберальная политика достигла своих естественных пределов, когда взрывные новшества сотрясают установленные общественные и этические нормы, когда художники самоутверждаются как активисты, 1920-е годы могут еще многому нас научить», - полагают организаторы выставки, не ограничившиеся лишь художественной экспозицией, но подготовившие интересную программу вокруг нее, включающую дискуссии о социальных и экономических проблемах современности.
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