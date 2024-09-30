Война в Украине породила столько ненависти, уничтожила и разбила столько жизней, нанесла такие страшные материальные и моральные разрушения и привела всех здравомыслящих людей в состояние столь глубокого шока, что казалось немыслимым ожидать расцвета на подобной почве чего-то иного, кроме как все новых цветов зла. Но жизнь мудрее!

Редакция Нашей Газеты рада сообщить о новом, можно даже сказать новорожденном проекте – литературной премии «Дар», суть которой устроители формулируют так:

«Полномасштабная агрессия РФ против Украины помимо своей главной цели – уничтожения соседнего государства – направлена против объединяющих нас гуманитарных ценностей мировой культуры, частью которой является и культура на русском языке. Язык оказался в заложниках у агрессора – и от нас, писателей, издателей, литературоведов, переводчиков, славистов требуется срочное содействие свободной литературе на русском. Создание независимой премии – одна из таких мер.

Премия Дар не является ни «русской премией», ни «премией русской литературы». Это премия переосмысления всего опыта литературы на русском языке, премия открытия новых подходов к литературе и литературной жизни вне архаичной государственности, премия всех, кто пишет и читает на русском языке вне зависимости от паспорта и страны проживания. Русский язык принадлежит не диктаторам, а мировой культуре».

Русский язык принадлежит не диктаторам, а мировой культуре. Хочется верить, что все наши читатели оценят важность и своевременность такого начинания, тем более что у истоков его стоят хорошо известные вам люди. Инициатор премии «Дар» (Literaturpreis «Dar», Prix littéraire «Dar») – писатель Михаил Шишкин, а учреждена она Швейцарской Ассоциацией славистов, в которую входят, помимо Шишкина, Томаш Гланц, Жан-Филипп Жаккар, Катрин Карл, Жорж Нива, Ильма Ракуза, Жервез Тассис, Анастасия де ла Фортель, Йенс Херльт и Ульрих Шмид.

Впечатляет и список соучредителей премии: Борис Акунин, Светлана Алексиевич, Дмитрий Быков, Томас Венцлова, Иван Вырыпаев, Александр Генис, Дмитрий Глуховский, Антон Долин, Армен Захарян, Андрей Зубов, Сергей Кузнецов, Рома Либеров, Виталий Манский, Артемий Троицкий, Людмила Улицкая, Саша Филипенко, Михаил Эпштейн, Владимир Юровский, Форум СловоНово (Черногория), Kulturus (Чехия), «Наша газета» (Швейцария), «Настоящая Россия» (Великобритания)… Как рассказал нам Михаил Шишкин, уже дал свое согласие участвовать в конкурсе Сергей Соловьев со своим замечательным романом «Улыбка Шакти»: пишет Сергей по-русски, живет в Германии, а паспорт у него украинский. Интуиция подсказывает, что список этот будет расти – не может остаться без поддержки такое хорошее дело!

«Литературная премия «Дар» может стать объединяющей платформой для разобщенного русскоязычного рассеяния. Это шанс международному русскоговорящему гражданскому обществу вне государства проявить себя, показать, что оно существует в мире без границ, способно к развитию и достойно своей культуры. Презентации премии в разных странах станут платформой для обсуждения важнейших проблем, которые стоят перед нами всеми», - вдохновенно рассказывает Михаил Шишкин.

Помимо морального удовлетворения и престижа, крайне важна практическая сторона новой Премии. Молодым, начинающим авторам трудно пробиваться во все времена, а уж в кризисные и подавно, вот и решили протянуть им руку помощи их старшие по возрасту или просто раньше начавшие заниматься литературным трудом товарищи. «Писателей с именами западные издательства все еще по инерции публикуют, а для молодых выход на переводы практически закрыт. Их, а также западных переводчиков с русского языка, которые тоже оказались сейчас в трудном положении, и новые независимые издательства мы и решили поддержать», - поясняет писатель, давно живущий в Швейцарии.

Как же именно? Предоставлением гранта на перевод на английский, немецкий или французский языки, к которым, вероятно, прибавятся и другие. Первые спонсоры, не всегда имеющие отношение к литературе, уже нашлись: на первый год и издание книг первых победителей, имена которых станут известны в апреле 2025 года, средства обеспечены. Проект получил поддержку Европейской комиссии и Pen International. И это только начало!

Можем предположить, что в названии Премии многим послышится название знаменитого романа Владимира Набокова. Прямой связи между ними нет, но история романа настолько показательна и поучительна, что не грех ее напомнить. «Дар» был написан совсем еще не знаменитым на тот момент писателем, публиковавшимся под псевдонимом Сирин. Написан на русском языке в Берлине. Его главный герой – начинающий поэт, эмигрант, сын известного учёного, пропавшего без вести во время Гражданской войны. Роман был опубликован в пяти номерах парижского альманаха «Современные записки» в 1937 и 1938 годах, с пропусками. Полностью опубликовать его удалось только в 1952 году в нью-йоркском издательстве имени Чехова. В СССР роман был впервые опубликован издательством Слово/Slovo в Москве лишь в 1990-м. Среди многочисленных присутствующих в нем стихотворных вставок есть такая, не нуждающаяся, на наш взгляд, в комментариях:

Благодарю тебя, отчизна,

за злую даль благодарю!

Тобою полн, тобой не признан,

и сам с собою говорю.

И в разговоре каждой ночи

сама душа не разберет,

мое ль безумие бормочет,

твоя ли музыка растет…

От редакции: Вся информация, касающаяся учреждения Премии, ее целей, процедуры, учредителей, экспертного совета и Жюри, присланных на конкурс и отобранных экспертов произведений, отобранных результатов голосования, актуальных событий и т.д., будет появляться на сайте Премии. Разумеется, Наша Газета тоже будет держать вас в курсе самых главных новостей. Оставайтесь с нами, друзья, и будем достойны нашей культуры!