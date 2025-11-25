Фортепианные «Мимолётности» и не только | Les « Visions fugitives » pour piano et bien plus encore

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 25.11.2025.
Пианист Даниил Трифонов Photo © Dario Acosta

2 декабря в цюрихском Tonhalle российский пианист Даниил Трифонов исполнит произведения Танеева, Прокофьева, Мясковского и Шумана.

Le 2 décembre, au Tonhalle de Zurich, le pianiste russe Daniil Trifonov interprétera des œuvres de Taneïev, Prokofiev, Miaskovski et Schumann.

Автор этих слов прекрасно помнит, как впервые услышала игру Даниила Трифонова вскоре после его победы на конкурсах имени П. И. Чайковского в Москве, Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Шопена в Варшаве. Это было в 2012 году в Люцерне, на (ныне почившем) фестивале «Волшебное озеро», в небольшом зале. Его исполнение нас тогда очень впечатлило, и уже на следующий день мы встретились для интервью.

 С тех прошло тринадцать лет, из худенького молодого человека в кепке Даниил Трифонов, не оставив любви к кепкам, превратился во взрослого, маститого и очень востребованного пианиста, за выступлениями которого в Швейцарии Наша Газета внимательно следит, с радостью каждый раз встречая в концертных залах своих читателей. Надеемся, что так будет и 2 декабря на сольном концерте музыканта в цюрихском Tonhalle.

 Программа предстоящего концерта на три четверти, так сказать, состоит из произведений русских композиторов – Танеева, Прокофьева, Мясковского, а последняя «долька» досталась Шуману. Расскажем коротко о каждом из них, ведь в каждом есть своя изюминка.

 Имя Сергея Ивановича Танеева незаслуженно мало известно широкой западной публике, а ведь его влияние на композиторов следующего после него поколения было так сильно в музыке, а авторитет в силу человеческих качеств так высок, что С. В. Рахманинов называл его «высшим судьей, обладавшим как таковой мудростью, справедливостью, доступностью, простотой». То, что Даниил Трифонов включил в программу предстоящего концерта произведение Танеева, тем более ценно, что написанных им сочинений для фортепиано вообще мало, а при жизни композитора были изданы всего два. Одно из них – Прелюдия и фуга соль-диез минор 1910 года, которую предстоит услышать женевским меломанам и которая считается лучшим образцом этого жанра, об истоках которого мы рассказывали https://nashagazeta.ch/news/culture/odin-mikhail-pletnev-i-48-prelyudiy совсем недавно, в русской музыке до революции 1917 года.

 Как раз в том эпохальном для российской истории году Сергеем Прокофьевым были завершены двадцать пьес для фортепиано, объединенные общим названием «Мимолётности», Ор. 22. В тот период Сергей Сергеевич увлекался «положением на музыку», так сказать, тронувших его литературных произведений – достаточно вспомнить «Гадкого утенка» для голоса с фортепиано по сказке Андерсена, Пять стихотворений на слова Анны Ахматовой или оперу «Игрок» по мотивам романа Ф. М. Достоевского. Вот и название «Мимолетностей» родилось из стихотворения Константина Бальмонта:

В каждой мимолетности вижу я миры,
Полные изменчивой, радужной игры.

Не сомневаемся, что и все слушатели услышат разные миры в каждой из двадцати пьес – от нежно-лирических до задорно-шутливых, а то и драматических. Музыковеды особо выделяют «Мимолетность» № 7, как бы подражающую арфе – обратите и вы на нее свое внимание.

Интересно, что высоко оценил «Мимолетности» Прокофьева Николай Мясковский, услышавший в них «какое-то органическое углубление, обогащение авторской души».

 Одно из знаковых произведений самого Мясковского, Сонату № 2 фа-диез минор, ор. 13, созданная в 1912 году, также включена в программу предстоящего концерта. По оценкам советских музыковедов, это сочинение, в котором сам композитор усматривал «отпечаток глубокого пессимизма», отражало мрачный дух предреволюционной эпохи в Российской империи, тревогу и страх перед будущим, владевшие тогда жителями страны. Согласитесь, многие современные россияне переживают те же эмоции, хотя революцией в России не пахнет. Но, конечно, не только россияне услышат и оценят по достоинству удивительный драматизм этого произведения, тщательно нагнетаемый автором вплоть до темы «Dies irae» Страшного суда и тяжелых заключительных аккордов, напоминающих удары погребального колокола. По ком звонит этот колокол?

 Завершит программу концерта еще одна соната, написанная в той же тональности – фа диез минор. Это Соната № 1 Роберта Шумана, единственного не русского композитора, отобранного Даниилом Трифоновым для своего выступления в Цюрихе. Она была написана в 1833-1835 годах, основана на мелодии пьесы, сочиненной обожаемой композитором Кларой Вик и ей же посвящена, но не от его собственного имени, а от имени двух вымышленных персонажей, являвших собою его alter ego – Флорестана и Эвзебия. Трудно представить себе более «влюбленное» произведение, слушая которое даже не слишком сведущий в музыке слушатель будет то впадать в возбуждение, то погружаться в мечтательную меланхолию…

 Вот сколько самых разных эмоций предстоит испытать тем, кому повезет побывать на концерте Даниила Трифонова, оставшиеся билеты на который еще можно приобрести здесь

