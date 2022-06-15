Жан-Филипп Жаккар: «Я верю в нормальных людей» |Jean-Philippe Jaccard : « Je crois aux gens normaux »

Всему хорошему приходит если не конец, то переход в новое состояние – к такому переходу в эти дни готовится хорошо известный многим нашим читателям профессор и переводчик Жан-Филипп Жаккар. Мы впервые представили