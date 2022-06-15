Автор: Надежда Сикорская, Женева, 15. 06. 2022.
В последние дни перед выходом на пенсию заведующий кафедрой русского языка и литературы Женевского университета поделился с Нашей Газетой впечатлениями о 20 годах, проведенных на этом посту и о многом другом.|
Quelques jours avant son départ à la retraite le chef de l’unité de russe à l’Université de Genève a partagé avec Nasha Gazeta ses impressions, après vingt ans passé à ce post.
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