Автор: Заррина Салимова, Венеция, 10.05.2024.
Кто представляет Швейцарию на 60-й Венецианской биеннале? И на какие павильоны и работы стоит обратить особое внимание?|
Qui représente la Suisse à la 60e Biennale de Venise? Et quels sont les pavillons et les œuvres à voir absolument?
Куратором Венецианской биеннале в этом году впервые стал выходец из Бразилии – Адриано Педроса. В качестве основной темы одного из главных арт-событий в мире он выбрал фразу «Чужаки (иностранцы) повсюду». Она взята из серии работ, начатой в 2004 году коллективом Claire Fontaine и представляющей собой разноцветные неоновые вывески с написанными на них на разных языках словами «Чужаки повсюду». Эта фраза, в свою очередь, отсылает к названию туринского коллектива, боровшегося с расизмом и ксенофобией в Италии: Stranieri Ovunque. Само выражение имеет несколько значений. С одной стороны, куда бы вы ни пошли и где бы ни находились, вы всегда столкнетесь с иностранцами – они, то есть мы, повсюду. С другой, где бы вы ни оказались, вы всегда остаетесь чужаком.
Иностранцы – не просто чужаки, они еще и странные. Итальянское straniero, португальское estrangeiro, французское étranger и испанское extranjero этимологически связаны соответсвенно с strano, estranho, étrange, extraño, что означает «странный». Первое значение слова «queer» – странный, поэтому биеннале фокусируется также и на художниках, который «перемещаются» в рамках различных сексуальностей и гендеров, часто подвергаясь преследованиям или объявляясь вне закона. Речь идет и о художниках-аутсайдерах, которые находятся на задворках мира искусства, подобно художникам-самоучкам и представителям коренных народов разных стран, к которым часто относятся как к иностранцам на их собственной земле.
Всего на биеннале представлен 331 художник и творческий коллектив, которые жили или живут в 80 странах мира, причем основное внимание уделяется тем художникам, которые являются иностранцами, иммигрантами, экспатриантами, изгнанниками или беженцами – особенно тем, кто перемещается между Глобальным Югом и Глобальным Севером. Остановим наше внимание лишь на некоторых работах.
В швейцарском павильоне швейцарско-бразильский художник-самоучка Геррейро ду Дивино Амор представляет арт-проект «Super Superior Civilizations», деконструирующий политические мифологии. Как отмечает фонд Pro Helvetia, это «тотальное, погружающее в себя произведение искусства, изобилующее классическими архитектурными элементами, посмертными символами предполагаемого западного превосходства». В частности, колонны, фонтаны, капители и поверхности из искусственного мрамора вызывают образ власти и превосходства. Кроме того, в видеоролике представлена аллегория Швейцарии, представленной как чудесный земной рай. Геррейро ду Дивино Амор приглашает посмеяться над нашим шовинизмом и над теми клише, с помощью которых мы представляем мир и самих себя. В общем, самоиронии и самокритике швейцарцев нужно отдать должное.
В австрийском павильоне можно увидеть «Репетицию „Лебединого озера“» – эту работу концептуальная художница Анна Ермолаева, родившаяся в Ленинграде и живущая в Вене с 1989 года, сделала в сотрудничестве с украинским хореографом Оксаной Сергеевой. Отсылка понятна: во время политических волнений, например, в связи со смертью главы государства, советское телевидение заменяло регулярные трансляции «Лебединым озером». В результате, в советской культурной памяти знаменитый балет стал символом смены власти. Однако Ермолаева и Сергеева пошли на шаг дальше, превратив балет из инструмента цензуры и отвлечения внимания в форму политического протеста, ведь танцоры по сути репетируют смену режима в России.
Помимо Анны Ермолаевой в Венеции представлены и другие российские художники. Так, выставка Ильи и Эмилии Кабаковых проходит в фонде Кверини Стампалья. Кроме того, Зельфира Трегулова, до 2023 года возглавлявшая Третьяковскую галерею, выступила научным консультантом проекта «Узбекистан: авангард в пустыне», который не входит в основную программу биеннале и на котором представлены работы художников-модернистов, живших в Центральной Азии в первой половине XX века. Что касается самой России, то она отдала свой павильон Боливии.
Украинский павильон «Плетение сетей» обращается к теме чуждости и инаковости через личный опыт войны, эмиграции и социальной интеграции. Под сетями понимается как обусловленная войной реальная практика плетения камуфляжных сетей, так и метафора социальных контактов, связей и солидарности. Так, работы Александра Бурлаки воплощают традиционную практику плетения домашнего текстиля, характерную для украинской культуры, и одновременно служат фоном для рассказов других людей о пережитом ими личном опыте. «Гражданские. Вторжение» Андрея Рачинского и Даниила Ревковского – это архивные видео, собранные из открытых источников и снятые мирными жителями до и во время войны. А «Комфортная работа» Андрея Достлиева и Лии Достлиевой иронично исследует стереотипы и ожидания, возлагаемые на украинских беженцев в Европе.
Примечательна и экспозиция «Из Украины: Смелость мечтать», представленная киевской художественной галереей PinchukArtCentre и фондом Виктора Пинчука в палаццо Контарини Полиньяк. Здесь можно увидеть работу Жанны Кадыровой, совместившей трубы органа с осколками российских ракет.
«После конца» Леси Хоменко представляет собой изображения, разобрать которые невозможно, потому что они помещены под матовое стекло. Эта размытость и нечеткость символизирует невозможность для украинцев планировать будущее. От «Изюмского леса 2022» Яны Кононовой веет холодом: на черно-белых фотографиях запечатлена процедура эксгумации после освобождения города Изюм…
Удалось ли Адриано Педросе достичь поставленных целей? Одни арт-критики считают, что биеннале этого года выходит за рамки просто художественной выставки и представляет собой «глубокое повествование о культурном обмене, экологической устойчивости и переплетении тканей глобальной идентичности». Другие же остались неудовлетворенными увиденным, полагая, что получилось нечто больше похожее на выставку художественных достижений разных стран, а отобранные работы скорее подходят для музея или арт-галереи, но не для биеннале, которая должна отражать дух и нерв времени. В общем, мнения, как обычно, разделились, поэтому лучше всего – составить собственное, отправившись в Венецию и увидев все своими глазами.
Самое главное: не подходите к посещению биеннале, как к поездке в Диснейленд, бессмысленно перебегая от одного аттракциона к другому. Выделите достаточно времени, чтобы рассмотреть интересующие вас работы и «переварить» увиденное – и тогда смотр современного искусства не станет утомительной гонкой, а превратится во вдумчивое и созерцательное времяпрепровождение. В конце концов, не забывайте, что искусство – это еще и способ глубже понять себя через творчество других, то есть чужаков.
От редакции: 60-я Венецианская биеннале будет работать до 24 ноября. Подробную информацию можно найти на сайте labiennale.org.
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