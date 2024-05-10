Куратором Венецианской биеннале в этом году впервые стал выходец из Бразилии – Адриано Педроса. В качестве основной темы одного из главных арт-событий в мире он выбрал фразу «Чужаки (иностранцы) повсюду». Она взята из серии работ, начатой в 2004 году коллективом Claire Fontaine и представляющей собой разноцветные неоновые вывески с написанными на них на разных языках словами «Чужаки повсюду». Эта фраза, в свою очередь, отсылает к названию туринского коллектива, боровшегося с расизмом и ксенофобией в Италии: Stranieri Ovunque. Само выражение имеет несколько значений. С одной стороны, куда бы вы ни пошли и где бы ни находились, вы всегда столкнетесь с иностранцами – они, то есть мы, повсюду. С другой, где бы вы ни оказались, вы всегда остаетесь чужаком.

Иностранцы – не просто чужаки, они еще и странные. Итальянское straniero, португальское estrangeiro, французское étranger и испанское extranjero этимологически связаны соответсвенно с strano, estranho, étrange, extraño, что означает «странный». Первое значение слова «queer» – странный, поэтому биеннале фокусируется также и на художниках, который «перемещаются» в рамках различных сексуальностей и гендеров, часто подвергаясь преследованиям или объявляясь вне закона. Речь идет и о художниках-аутсайдерах, которые находятся на задворках мира искусства, подобно художникам-самоучкам и представителям коренных народов разных стран, к которым часто относятся как к иностранцам на их собственной земле.

Всего на биеннале представлен 331 художник и творческий коллектив, которые жили или живут в 80 странах мира, причем основное внимание уделяется тем художникам, которые являются иностранцами, иммигрантами, экспатриантами, изгнанниками или беженцами – особенно тем, кто перемещается между Глобальным Югом и Глобальным Севером. Остановим наше внимание лишь на некоторых работах.

В швейцарском павильоне швейцарско-бразильский художник-самоучка Геррейро ду Дивино Амор представляет арт-проект «Super Superior Civilizations», деконструирующий политические мифологии. Как отмечает фонд Pro Helvetia, это «тотальное, погружающее в себя произведение искусства, изобилующее классическими архитектурными элементами, посмертными символами предполагаемого западного превосходства». В частности, колонны, фонтаны, капители и поверхности из искусственного мрамора вызывают образ власти и превосходства. Кроме того, в видеоролике представлена аллегория Швейцарии, представленной как чудесный земной рай. Геррейро ду Дивино Амор приглашает посмеяться над нашим шовинизмом и над теми клише, с помощью которых мы представляем мир и самих себя. В общем, самоиронии и самокритике швейцарцев нужно отдать должное.

В австрийском павильоне можно увидеть «Репетицию „Лебединого озера“» – эту работу концептуальная художница Анна Ермолаева, родившаяся в Ленинграде и живущая в Вене с 1989 года, сделала в сотрудничестве с украинским хореографом Оксаной Сергеевой. Отсылка понятна: во время политических волнений, например, в связи со смертью главы государства, советское телевидение заменяло регулярные трансляции «Лебединым озером». В результате, в советской культурной памяти знаменитый балет стал символом смены власти. Однако Ермолаева и Сергеева пошли на шаг дальше, превратив балет из инструмента цензуры и отвлечения внимания в форму политического протеста, ведь танцоры по сути репетируют смену режима в России.

Помимо Анны Ермолаевой в Венеции представлены и другие российские художники. Так, выставка Ильи и Эмилии Кабаковых проходит в фонде Кверини Стампалья. Кроме того, Зельфира Трегулова, до 2023 года возглавлявшая Третьяковскую галерею, выступила научным консультантом проекта «Узбекистан: авангард в пустыне», который не входит в основную программу биеннале и на котором представлены работы художников-модернистов, живших в Центральной Азии в первой половине XX века. Что касается самой России, то она отдала свой павильон Боливии.

Украинский павильон «Плетение сетей» обращается к теме чуждости и инаковости через личный опыт войны, эмиграции и социальной интеграции. Под сетями понимается как обусловленная войной реальная практика плетения камуфляжных сетей, так и метафора социальных контактов, связей и солидарности. Так, работы Александра Бурлаки воплощают традиционную практику плетения домашнего текстиля, характерную для украинской культуры, и одновременно служат фоном для рассказов других людей о пережитом ими личном опыте. «Гражданские. Вторжение» Андрея Рачинского и Даниила Ревковского – это архивные видео, собранные из открытых источников и снятые мирными жителями до и во время войны. А «Комфортная работа» Андрея Достлиева и Лии Достлиевой иронично исследует стереотипы и ожидания, возлагаемые на украинских беженцев в Европе.

Примечательна и экспозиция «Из Украины: Смелость мечтать», представленная киевской художественной галереей PinchukArtCentre и фондом Виктора Пинчука в палаццо Контарини Полиньяк. Здесь можно увидеть работу Жанны Кадыровой, совместившей трубы органа с осколками российских ракет.

«После конца» Леси Хоменко представляет собой изображения, разобрать которые невозможно, потому что они помещены под матовое стекло. Эта размытость и нечеткость символизирует невозможность для украинцев планировать будущее. От «Изюмского леса 2022» Яны Кононовой веет холодом: на черно-белых фотографиях запечатлена процедура эксгумации после освобождения города Изюм…

Удалось ли Адриано Педросе достичь поставленных целей? Одни арт-критики считают, что биеннале этого года выходит за рамки просто художественной выставки и представляет собой «глубокое повествование о культурном обмене, экологической устойчивости и переплетении тканей глобальной идентичности». Другие же остались неудовлетворенными увиденным, полагая, что получилось нечто больше похожее на выставку художественных достижений разных стран, а отобранные работы скорее подходят для музея или арт-галереи, но не для биеннале, которая должна отражать дух и нерв времени. В общем, мнения, как обычно, разделились, поэтому лучше всего – составить собственное, отправившись в Венецию и увидев все своими глазами.

Если вы уже опытный посетитель биеннале, то советы по планированию визита вам не нужны. Если же вы собираетесь увидеть биеннале впервые, то не совершайте главную ошибку новичков – не стремитесь объять необъятное. Биеннале имеет две основные площадки – Джардини и Арсенал, и начать свой визит можно с любого из этих мест, отведя на каждое, например, один день. Джардини, то есть «сады», были первоначальным местом проведения Венецианской биеннале: именно здесь с 1907 года возводились национальные павильоны, которые сами по себе интересны с архитектурной точки зрения. А Арсенал – это бывший комплекс, в котором Венецианская республика строила корабли для своего флота с XIV века. Каждая из этих площадок, в свою очередь, разделена тематически на две части: одна посвящена магистральной теме этого года «Stranieri Ovunque – Чужаки повсюду», а другая представляет собой интерпретацию этой темы странами-участницами биеннале. Помимо этого, по всему городу проходит параллельная программа – выставки, инсталляции, концерты, видео-проекции…

Самое главное: не подходите к посещению биеннале, как к поездке в Диснейленд, бессмысленно перебегая от одного аттракциона к другому. Выделите достаточно времени, чтобы рассмотреть интересующие вас работы и «переварить» увиденное – и тогда смотр современного искусства не станет утомительной гонкой, а превратится во вдумчивое и созерцательное времяпрепровождение. В конце концов, не забывайте, что искусство – это еще и способ глубже понять себя через творчество других, то есть чужаков.

От редакции: 60-я Венецианская биеннале будет работать до 24 ноября. Подробную информацию можно найти на сайте labiennale.org.