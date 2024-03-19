Среди наших читателей наверняка есть много любителей детективов, а значит, найдутся и почитатели Жоржа Сименона, вошедшего в мировую литературу как «отец комиссара Мегрэ» – в рейтинге самых переводимых авторов Translationum, составляемом ЮНЕСКО, Сименон занимает 17 место, сразу за Достоевским.

Имя Сименона не раз встречалось на наших страницах, но наиболее подробно мы рассказали о нем в 2016 году по печальному поводу: именно тогда стало известно, что дом в швейцарском местечке Эпаленж, где он жил с 1963 по 1972 годы, подлежал сносу. Бессмысленно сейчас задаться вопросом, почему кантон Во, где писатель прожил в общей сложности тридцать лет, не захотел создать музей. Но радует, что память о нем живет, и новое свидетельство этому – выставка в Фонде Михальского с не требующим пояснения названием «Сименон».

Биографию Жоржа Жозефа Кристиана Сименова (Льеж, 1903 - Лозанна, 1989) легко найти, так что напомним лишь несколько деталей.

Он родился в семье скромного служащего страховой компании. Дед Сименона был «шляпником», а прадед – шахтёром. Семья Сименонов была религиозной, и мальчик должен был каждое воскресенье ходить к мессе, хотя потом он утратил веру и перестал соблюдать обряды. Его мать хотела, чтобы её сын в будущем стал кюре или на худой конец кондитером, однако жизнь распорядилась иначе.

В доме у Сименонов жили иностранные студенты, которые снимали у них дешёвые комнаты с пансионом. Среди них было немало и русских. Именно они и познакомили юношу с литературой, увлекли его русской классикой и в какой-то мере определили дальнейшую судьбу. Кроме литературы, Сименон заинтересовался также медициной и правом и в дальнейшем попытался все это совместить в своем творчестве.

Вначале он не думал о том, что станет заниматься литературным трудом, и выбрал журналистику, хотя до этого никогда не читал газет, а эту работу представлял себе лишь по романам известного в то время французского писателя Гастона Леру, который писал детективы. В них действовал главный герой сыщик-любитель Рультабиль, который носил плащ и курил коротенькую трубочку. Какое-то время Сименон подражал своему любимому герою, а с трубкой не расставался до конца жизни. Трубку курил и комиссар Мегрэ, герой детективных произведений Сименона, и этот образ – плащ, котелок, трубка – настолько слился в воображении миллионов читателей с самим автором, что иначе никто Сименона и не представлял.

Ещё будучи учеником колледжа, Сименон начал подрабатывать в редакции «Газетт де Льеж», где вёл полицейскую хронику, дважды в день обзванивая шесть полицейских участков города Льежа и посещая Центральный комиссариат. Зная это, лучше понимаешь, откуда он брал фактуру для своих произведений.

Литературная карьера Сименона началась в 1921 году романом «На мосту Арчес», который он подписал псевдонимом Ж. Сим. За ним последовал длинный список популярных, любовных и авантюрных романов: в период с 1924 по 1930 годы Сименон написал их 190, под семнадцатью разными псевдонимами. Новый этап в его творчестве наступил в 1931 году с появлением «Покойного господина Галле» и «Висельника из Сен-Фольена», с которых началась серия Мегрэ. Писатель вспоминал потом в своей автобиографической книге «Я диктую», как, прочитав рукопись, издатель Фейар сказал: «Что вы, собственно говоря, тут настрочили? Ваши романы не похожи на настоящий детектив. Детективный роман развивается, как шахматная партия: читатель должен располагать всеми данными. Ничего похожего у вас нет. Да и комиссар ваш отнюдь не совершенство – не молод, не обаятелен. Жертвы и убийцы не вызывают ни симпатии, ни антипатии. Кончается всё печально. Любви нет, свадеб тоже. Интересно, как вы надеетесь увлечь всем этим публику?»

Но роман принял. И не ошибся. Свой первый роман из «цикла Мегрэ» Сименон написал всего за шесть дней, а другие пять – за месяц. Всего же вышло 80 произведений, где действует знаменитый комиссар криминальной полиции.

Какой же автор детективов без тайн в собственной биографии? У Сименона их было несколько, самая серьезная из них связана с его поведением во время Второй мировой войны. Одни причисляли его к коллаборационистам, и в течение пяти лет после войны был наложен запрет на издание его книг. По другим источникам, Сименон сразу после прихода Гитлера к власти сам наложил запрет на издание своих книг в нацистской Германии и помогал бельгийским беженцам, которым грозил угон туда. Возможно, когда-то мы узнаем правду, ведь все тайное становится явным.

О другой охраняемой какое-то время тайне – самоубийстве его дочери Мари-Жо – он рассказал в автобиографической книге «Интимные дневники», изложив свою версию событий. Проверить эту версию трудно, как трудно проверить и утверждение Сименона о том, что за свою жизнь он состоял в близких отношениях приблизительно с десятью тысячами женщин. (А закончил свои дни в обществе бывшей домработницы, ставшей его фактической женой.) Видимо, Жорж Сименон вообще любил статистику: на вопрос журналистов, просивших подвести итоги, он неизменно отвечал: 103 Мегрэ, 117 «трудных» или «психологических» романов и 25 автобиографических текстов.

Книги Жоржа Сименона переведены на все основные языки мира и экранизировались 14 раз. Во Франции комиссара Мегрэ прославили, прежде всего, Жан Габен и Бруно Кремер, а в СССР - Борис Тенин, Михаил Данилов, Владимир Самойлов и Армен Джигарханян.

В 1966 году в Нидерландах, в городе Делфзейл был воздвигнут памятник Мегрэ. На установленной рядом табличке написано, в дословном переводе:

«Эта бронзовая статуя всемирно известного мастера-сыщика была открыта в 1966 году его духовным отцом Жоржем Сименоном. Этот бельгийский писатель создал фигуру Мегрэ в Делфзейле в 1925 году, когда его корабль ремонтировался здесь, в Дамстердипе. В одном из первых произведений о Мегрэ действие происходит в Делфзейле, а рассказ носит французское название «Мегрэ-ан-Олланд». По проекту Питера д'Онта». Жоржу Сименону было официально вручено «Свидетельство о рождении» прославленного Мегрэ, в котором значилось следующее: «Мегрэ Жюль, родился в Делфзейле 20 февраля 1929 года… в возрасте 44 лет… Отец — Жорж Сименон, мать неизвестна…»

Выставка в Фонде Яна Михальского, которая продлился до 29 сентября, позволит вам вновь встретиться с любимыми персонажами и возможно, побудит перечитать пару детективов. Всю практическую информацию вы найдете на сайте фонда.