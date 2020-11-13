С самого начала той странной и становящейся все более неприятной ситуации, которую мы все с вами сейчас переживаем, мы неустанно следили за новостями партнеров Нашей Газеты из мира культуры, среди которых, пользуясь спортивной терминологией, с большим отрывом шел Оркестр Романдской Швейцарии. Действительно, его руководство и музыканты могли бы, по примеру некоторых, сложить руки и смычки в ожидании лучших времен. Но нет, они проявили потрясающую активность и изобретательность, всеми способами сохраняя связь с аудиторией – мы уже рассказывали вам об онлайн-трансляциях, бесплатных концертах и выездных выступлениях. Воспользовавшись короткой передышкой, ОРШ успел даже провести, в августе, «Фестиваль на пляже», и открыть, в сентябре, обещавший быть богатым событиями музыкальный сезон, но… были объявлены новые, вернее, повторные ограничительные меры, и все пошло по второму заходу.

Осенний «Концерт друзей ОРШ» в Виктория-холле, на который мы собирались пойти сами и пригласить вас, пройдет при закрытых дверях. Но Хатия Бунитиашвили в зале будет, и знаменитый Первый фортепианный концерт П. И. Чайковского прозвучит, и мы сможем его послушать – в прямой трансляции. Останется лишь закрыть глаза и представить себе барочную лепнину, позолоту и красный бархат кресел…

Присутствие в программе этого традиционного концерта «для друзей» «русского элемента» уже не удивляет. В разные годы в нем участвовали виолончелистка Татьяна Васильева, пианист Денис Мацуев, скрипач Даниэль Лозакович. А в отсутствие представителей русской музыкальной школы почти всегда звучали произведения русского репертуара - «Половецкие пляски» Бородина из оперы «Князь Игорь», «Вариации на тему рококо», «Итальянское каприччио» или Шестая симфония Чайковского, Оркестровая сюита Хачатуряна из балета «Спартак»…



На этот раз будет и первое, и второе.

Мы впервые услышали грузинскую пианистку Хатию Буниатишвили на Фестивале в Вербье в 2011 году, когда, во время дневного концерта в Церкви, она покорила сдержанную швейцарскую публику своей экспансивной манерой исполнения Сонаты Листа, Четвертой Баллады Шопена, Седьмой сонаты Прокофьева и фрагментов из балета «Петрушка» Стравинского. С тех пор музыкальный мир и к манере ее привык, и казавшуюся трудной фамилию научился произносить верно и без запинки.

Итак, Хатия родилась в 1987 году в Батуми. В возрасте трёх лет начала обучаться игре на фортепиано вместе со старшей сестрой Гванцей под руководством матери. В шесть лет дала свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси. В 10 лет была приглашена выступить с концертами в Швейцарии, Франции, Германии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Монако, Италии, Австрии, Дании, России, Украине, Армении, Израиле и США…

Ранний успех не вскружил ей голову, Хатия продолжала самосовершенствоваться: в 2004 году, после окончания Тбилисской Центральной музыкальной школы, эквивалента московской ЦМШ, поступила в Тбилисскую государственную консерваторию в класс Тенгиза Амирэджиби, позже занималась с Олегом Майзенбергом, выпускником московской Гнесинки, в Венской Высшей школе музыки.

В 2003 году, еще студенткой, Хатия получила специальный приз на Международном конкурсе молодых пианистов имени В. Горовица в Киеве, а также первый приз на Конкурсе поддержки молодых грузинских музыкантов, учредителем которого была еще одна уроженка Тбилиси - Елизавета Леонская.

Успех сопровождал Хатию: она стала лауреатом премии Borletti-Buitoni Trust Award (2010), была дважды удостоена звания «Лучший новый исполнитель года» в Echo Klassik Awards (2012 и 2016) и названа «Лучшим музыкантом года» французским телеканалом TF1 (2016).

Пианистка выступает на самых престижных сценах Европы и Америки с самыми прославленными партнерами. Aктивная концертная деятельность и многочисленные записи не мешают ей занимать не менее активную гражданскую позицию. В последние годы она участвовала в благотворительном концерте в пользу сирийских беженцев, организованном по случаю 70-летия ООН, в благотворительном концерте в Киеве в пользу раненых, в концерте «В Россию с любовью» («To Russia with Love») в защиту прав человека в России…

Мы рады, что для предстоящего выступления в Женеве Хатия выбрала написанный в 1874 году Концерт № 1 П. И. Чайковского, первые аккорды которого «на слуху» даже у далеких от музыки людей.

Не менее прекрасно и второе произведение, которое прозвучит в концерте Оркестра Романдской Швейцарии, за пульт которого встанет родившегося в один год с Хатией австро-венгерский дирижер Кристофа Конша. Речь идет о Второй симфонии Брамса. Эта мажорная, радостная, беззаботная симфония, написанная, в отличие от Первой, рождавшейся на протяжении почти 15 лет, в едином творческом порыве летом-осенью 1877 года, была впервые исполнена 30 декабря того же года оркестром Венской филармонии под управлением известного дирижера Ганса Рихтера и имела триумфальный успех. Надеемся, не меньший успех она будет иметь и 18 ноября года 2020 – жаль, что аплодировать нам придется, сидя дома!

От редакции: Прямую трансляцию концерта можно будет послушать 18 ноября в 20 ч. на каналах OSR.CH & и YouTube OSR, RTS Play и Espace 2. Планируется и телетрансляция – информацию о ней вы получите, следя за новостями на сайте оркестра.