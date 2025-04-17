За свою 1200-летнюю историю Библия Мутье-Гранваля успела побывать в нескольких городах и странах. Манускрипт был создан около 830 года в скриптории аббатства Святого Мартена в Туре, затем был передан в аббатство Мутье-Гранваля, потом оказался в Делемоне, а сейчас хранится в Британской библиотеке в Лондоне. Библия относится к документам с защищенным ограниченным доступом. Более того, по соображениям сохранности, шедевр выставляется редко: в Делемоне его в последний раз показывали в 1981 году. В общем, у широкой публики возможность увидеть уникальную книгу своими глазами появляется примерно раз в поколение – это, конечно, нельзя пропустить.

Что же делает эту Библию особенной? Бесценный экспонат считается одной из старейших иллюстрированных и полностью сохранившихся Библий в мире. Книга высотой полметра весит 17 килограммов и насчитывает 898 страниц (или 449 листов). Тексты Ветхого и Нового Заветов украшены четырьмя роскошными полностраничными иллюминациями (миниатюрами) и 84 начальными буквами (инициалами), 55 из которых богато декорированы. Над изготовлением книги трудились около двадцати переписчиков, а для создания пергамента потребовались шкуры более 200 овец. Оригинальный переплет не сохранился: нынешний датируется XVI веком.

Фото: Nasha Gazeta

В манускрипте использован специальный тип письма – округлый и относительно легко читаемый каролингский минускул, обязанный своим названием Карлу Великому, который в целях унификации попытался ввести этот шрифт на всей территории своей империи. В целом, Библия считается одним из самых значительных образцов каролингской культуры, в которой большое значение придавалось письменному слову и без которой была бы немыслима современная европейская цивилизация.

Фото: Nasha Gazeta

Для Юры манускрипт имеет особое, отчасти политическое, значение. Дело в том, что история современного кантона Юра тесно связана с аббатством Мутье-Гранваля, которое было основано около 640 года и первым аббатом которого был Жермен. Предположительно, Библия оказалась в аббатстве в IX веке. Между 1595 и 1606 годами на последней странице появилась надпись, с которой связано название книги: «Святые Жермен и Рандоальд являются истинными владельцами этой книги, и эта книга никогда не должна быть отдана или перевезена в другое место». Эти слова подчеркивают связь с религиозной общиной Мутье-Гранваля. Более того, в описи, составленной за тридцать лет до этого, уже упоминается biblia magna или «большая Библия», как, вероятно, называли Библию Мутье-Гранваля. Таким образом, книга была частью сокровищницы аббатства, символом престижа и духовного авторитета.

Почему же такой важный для региона письменный памятник хранится в Лондоне? К этому привела череда событий. В начале XIX века монастырь в Делемоне, где хранилась Библия, оказался заброшенным, а манускрипт пылился на чердаке, где и был практически случайно обнаружен. Тогдашний мэр Делемона продал Библию книготорговцу из Базеля, а он, в 1836 году, перепродал ее Британской библиотеке. В то время религиозное значение книги уже было утрачено, а понимание ее важности для кантонального наследия и самоопределения пришло позже. Сейчас о реституции речи не идет, так как книга была законно приобретена библиотекой.

Подготовка к выставке в Юрском музее искусства и истории заняла десять лет. За это время была продумана не только сценография, но и вопросы безопасности, освещения, поддержания необходимых температурных условий. Экспозиция состоит из двух частей. В первом зале представлен исторический контекст: изложена информация об истории аббатства Мутье-Гранваля, книжном искусстве эпохи Каролингов и самой Библии. В экспозицию включены различные каролингские рукописи той же эпохи и сокровища аббатства Мутье-Гранваль, в том числе датируемый VII веком посох Святого Жермена – самый древний из известных украшенных посохов в мире.

В экспозицию включены и другие древние манускрипты. Фото: Nasha Gazeta

Сама же Библия выставлена в охраняемом цокольном помещении, куда допускаются группы по пять человек. Манускрипт помещен в стеклянную витрину и открыт на развороте со сценами грехопадения Адама и Евы: читать этот средневековый «комикс» нужно, начиная с левого верхнего края и заканчивая правым нижним. Вот Всевышний создает Еву из ребра Адама, представляет ее ему и наказывает не есть плоды с древа познания. Вот Ева, искушаемая змеем, тянется к древу, затем Адам и Ева вкушают плод. Творец отчитывает их: Адам, как настоящий мужчина, виновато указывает на Еву, а она – на змея. За изгнанием из Эдемского сада следуют сцены, где Ева кормит ребенка, а Адам работает в поле. Даже при приглушенном освещении можно увидеть, что краски за двенадцать веков ни чуточку не померкли!

Фото: Nasha Gazeta

Без загадок также не обошлось. Если присмотреться, то в нижнем ряду, между Евой и Адамом, можно увидеть крохотный круг, в котором изображены две фигуры. По одной версии, это Каин и Авель; по другой, это могут быть Иисус и Мария Магдалина.

Примечательно, что художник добавил элементы, которые не встречаются в библейском тексте. Например, искушающий Еву змей, изображенный в левой части третьего регистра, больше похож на дракона: гребешок, борода, пятнистая спина, двухцветное тело. Дракон может быть отсылкой к древним текстам. В частности, в трагедии Еврипида говорится о чудовище, которого убивает Геракл, чтобы сорвать яблоки в Саду Гесперид. Эти и другие подобные детали из античной, иудейской и христианской культур свидетельствует о богатстве источников, с которыми были знакомы и из которых черпали вдохновение художники при создании Библии.

От редакции: Выставка продлится до 8 июня. Билеты на выставку нужно бронировать заранее на сайте музея. Рекомендуем прийти за 30-40 минут до указанного на билете времени, чтобы сначала осмотреть экспозицию, а потом, строго к указанному времени, спуститься в зал, где выставлена Библия.