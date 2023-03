«Что день грядущий мне готовит?» Мало найдется сегодня людей в нашем сотрясаемом катаклизмами мире, которых бы не мучал этот увековеченный Владимиром Ленским вопрос. А потому не стоит удивляться, что именно теме неуверенности будет посвящен литературный уик-энд, который уже в шестой раз пройдет в Литературном фонде Яна Михальского в Монрише.

Откуда бы ни приехали приглашенные писателибудь то Эфиопия, Аргентина, Нидерланды или близлежащая Франциякаждому есть что сказать в эту весну тревоги нашей, ведь у каждогосвой взгляд на войну, изменения климата, гендерное неравенство, технологические вызовы, раны прошлого, казавшиеся незыблемыми и пошатнувшиеся истины. Кто, как не писатели, пропускает через себя все проблемы окружающего их общества и пытается подсказать выходы из них

Ознакомившись с разнообразной программой предстоящих литературных выходных, мы пометили для себя три встречи, на которых планируем побывать, благо все они состоятся в один день, 1 апреля – и это вовсе не шутка!

Француз Алексис Дженни с детства увлекался литературой и уже в восемь лет сочинял рассказы, что не мешало ему мечтать о том, чтобы посадить деревья в пустыне. Перед вами человек, сумевший поймать за хвост обе звезды: получив образование как биолог и пост преподавателя естественных наук в лицее в Лионе, в 2011 он опубликовал свой первый роман «Французское искусство войны» (L’Art français de la guerre, Éditions Gallimard)), незамедлительно принесший ему одну из самых престижных литературных премий Франции – премию Гонкура. C тех пор в его литературных произведениях вымысел перемежается с реальностью, как, например, в двух книгах, выпущенных издательством Paulsen: «J’aurais pu devenir millionnaire» («Я могу бы стать миллионером, 2020 г.) и «Le passeport de Monsieur Nansen» («Паспорт господина Нансена», 2022 г.). В своих эссе «Parmi les arbres» («Среди деревьев», Actes Sud, 2021) и «Cette planète n’est pas très sûre» («Эта планета не слишком надежна», Nature et Savoir, 2022) он воспевает разнообразие видов, которое надо во что бы то ни стало сохранить.

«Не знаю, можно ли считать неуверенность настоящим чувством, но это точно беспокойство, которое заполняет, мешает четко думать, это волнующее состояние нестабильности, способное развиваться. Ощущение неуверенности может убить вас, если вы прыгаете с ветки на ветку, но может и спасти, если перед вами возникнет ловушка, выдающая себя за нечто иное, привлекательное и удобное», - пишет он в «Среди деревьев: эссе о совместной жизни».

Среди гостей Фонда Яна Михальского будет и украинский историк Олеся Хромейчук, давно живущая в Лондоне и в течение многих лет преподавшая историю Центральной и Восточной Европы в различных вузах. В настоящее время Олеся Хромейчук занимает пост директора лондонского Украинского института и сотрудничает с такими изданиями, как New York Review of Books и Der Spiegel. Ее книга «Смерть солдата, рассказанная его сестрой» (“The Death of a Soldier Told by His Sister”, Monoray, 2022) исследует тему траура в период политической напряженности с точки зрения сестры, историка и гражданина. «Я написала эту книгу, чтобы побороть собственных демонов: боль, обиду, страх. Я написала ее в попытке найти смысл в утрате: утрате во время битвы, одной из тысяч для украинской армии; утрате брата, который был для меня единственным. Предавая эти истории бумаге, я старалась спастись от мрака скорби, избавиться от ненависти, бросившей в меня свои семена, попытаться жить дальше», так описывает Олеся Хромейчук свой замысел.

Третий автор, которого мы очень хотим послушать, это Мария Степанова – российский поэт, прозаик, эссеист, лауреат премии Андрея Белого, премии «Московский счет» (трижды!), Национальной литературной премии «Большая книга» и нескольких международных премий. В 2007-2012 годах эта выпускница московского Литературного института имени А. М. Горького была главным редактором интернет-издания OpenSpace.ru, после чего возглавила проект Colta.ru. В 2018-2019 годах Мария Степанова была профессором Берлинского университета имени Гумбольдта в рамках гостевой профессуры имени Зигфрида Унзельда для авторов из Центральной и Восточной Европы. Ее книги переведены на почти тридцать языков. На встрече в Фонде Яна Михальского речь пойдет о «Памяти памяти: Романс», вышедшей в 2017 году в Новом издательстве (Москва) и вошедшей в короткий список международной Букеровской премии. В 2021 году книга появилась на английском языке в переводе Саши Дагдейл («In Memory of Memory», Fitzcarraldo), а в 2022-м – на французском, в переводе Анн Колдфи-Фокар («En mémoire de la mémoire», Stock). Главный вопрос, которым задается автор, касается взаимоотношений между памятью и личной, семейной и политической историей. «Так страшно быть рассказчицей, иными словами той, кто отбирает и фильтрует, той, которая знает, какая часть огромного не рассказанного должна быть вынесена на свет, а какая – остаться во тьме», пишет Мария Степанова.

Не знаем, как вы, а мы постараемся прочитать все упомянутые книги до того, как отправиться на шестой выпуск «Библиотопии», который будет проходить с 31 марта по 2 апреля и с полной программой которого можно ознакомиться здесь.