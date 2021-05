Ты мы и живем, словно на ромашке гадаем: откроют – не откроют, разрешат – не разрешат… Решений Федерального совета от 26 мая ожидали, словно откровений Дельфийского оракула, и многие из них, действительно, порадовали, но до полной свободы еще далеко. Так, предписание проводить культурные мероприятия лишь в «полсилы», то есть заполняя залы на 50%, не дало возможности руководителям Фонда Яна Михальского радостно объявить, что фестиваль Bibliotopia будет «живым»: зал там и так всего на 100 мест, а ведь учитываются и участники, и технические сотрудники… Одним словом, бессмысленно. НО! Давайте увидим в этом позитив, а он очевиден: вместо ста счастливчиков на десять встреч с писателями из разных стран смогут попасть все без исключения желающие! Да здравствует стриминг!

Как и в 2019 году, у фестиваля нет общей темы, но если вчитаться в название каждой из предстоящих встреч, то становятся ясны основные направления: наш мир в движении, сохранение памяти, история в литературе, новые формы жизни и сочинительства.

Разумеется, все приглашенные писатели равны, каждый по-своему интересен, но будет на фестивале один бесспорныйсвадебный генерал. Если вы не знакомы с его творчеством, то мы рады отрыть для вас этого франкоязычного автора, тем более что многие его книги доступны на русском языкепомимо двадцати шести прочих

Амин Маалуф родился в 1949 году в Бейруте в семье интеллектуалов. Его отец, журналист, с детства прививал сыну любовь к мировой литературе, в которой Амин теперь сам занимает достойное место. Он начал свою карьеру как журналист и именно в этом качестве исколесил мир, став свидетелем многих судьбоносных событий. В 1975 году в Ливане началась война, и Маалуф решил эмигрировать во Францию – ради двоих детей и жены, на тот момент беременной третьей.

Проза этого писателя-гуманиста почти всегда связана с историей: эссе «Крестовые походы глазами арабов» (1983), романы «Леон-Африканец», об известном путешественнике XVI века (1986), «Самарканд», об Омаре Хайяме (1984 год, премия Союза издателей Франции), «Сады света» о пророке Мани, основателе манихейства (1991), «Первый век после Беатрис» (1992)… В 1993 году Маалуф получил Гонкуровскую премию за роман «Скала Таниос». В 2011 году он стал членом Французской академии, заняв освободившееся со смертью выдающегося антрополога Клода Леви-Стросса 29-е кресло. «Путешествие Бальтазара», «Сбившиеся с пути», «Истоки» и самый последний по времени роман, вышедший в 2020 году (Nos frères inattendus (в английском переводе Adrift; How our World Lost its Way) – в каждом произведении личный опыт переплетается с глубоким анализом исторических событий, чтобы направить читателю предупреждающий сигнал о будущем.

В нынешнем выпуске фестиваля также примут участие два русскоязычных автора – Саша Филипенко и Максим Осипов. Беседовать с ними будет иметь удовольствие автор этих строк (дискуссия на русском языке будет сопровождаться синхронным переводом на английский.) Тема этой встречи – «Хроника постсоветского общества» – заинтересует, мы надеемся, многих наших читателей. С Сашей Филипенко вы уже знакомы благодаря недавнему интервью, а потому расскажем немного о Максиме Осипове – враче и писателе или писателе и враче, затрудняемся сказать, что сегодня превалирует.

Краткая биография Максима Осипова опубликована на его личном сайте, вот основные вехи. Родился в 1963 году в Москве, окончил 2‑ю физико-математическую школу, 2‑й Московский медицинский институт, ординатуру, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. Работал в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, в московских клиниках. В 1993 и 2005 годах выпустил в свет два издания книги «Клиническая эхокардиография» (в соавторстве с Нельсоном Шиллером) — самое известное руководство по этой специальности на русском языке. В 1994 году основал медицинское издательство «Практика», известное своими переводными медицинскими руководствами, а также книгами по музыковедению и богословию, и много лет руководил им. В 2005 году вернулся к работе врачом, тогда же создал благотворительное «Общество помощи Тарусской больнице», деятельность которого получила широкую известность в 2008 году после успешного противостояния врачей произволу местной власти. Благодаря усилиям «Общества помощи» Тарусская больница получила нескольких квалифицированных врачей и современное оборудование. Продолжает работать кардиологом в Тарусской больнице.

С 2007 года Осипов печатает свои очерки, рассказы и повести, в основном — в журнале «Знамя», который присудил ему свои премии за 2007 и 2015 гг. Опубликовал шесть сборников — «Грех жаловаться» (2009), «Крик домашней птицы» (2011), «Человек эпохи Возрождения» (2012), «Волною морскою» (2014) и «пгт Вечность» (2017) — все в издательстве АСТ-Corpus, Москва, — и «101-й километр, очерки из провинциальной жизни» в Издательстве Ивана Лимбаха в Санкт-Петербурге (2019). В 2020 г. издательство АСТ-Corpus выпустило наиболее полное собрание произведений Осипова «Люксембург и другие русские истории» — в электронном виде и как аудиокнигу (читает автор).

Лауреат премии имени Юрия Казакова за лучший рассказ 2010 года, Бунинской премии за 2013 г., премии журнала «Иностранная литература» (2017), финалист премий «Ясная поляна» и НОС за 2010 г., премии Белкина в 2012 и 2014 гг., немецкой Internationaler Literaturpreis (Берлин, 2018), премии Read Russia (Москва—Нью-Йорк, 2020). Сочинения Осипова изданы на многих языках, наиболее полное собрание его повестей и рассказов по-английски вышло в издательстве The New York Review of Books (серия NYRB Classics) в апреле 2019 года, вторая книга в NYRB выйдет весной 2022 г.

Пьеса «Русский и литература» поставлена в Омском театре драмы (2012 г.) и в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге (2013 г).

Прочитав по несколько книг каждого из этих авторов, мы с нетерпением ждем возможности задать им накопившиеся вопросы!

И еще один уж совсем неожиданный русский след нашли мы в программе предстоящего фестиваля: французский автор и антрополог Настасья Мартен будет рассказывать, среди прочего, о пережитом приключении - в августе 2015 года, находясь в антропологической экспедиции на Камчатке с целью изучения жизни эвенков, она повстречалась с диким медведем. Этой встрече посвящена ее книга Croire aux fauves (издательство Verticales, 2019), удостоенная Премии имени Жозефа Кесселя (родившегося, кстати, в семье эмигрантов из России).

От редакции: полную программу фестиваля, который пройдет 4-6 июня, вы найдете здесь. Обратите внимание: вы тоже сможете задать вопрос заинтересовавшему вас автору!